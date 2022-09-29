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Insider: опросы показывают, что рядовые американцы устали поддерживать Киев и хотят переговоров

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Как свидетельствует недавний опрос, большинство американцев уже ощущает усталость от затянувшегося конфликта на Украине и выступает за его скорейшее урегулирование дипломатическим путём. Многие также обеспокоены из-за связанных с этим кризисом финансовых издержек, которые продолжают расти, сообщает Insider.
Insider: опросы показывают, что рядовые американцы устали поддерживать Киев и хотят переговоров
AP

Новые опросы показывают, что американцы устали от того, что их правительство оказывает масштабную поддержку Украине и не применяет дипломатических усилий для урегулирования затянувшегося конфликта. Большинство рядовых граждан США хотят, чтобы американская администрация способствовала скорейшему дипломатическому урегулированию, и обеспокоены растущими финансовыми издержками, пишет Insider. 

Согласно недавнему опросу, проведённому Институтом Куинси по ответственному государственному управлению и данным для прогресса, около 57% потенциальных американских избирателей решительно или частично поддерживают проведение при участии США дипломатических переговоров с целью скорейшего прекращения конфликта, даже если для этого Украине потребуется пойти на компромиссы с Россией. И только 32% респондентов выступили против этого, говорится в статье.

Почти половина опрошенных (47%) также заявили, что поддерживают дальнейшее оказание военной помощи Украине только в том случае, если США будут участвовать в дипломатических усилиях, направленных на урегулирование кризиса, — и ещё 41% заявили, что выступают за военную помощь для Украины в любом случае.

При этом, по мнению 49% потенциальных избирателей, администрации президента США Джо Байдена и конгрессу необходимо действовать «более дипломатично», чтобы помочь положить конец конфликту. И лишь 37% опрошенных считают, что американские власти уже сделали достаточно в этом отношении, как показал опрос.

«Американцы признают то, чего не понимают многие в Вашингтоне», — заявил в этой связи Трита Парси, исполнительный вице-президент Института Куинси. По его словам, рядовые жители США уже осознали, что конфликт вокруг Украины, скорее всего, закончится за столом переговоров. И среди них назревает скептицизм в отношении политики Вашингтона, который упирает на жёсткие заявления и масштабную военную помощь, но при этом применяет крайне мало дипломатической стратегии и взаимодействия, подчеркнул эксперт. 

Заявлять о том, что военная помощь будет оказываться столько, «сколько потребуется», — это не стратегия по урегулированию, а «рецепт для многолетней катастрофической и разрушительной войны», которая никак не приблизит США к цели обеспечения процветающей и независимой Украины, предупредил Парси. Он призвал американских политиков объяснить народу, как они планируют использовать самые действенные дипломатические рычаги, чтобы положить конец этому кризису. 

Опрос также свидетельствует о том, что почти половина потенциальных избирателей (48%) в той или иной степени выступают против предоставления США помощи Украине на нынешнем уровне в том случае, если в будущем возникнут долгосрочные глобальные экономические трудности. И лишь 40% американцев частично или полностью поддерживают продолжение помощи Киеву в прежних объёмах в любой ситуации, говорится в статье. 

В частности, в том случае, если в США значительно повысятся цены на топливо и другие товары — 58% опрошенных не согласны оказывать помощь Украине в таких же объёмах. И только 33% в той или иной степени готовы продолжать помощь, даже если это произойдёт, пишет Insider. При этом 61% американцев заявили, что конфликт в той или иной степени уже повлиял на их финансовое положение. И большинство респондентов (57%) считают, что конфликт между Россией и Украиной, по их мнению, будет в итоге урегулирован путём мирных переговоров. 

США уже предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $15 млрд с тех пор, как Россия начала спецоперацию в конце февраля, напоминает Insider. Вооружённые силы Украины, в частности, получили большое количество оружия и военной техники от США и других западных союзников, включая противотанковые ракеты, системы ПВО и реактивную артиллерию дальнего действия. И хотя мощная западная поддержка помогла украинской армии, однако последние данные свидетельствуют о растущей обеспокоенности в связи с тем, что без дальнейших дипломатических усилий по урегулированию последствия для всех стран будут только негативными.

«Американцы в основном согласны с тем, что усилия по укреплению позиций Украины на поле боя должны сопровождаться усилиями по обеспечению прочного мира за столом переговоров. Но поскольку на этой неделе конгресс приближается к очередному голосованию по утверждению военной помощи Украине, нет никаких признаков того, что Вашингтон изучает возможности поиска дипломатического урегулирования, которое сохранит и защитит независимость Украины», — подчеркнул Маркус Стэнли, директор по защите интересов в Институте Куинси.

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