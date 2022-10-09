Das Erste: саммит ЕС в Праге не прояснил, как Европе справляться с энергетическим кризисом

Внеочередной саммит ЕС в Праге не принёс европейцам желанного прояснения относительно того, как справиться с энергетическим кризисом, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Решение по вопросу предельной цены на газ принято не было — различные возможности и модели должны быть проверены до следующей встречи через две недели. Пока же ответ на ситуацию, который можно услышать всё чаще, звучит так: деньги из Брюсселя.

На внеочередном саммите ЕС в Праге главы стран и правительств занимались последствиями украинской войны для энергоснабжения. Некоторые страны раскритиковали Германию за объявленный пакет помощи со стороны федерального правительства. Её упрекают в отсутствии солидарности, потому что другие государства не могут потратить так много денег. По вопросу предельной цены на газ никакого решения пока принято не было: до следующей встречи должны быть проверены различные модели.

Где-то оно наверняка должно быть — прояснение. Только здесь, внизу, его явно не наблюдается. Ещё до начала встречи федеральный канцлер Шольц, президент Франции Макрон и премьер-министр Нидерландов Рютте основали политический исследовательский институт со скромным названием BIG — «большой» — подходит к нынешним проблемам.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Еврокомиссии: Одна задача — суметь договориться о коридоре разумных цен с нашими надёжными поставщиками энергии — и о том, как мы в целом ограничим цены на газовом рынке.

Может быть, простой потолок цен — то есть установка максимальных цен при закупке? Пока что нет — такой ответ дали в Праге. Некоторые главы правительств опасаются, что Европа тогда будет стеснена. Тогда, возможно, совместные закупки газа? Уже более вероятно, но требует времени. В итоге одна идея слышна всё чаще: деньги из Брюсселя.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Мы хотим быстро создать механизм для финансовой солидарности в Европе.

Нет-нет, новых долгов быть не должно — так считает, в числе прочих, канцлер и указывает на существующий фонд восстановления после коронавируса.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер Германии: Мы не должны упускать из виду тот факт, что значительная часть средств, которые были для этого мобилизованы, ещё не была использована.

Но, возможно, ещё всплывёт совершенно другое прояснение — следующий саммит состоится всего через две недели: не в Праге — в Брюсселе.

Дата выхода в эфир 08 октября 2022 года.