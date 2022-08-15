Le Figaro: Швейцария обсуждает меры на случай нехватки газа зимой

Швейцария почти полностью зависит от поставок энергоносителей из других стран, поэтому после остановки импорта российского газа ей будет сложно даже обеспечить население электричеством. Швейцария ведёт переговоры с Германией и Италией, чтобы они ей помогли в кризисной ситуации, пишет Le Figaro, ссылаясь на слова министра энергетики Швейцарии.

В Швейцарии «сложная» ситуация с энергетикой, пишет Le Figaro. Поэтому министр энергетики Швейцарии Симонетта Соммаруга сообщила, что правительство ведёт переговоры с Германией и Италией, чтобы гарантировать поставки газа зимой.



«Почему у нас сегодня проблема? Потому что Россия закрыла газовый вентиль, а Швейцария полностью зависит от зарубежных поставок этого типа энергоносителей, — отметила министр. — Ситуация сложная. Федеральный совет об этом знает».



Впрочем, Швейцария ещё не установила никаких мер по экономии электроэнергии, как это сделали в ЕС. Европейцы рассчитывают сократить своё потребление на 15%, что должно помочь им пережить прекращение поставок российского газа. Но, по словам Симонетты Соммаруга, «было бы целесообразно», чтобы Швейцария тоже задалась целью экономии электроэнергии, и, по её словам, в ближайшее время они начнут соответствующую кампанию.



Швейцария на 80% зависит от поставок углеводородов и атомного топлива. Даже для обеспечения населения электричеством нужен импорт, особенно зимой. Поэтому грядущей зимой она рассчитывает на соседей. Сейчас они с Германией и Италией ведут переговоры о «солидарности». Но помощь придёт только в крайнем случае, такого варианта развития событий им нужно избежать. И они намерены закупить дополнительные объёмы газа заранее.



В частности, газопровод, по которому газ идёт из Германии в Италию, проходит по территории Швейцарии, и она грозится в случае кризиса частично отбирать для себя газ, что, впрочем, позволяет контракт. Но эти угрозы провоцируют недовольство Рима. «В такой ситуации каждая страна рассматривает самые разные сценарии, включая экстремальные», — приводит автор статьи в Le Figaro слова представительницы швейцарских властей.