Сетевое агентство Германии предупреждает: если немцы не начнут экономить газ, зима будет очень трудной
Президент Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер выразил обеспокоенность по поводу потребления газа немцами, пишет немецкий журнал Der Spiegel. «Потребление газа слишком сильно выросло и на прошлой неделе», — заявил Мюллер в Бонне.
Согласно данным регулятора, потребление газа частными домохозяйствами и более мелкими коммерческими потребителями на 39-й календарной неделе составило 618 гигаватт-часов, что почти на 10% выше среднего уровня потребления в период с 2018-го по 2021 год.
Как поясняет издание, это также может быть связано с широко распространённой в последнее время прохладной погодой, из-за которой многие уже включили свои обогреватели. В конце сентября анализ данных, проведённый журналом Der Spiegel, показал, что рост потребления происходит в основном за счёт мелких потребителей, то есть частных домохозяйств и небольших компаний, которые в основном используют газ для отопления.
Однако по данным Федерального сетевого агентства, потребление промышленными потребителями на прошлой неделе также было всего лишь на 2% ниже уровня прошлых лет и составило 1370 гигаватт-часов.
Германии вряд ли удастся избежать чрезвычайной ситуации с газом зимой без экономии не менее 20% в частном, коммерческом и промышленном секторах, предупредил Мюллер. «Ситуация может стать очень серьёзной, если мы существенно не сократим потребление газа», — подчеркнул он.
На долю частных домохозяйств и небольших коммерческих потребителей приходится около 40% потребления газа в Германии. На долю крупных промышленных потребителей приходятся оставшиеся 60%.
Между тем, газовые хранилища Германии сейчас заполнены более чем на 90%. Министр экономики страны Роберт Хабек ожидает, что цель по заполненности хранилищ на 95% будет достигнута к концу октября.
Однако сетевое агентство также предупредило, что важен не только общий уровень заполнения, но и уровень заполнения в соответствующих регионах. В конце концов, газ должен транспортироваться к нуждающимся в нём точкам потребления через соответствующую инфраструктуру. Чтобы устранить опасность дефицита, в данный момент рекордными темпами строится специальная инфраструктура для сжиженного природного газа, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
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