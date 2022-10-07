Das Erste: в целях экономии энергии французским телезрителям будут показывать «прогноз погоды» в электросетях

В связи с ожидающейся кризисной зимой и возможным дефицитом энергоснабжения Франция вводит так называемый прогноз погоды по электросетям, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Теперь после обычного прогноза погоды по телевидению будет транслироваться информация о нагрузке на электросеть. В случае высокой загруженности граждан будут призывать сократить потребление энергии в определённые часы.

Франция вводит так называемый прогноз погоды в электросетях на предстоящую кризисную зиму на фоне опасений возникновения дефицита в энергоснабжении, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Теперь по телевидению после обычного прогноза погоды и между другими программами будет транслироваться информация о нагрузке на электросеть с зелёными, жёлтыми и красными символами. Это делается в рамках национального плана по энергосбережению, который правительство представит в этот четверг.

Согласно отчёту, надежда состоит в том, чтобы таким образом охватить четырёх из пяти жителей Франции и повлиять на потребление электроэнергии. Регулируя своё потребление электроэнергии, население должно помочь избежать перебоев в снабжении. Информация об ожидаемой нагрузке на электросети также размещается в интернете национальным поставщиком электроэнергии RTE под лозунгом écoWatt.

Если символ зелёный, потребление электроэнергии протекает равномерно, если жёлтый — система находится под нагрузкой, а если красный — существует угроза перебоев в снабжении, если потребление не будет снижено. Затем людей просят сократить потребление электроэнергии с 8 до 12 часов утра и с 18 до 20 часов вечера, например, включать стиральную машину или духовку в другое время. Выключение телевизора, однако, не входит в число рекомендуемых мер.

Жизнь во Франции не должна останавливаться в эти часы, но необходимо несколько сократить потребление, говорится в сообщении французских властей. Опасения по поводу дефицита во Франции, энергоснабжение которой в значительной степени основано на атомной энергии, связаны с тем, что парк стареющих электростанций национальной энергетической компании EDF испытывает постоянные проблемы. Половина из 56 атомных электростанций сейчас отключена от сети для проведения технического обслуживания.

Пока неясно, удастся ли выполнить призыв правительства о возобновлении работы всех электростанций к зиме. Франция рассчитывает на поставки электроэнергии из Германии и хочет помочь своему соседу газом. Кроме того, предпоследняя угольная электростанция Франции в Лотарингии вблизи Саарбрюккена вновь заработала на ограниченный период времени, сообщает немецкий телеканал Das Erste.