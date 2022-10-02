Spectator: Европа близка к падению в чёрную экономическую дыру

Без российского газа экономическое положение Европы будет ухудшаться, а учитывая атаки на «Северные потоки», реального пути назад уже не осталось. Однако, как пишет The Spectator, когда Европа погрузится в экономическую чёрную дыру, американская экономика, которая и без того сейчас достаточно слаба, последует за ней. Поэтому ситуация с российскими газопроводами может стать той точкой, которую будущие историки назовут концом господства Запада».

Стремительный развал экономики, который сейчас переживает Великобритания, — это просто ускоренная версия того, через что в ближайшее время придётся проходить всей Европе. Как пишет The Spectator, учитывая атаки на газопровод «Северный поток», реального пути назад уже не осталось: Европа физически больше не может импортировать российский газ, а цены на континенте будут оставаться высокими до тех пор, пока ЕС не построит больше собственных мощностей, на что могут уйти годы.

Как отмечает автор материала, в результате высокие цены на энергоносители сделают европейское производство неконкурентоспособным. Европейские производители будут вынуждены перекладывать бремя более высоких расходов на энергоносители дальше по цепочке, поднимая цены на свою продукцию, в результате чего потребителям станет выгоднее покупать товары из стран с нормальными ценами на энергоносители. Единственным логичным ответом на угрозу повсеместной деиндустриализации является повышение тарифов. Это единственный способ более или менее сравнять цены на дорогие европейские товары и дешёвые зарубежные, тем самым искусственно поддержав местное производство. Эта стратегия привёдет к снижению уровня жизни, лишив европейцев более дешёвых товаров, однако она по крайней мере поможет сохранить часть рабочих мест в обрабатывающей промышленности.

Как отмечает автор материала, этот процесс очень похож на начало Великой депрессии. В 20-х годах из-за перекоса в финансовых механизмах, возникшего после подписания Версальского договора, западные экономики накопили огромные долги. В 1929 году крах американского фондового рынка уничтожил одну из оставшихся ключевых опор, и западные экономики рухнули. Первой обвалилась Европа, а когда торговля застопорилась, в пропасть за ней последовала и Америка.

Современные западные экономики также накапливали долги десятилетиями, но с момента первых локдаунов в начале 2020 года этот процесс резко ускорился. В 2019 году в еврозоне отношение государственного долга к ВВП составляло 83,8%. В 2020 году, после того как были предприняты меры по финансовой поддержке в условиях локдаунов, этот показатель подскочил до 97,2%. Накопление долгов в период пандемии, вероятно, было неизбежным, однако оно послужило толчком к возникновению того инфляционного давления, которое сейчас наблюдается повсюду, особенно с учётом того, что локдауны полностью разрушили цепочки поставок.

Однако то, что произошло с начала этого года, — это нечто совершенно иное. Спецоперация России на Украине спровоцировала в Европе войну цен на энергоносители, которая вынуждает правительства заимствовать всё больше средств для покрытия расходов на топливо. Повышение цен на топливо означает, что Европа должна отправлять больше денег за границу, чтобы получить энергию. Следовательно, стоимость импорта растёт, и это бремя более высоких расходов перекладывается на потребителей, поскольку предприятия пытаются компенсировать рост стоимости энергии за счёт повышения цен.

Как заключает автор материала, в 30-е годы Европа провалилась в экономическую чёрную дыру. Её экономика рухнула, и поэтому всю торговлю, которую она вела с остальным миром, засосало в пропасть вместе с ней, и не исключено, сегодня может произойти то же самое. По оценкам Управления торгового представителя США, в 2019 году объём торговли США составил более $5,6 трлн, что равняется примерно 26% ВВП. В том же году объёмы торговли с Евросоюзом оценивались в $1,1 трлн, что около 20% от общего объёма торговли. Однако когда Европа погрузится в чёрную дыру, этот торговый оборот окажется там вместе с ней, а американская экономика, которая и без того сейчас достаточно слаба, скорее всего, последует за ними.

Но одним из ключевых отличий на этот раз является существование конкурирующего экономического блока, который способен изолировать себя от этой динамики. Речь о БРИКС+, то есть о Бразилии, России, Индии, Китае, ЮАР и Аргентине, а также о таких странах, как Иран, Турция, Египет, Индонезия и Саудовская Аравия.

«Похоже, что цель этих экономик состоит в том, чтобы максимально отделиться от Запада. Если им удастся это сделать — а похоже, что так оно и будет, — они сумеют избежать «великой депрессии». И атаки на «Северный поток» могут стать той точкой, которую будущие историки назовут концом господства Запада», — считает автор статьи.