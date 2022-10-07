Сетевое агентство Германии предупреждает: если немцы не начнут экономить газ, зима будет очень трудной

Несмотря на все призывы к экономии газа, немцы сейчас потребляют в среднем почти на 10% энергии больше, чем в период с 2018-го по 2021 год, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Нынешняя ситуация крайне беспокоит главу Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера. По его словам, без экономии не менее 20% газа избежать чрезвычайной ситуации зимой не удастся, и положение может стать очень серьёзным.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер выразил обеспокоенность по поводу потребления газа немцами, пишет немецкий журнал Der Spiegel. «Потребление газа слишком сильно выросло и на прошлой неделе», — заявил Мюллер в Бонне.

Согласно данным регулятора, потребление газа частными домохозяйствами и более мелкими коммерческими потребителями на 39-й календарной неделе составило 618 гигаватт-часов, что почти на 10% выше среднего уровня потребления в период с 2018-го по 2021 год.

Как поясняет издание, это также может быть связано с широко распространённой в последнее время прохладной погодой, из-за которой многие уже включили свои обогреватели. В конце сентября анализ данных, проведённый журналом Der Spiegel, показал, что рост потребления происходит в основном за счёт мелких потребителей, то есть частных домохозяйств и небольших компаний, которые в основном используют газ для отопления.

Однако по данным Федерального сетевого агентства, потребление промышленными потребителями на прошлой неделе также было всего лишь на 2% ниже уровня прошлых лет и составило 1370 гигаватт-часов.

Германии вряд ли удастся избежать чрезвычайной ситуации с газом зимой без экономии не менее 20% в частном, коммерческом и промышленном секторах, предупредил Мюллер. «Ситуация может стать очень серьёзной, если мы существенно не сократим потребление газа», — подчеркнул он.

На долю частных домохозяйств и небольших коммерческих потребителей приходится около 40% потребления газа в Германии. На долю крупных промышленных потребителей приходятся оставшиеся 60%.

Между тем, газовые хранилища Германии сейчас заполнены более чем на 90%. Министр экономики страны Роберт Хабек ожидает, что цель по заполненности хранилищ на 95% будет достигнута к концу октября.

Однако сетевое агентство также предупредило, что важен не только общий уровень заполнения, но и уровень заполнения в соответствующих регионах. В конце концов, газ должен транспортироваться к нуждающимся в нём точкам потребления через соответствующую инфраструктуру. Чтобы устранить опасность дефицита, в данный момент рекордными темпами строится специальная инфраструктура для сжиженного природного газа, пишет немецкий журнал Der Spiegel.