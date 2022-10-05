Bloomberg: европейцы пострадают от кризиса сильнее, чем американцы

Страны еврозоны применяют для борьбы с растущей инфляцией те же рычаги, что и США, хотя её причины и лежат в нехватке энергоносителей. Это куда менее актуально для Америки, сообщает Bloomberg, добавляя, что Штаты могут избежать серьёзного экономического спада, тогда как Европу неминуемо ждёт рецессия. Масла в огонь подливает необходимость субсидировать население и предприятия в свете энергетического кризиса, подчёркивает автор материала.

Годом ранее аналитики предполагали, что постпандемийная инфляция намного сильнее скажется на США, чем на европейских странах. Однако энергетический кризис полностью изменил картину: рост цен в еврозоне опережает этот показатель в Штатах, а общеевропейская инфляция достигла 10% (а в Германии даже 10,9%), и в следующем году этот показатель будет по-прежнему несколько выше американского, сообщает Bloomberg.

Причина, по мнению автора материала, кроется в нехватке российского природного газа в Европе. Она вызвала стремительный рост цен на электроэнергию, что способствовало увеличению затрат практически во всех сферах экономики, а это напрямую подстегнуло инфляцию. Примечательно, что если «евроинфляция» напрямую связана с ценами на сырьё, то в США ей в основном способствуют высокие потребительские расходы и ограниченность рынка труда. Центробанки европейских стран при этом используют те же методы борьбы, что и за океаном: повышают процентные ставки, рискуя нанести вред своим экономикам. ЕЦБ, Банк Англии и ФРС говорят о важности контроля за ожиданиями будущего роста цен, но первым двум однозначно труднее переживать шок от сбоя поставок энергоносителей. Ситуация напоминает перетягивание каната: чем сильнее правительства смягчают меры экономического регулирования, тем жёстче ключевые банковские структуры пытаются противостоять инфляции.

И хотя с середины августа рыночные ожидания в отношении разрыва процентных ставок между ФРС и ЕЦБ сократились, это не остановило падение евро: за последний месяц валюта упала ещё на 5% по отношению к доллару. Ряд экспертов ожидает, что зона евро неизбежно скатится в рецессию и вскоре будет снижение ВВП, в то время как США могут избежать существенного экономического спада — такие прогнозы, казалось бы, должны подтолкнуть ЕЦБ к переоценке своего подхода в антиинфляционной борьбе. Европейские зарплаты повышались медленнее, чем в Америке, а потребительские цены растут быстрее — это ещё один признак того, что инфляция больше влияет на уровень жизни в Европе, чем в США, где многие работники к тому же получили надбавку к окладу в ходе пандемии, пишет Bloomberg.

В целом налогово-бюджетная политика в американском и европейском вариантах разнится: власть предержащие в зоне евро вынуждены стимулировать потребителей, выделяя финансовую помощь, чтобы смягчить «удар» счетов за электроэнергию. Но в итоге их уровень жизни будет ещё ниже, чем у рядовых американцев, подчёркивает автор. США отказываются от субсидирования предприятий и населения, тогда как Европе приходится добавлять всё больше помощи: например, Германия недавно объявила, что выделит дополнительные €200 млрд на эти цели, а Лиз Трасс предложила снизить налоги. По оценке лондонской TS Lombard, цена такой политики составит не менее 5% годового ВВП, а также более высокий совокупный дефицит бюджета (еврозоны), чем в Штатах, впервые со времён Великой рецессии; то же коснётся и Лондона.

В конце концов, новый комплекс экономических механизмов будет полностью противоположен курсу допандемийного десятилетия, когда меры жёсткой экономии сочетались с нулевыми процентными ставками, резюмирует Bloomberg.