Handelsblatt: цены производителей в еврозоне продолжают бить антирекорды

Цены производителей в еврозоне растут быстрее, чем когда-либо, сообщает Handelsblatt. Это сигнализирует об опасности дальнейшего увеличения инфляции. По данным Евростата, в августе цены производителей промышленной продукции в годовом выражении подскочили на 43,3%. Основным драйвером роста цен по-прежнему остаются цены на энергоносители.
Цены производителей в еврозоне растут рекордными темпами, сигнализируя об опасности дальнейшего увеличения инфляции. По данным Евростата, в августе цены производителей промышленной продукции в годовом выражении увеличились на 43,3%, пишет Handelsblatt.
Как отмечает издание, в июле прирост цен составил 38%.
Стоимость энергоносителей в августе в годовом выражении подскочила на 116,8%. Без учёта стоимости энергоносителей цены производителей промышленной продукции выросли на 14,5%.
В статистике цены указаны «от ворот фабрики» — ещё до того, как продукция подвергнется дальнейшей обработке или продаже. Таким образом, цены производителей являются ранним индикатором динамики потребительских цен.
На фоне роста цен на энергоносители в результате конфликта на Украине инфляция в еврозоне достигает новых рекордных максимумов — по последним данным, в 10%. Уровень инфляции в настоящее время в пять раз превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила о дальнейшем повышении процентных ставок в борьбе с ростом инфляции. Базовая процентная ставка в еврозоне в настоящее время составляет 1,25%, передаёт Handelsblatt.
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