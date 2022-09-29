WION: Трамп предположил, что может стать посредником для переговоров между Россией и Украиной

Бывший президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что весь мир ждёт переговоров между Россией и Украиной. Он также предположил, что мог бы возглавить переговорную группу, сообщает WION. Кроме того, Трамп призвал «сохранять спокойствие» после сообщений о саботаже на газопроводе «Северный поток» и не усугублять ситуацию.
Бывший президент США Дональд Трамп предложил стать посредником для заключения соглашения между Россией и Украиной. Он опубликовал такое заявление в своей социальной сети Truth Social после сообщений о возможном саботаже на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
Трамп начал своё послание с того, что призвал руководство США сохранять спокойствие после того, как появились сообщения о саботаже. Он заявил, что саботаж был значительным событием, однако это пока не должно повлечь за собой какого-то значительного решения. Он также призвал США не усугублять ситуацию в том, что касается взрыва на трубопроводе.
Трамп отметил, что Россия и Украина нуждаются в мирном соглашении и хотят заключить его, после чего предположил, что мог бы возглавить переговорную группу.
Предложение о переговорах для заключения мирного соглашения было опубликовано вслед за другим постом, посвящённым газопроводу «Северный поток» в среду утром. Ранее Трамп заявил, что утечка из трубопровода может быть более важным событием, чем новости о приближающемся к Флориде урагане «Йэн».
Трамп при этом не упустил случая высмеять администрацию Байдена: слово «руководство» в начале своей публикации он написал в кавычках, подчёркивая тем самым, что не считает администрацию Байдена легитимной. Он также заявил, что катастрофы между Россией и Украиной никогда не должно было случиться — и точно не случилось бы, если бы он был президентом.
До настоящего момента никакого ответа на предложение Трампа ни со стороны Украины, ни от России или администрации США не последовало.
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