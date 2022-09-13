Die Welt: Швейцария построит хранилище ядерных отходов на границе с Германией — Берлин требует компенсации

После почти 50 лет поисков Швейцария нашла идеальное место для захоронения своих ядерных отходов — у самой границы с Германией, сообщает немецкая газета Die Welt. В Швейцарии решение обосновали уникальными геологическими условиями местности. Министерство охраны окружающей среды в Берлине уже заявило, что начинает переговоры о компенсационных выплатах.

После решения Швейцарии о строительстве хранилища ядерных отходов вблизи границы с Германией правительство в Берлине ожидает поддержки со стороны общин, которых может коснуться эта проблема, пишет немецкая газета Die Welt.

Объект вблизи границы «станет тяжёлым бременем также для общин на немецкой стороне», заявил в понедельник в Берлине официальный представитель Федерального министерства охраны окружающей среды. По сообщению Берлина, уже ведутся переговоры со Швейцарией о «компенсационных выплатах для регионального развития». Швейцария заявила о своей готовности произвести такие выплаты, отмечает издание.

Как поясняет Die Welt, швейцарские власти определились с местом для хранилища ядерных отходов после почти 50 лет поисков. Глубокое геологическое хранилище для отработанных топливных элементов будет построено в районе Нёрдлих-Легерн — недалеко от границы с Германией.

Необходимый слой особой породы глины opalinus залегает в этом районе глубже всего под поверхностью земли, толщина слоя там самая большая, и возможная площадь для планируемого хранилища — тоже, пояснил глава Национального кооператива по захоронению радиоактивных отходов (Nagra) Маттиас Браун. «Это однозначное решение. Геология сказала своё слово», — подчеркнул он. По его словам, в результате бурения в Нёрдлих-Легерне в слое глины opalinus были обнаружены следы воды, оказавшиеся старше, чем где-либо ещё: согласно проведённому анализу, возраст воды там составил 175 млн лет.

«Время здесь практически остановилось», — прокомментировал эту находку Браун. Это показывает, насколько хорошо порода удерживает влагу. Кроме того, эта порода удерживает и радиоактивные материалы и способна самостоятельно заполнять трещины. Слой глины opalinus в Нёрдлих-Легерне имеет толщину 100 м, сообщается в статье.

По словам Брауна, комплекс по упаковке ядерных отходов будет построен на территории нынешнего промежуточного хранилища в Вюренлингене, потому что там уже есть строения, которые можно использовать в этих целях.

Радиоактивные отходы атомных электростанций, промышленности и научных исследований должны быть помещены в хранилище на глубину сотен метров. Строительство хранилища ещё должно пройти процедуру лицензирования и, как ожидается, начнётся не ранее 2031 года, а первые ядерные отходы смогут быть помещены в него в 2050 году, сообщает немецкая газета Die Welt.