«Совместное фото и ничего более» — Spiegel усомнился, стоят ли того затраты на саммит в Праге

Организация встречи 44 глав государств и правительств Европы в Праге для учреждения Европейского политического сообщества — это колоссальная работа, требующая больших расходов. При этом ожидаемые результаты находятся в разительном контрасте с масштабами события: помимо совместной фотографии, не предполагается ни резолюций, ни хотя бы итоговой декларации. Поэтому пока неясно, насколько соразмерны затраты и выгоды от проведения конференции, отмечает немецкий журнал Der Spiegel.

Это большое дело, в буквальном смысле слова: 44 главы государств и правительств Европы объявили о своём участии в учредительной ассамблее Европейского политического сообщества в Праге, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В мире есть не так уж много встреч, где собиралось бы столько влиятельных лиц.

В дополнение к 27 членам Европейского союза приглашены представители ещё 17 европейских государств. Президент Украины Владимир Зеленский выступит с приветствием, но по понятным причинам не появится лично.

«В разительном контрасте с масштабами события находятся ожидаемые результаты, — подчёркивает издание. — Должна появиться совместная фотография, но не более того — никаких резолюций, даже итоговой декларации».

Как такое может быть? Непонятно даже, для чего нужна эта грандиозная конференция, отмечает журналист Der Spiegel. Действительно ли Европе нужна новая организация в дополнение к ЕС, Совету Евросоюза, ОБСЕ и другим форумам? И что она должна дать, кроме нескольких гармоничных кадров?

Речь идёт о том, чтобы «создать платформу для диалога», говорят в Брюсселе, выразить «общее чувство единства и солидарности». Ни один другой институт не предоставляет политическим лидерам Европы такой возможности.

Однако странно уже то, как был начат этот диалог, пишет немецкий журнал. ЕС едва не перессорился из-за вопроса о том, должен ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган быть частью нового сообщества или нет. В итоге было решено пригласить турецкого лидера из опасений, что он может заблокировать стремление Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

«Тот факт, что потенциальная попытка шантажа функционирует как входной билет в сообщество, многое говорит о его шансах на успех», — констатирует автор статьи.

Циники в Брюсселе утверждают, что Европейское политическое сообщество, которое было создано по предложению президента Франции Эммануэля Макрона, уже до первого заседания утратило свою реальную цель. Но поскольку иначе Макрону не удалось бы сохранить лицо, встреча всё равно должна была состояться — тогда можно хотя бы продолжать искать во всём этом смысл.

В мае Макрон предложил создать новую европейскую организацию, которая будет строиться вокруг ЕС. Его предложение стало ответом на заявки Украины, Грузии и Молдавии на вступление в ЕС, напоминает издание. Европейское политическое сообщество должно стать промежуточной остановкой на пути к вступлению в ЕС. Кроме того, оно должно связать страны, не стремящиеся к полноправному членству в ЕС, — таким было официальное обоснование.

Страны-кандидаты увидели в этом другое послание. Они рассматривали новое сообщество в первую очередь как зал ожидания, в который их будут загонять на неопределённый срок. С их точки зрения, маловероятно, что ЕС в какой-то момент объявит об их принятии. Украина быстро дала понять, что ни в коем случае не примет Европейское политическое партнёрство в качестве замены полноправного членства. В лучшем случае это может быть дополнительный форум.

Есть много оснований полагать, что скептицизм кандидатов на вступление в ЕС оправдан. Макрон не скрывает, что он мало думает о расширении ЕС. Многие члены ЕС также расценили его предложение как попытку отложить вопрос о дальнейшем присоединении новых стран.

Насколько много проблем во всей конструкции конференции, видно из её процедуры, пишет Der Spiegel. Планируется провести четыре круглых стола, по два на темы мира и безопасности, а также энергетики, экономики и климата.

Преимущество этого подхода заключается в том, что Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, например, которые уже несколько месяцев предаются воинственной риторике в споре о 12-мильной прибрежной зоне в Эгейском море, могут обсуждать одну и ту же тему, не садясь за один стол. Однако это, с другой стороны, мешает заявленной цели диалога.

Тем не менее пражская встреча может оказаться не совсем бесполезной. Не помешает как можно чаще, в том числе лично, говорить политическим лидерам таких стран, как Турция и Сербия, которые не присоединились к санкциям против России, что остальные члены сообщества думают об их поведении, полагает журналист Der Spiegel.

То, что президент Азербайджана и премьер-министр Армении, чьи страны находятся в состоянии войны друг с другом, встречаются в одном месте, само по себе хорошо. А премьер-министр Великобритании Лиз Трасс своим прибытием на встречу признала, что она не отвергает европейские решения международных проблем.

В конечном итоге, вопрос заключается в том, насколько соразмерны между собой затраты и выгоды от проведения конференции. Согласно идеям Брюсселя, Европейское политическое сообщество в будущем должно собираться каждые шесть месяцев. Такие встречи требуют огромных затрат; одни только меры безопасности стоят огромных денег. Нынешняя встреча в Праге может дать представление о том, действительно ли оно того стоит, заключает немецкий журнал Der Spiegel.