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Bloomberg: из-за нехватки газа европейцы возвращаются к древесине

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На фоне растущего беспокойства по поводу дефицита газа в Европе многие европейские граждане обращают внимание на альтернативные источники тепла, пишет Bloomberg. В частности, в ряде европейских стран были зафиксированы случаи массовой скупки древесины.
Bloomberg: из-за нехватки газа европейцы возвращаются к древесине
AP

В Европе растёт беспокойство по поводу возможного дефицита энергии и отключений электричества, пишет Bloomberg. В ходе саммита в Праге в минувшую пятницу лидеры стран ЕС не смогли договориться по поводу установления предельной цены на газ.

На этом фоне среди европейских граждан нарастает популярность идеи отапливания домов с помощью древесины, пишет Bloomberg. К примеру, во Франции цена на древесные топливные гранулы выросла вдвое: были и другие признаки панической скупки древесины. Венгрии даже пришлось запретить экспорт древесных гранул, а Румыния на полгода установила потолок цен на древесину для розжига.
 
Тем временем инфляция в странах еврозоны достигает уже двузначных цифр, отмечает Bloomberg. Из-за этого многие домохозяйства оказываются перед выбором между отоплением и другими важными аспектами жизнедеятельности. «Мы возвращаемся в старые времена, когда у людей не было полностью отапливаемых домов. Они сидели вокруг костра, использовали тепло от печи или открытого огня и ложились спать. Мы будем часто сталкиваться с подобным этой зимой», — приводит Bloomberg слова исполнительного директора британской компании Certainly Wood. Отмечается, что в Европе сильно вырос спрос на печи.
 
«Мы беспокоимся, что люди просто начнут жечь всё, что попадётся им под руку», — приводит издание слова сотрудника шведского агентства по защите окружающей среды Роджера Седина. Он отметил, что неверный процесс сжигания древесины может привести к проблемам со здоровьем, а также навредит природе. 
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