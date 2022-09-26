Washington Post: Киев теряет очки на Западе из-за роста цен и успеха евроскептиков

В последнее время политические движения правых и евроскептиков, традиционно симпатизирующих России, укрепили позиции в ЕС, а в США растут сомнения в целесообразности выделения новой помощи Украине, пишет The Washington Post. В то же время инфляция и экономическая нестабильность, спровоцированные антироссийскими санкциями, беспокоят население западных стран и снижают заинтересованность в украинском вопросе, подчёркивается в материале.

Выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе, Владимир Зеленский вновь заявил, что Киев отказывается от уступок Москве, и попросил международное сообщество о дополнительной помощи. Власти Украины по-прежнему упрекают дружественные России страны, равно как и государства, занявшие нейтральную позицию, пишет The Washington Post. Обеспокоенность действиями Москвы среди «нейтральных» стала более заметной после того, как на прошлой неделе было одобрено проведение референдумов в контролируемых Россией районах и начата частичная мобилизация военнослужащих.

Несмотря на то что международный имидж России пострадал, у Украины должны быть причины для беспокойства: политические перемены в западных демократиях не заставили себя ждать. Аналитики давно говорят о том, что на Западе наблюдается усталость от украинского кейса, усугубляемая ростом цен на энергоносители и недоверием к либеральному истеблишменту в Брюсселе и Вашингтоне, подчёркивает автор материала. Опросы общественного мнения демонстрируют, что поддержка идеи помощи Украине ослабевает во многом из-за насущных экономических проблем. Несмотря на снижение уровня солидарности с Россией и Путиным в среде правых движений после начала специальной военной операции, недавний опрос агентства Pew свидетельствовал о том, что они по-прежнему настроены гораздо более позитивно по отношению к Москве, чем их оппоненты. При этом в электоральном плане в Европе очевидно некоторое укрепление позиций традиционно евроскептических и дружественных России политических фракций, сообщает The Washington Post, приводя в пример успехи правых в Швеции и потенциально возможную коалицию правых партий в Италии. Часть итальянских политиков имеет давние симпатии к России и не раз ставили под сомнение эффективность антироссийских санкций. Также члены немецкой «Альтернативы для Германии» планировали поездку на подконтрольные российской стороне территории — это вызвало общественный резонанс из-за страха, что избранные политики поддержат Москву.

Растёт общественный скептицизм в отношении стратегии давления на Кремль, которая привела к резкому скачку цен на энергию и требудет значительных финансовых затрат на поддержку Киева. Агенство Pew выяснило, что снизилось количество американцев, обеспокоенных перспективой поражения Украины. Подавляющее большинство опрошенных уверено, что нынешней помощи Украине вполне достаточно. Это неудивительно, ведь администрация Байдена уже выделила на это десятки миллиардов долларов. Республиканцы и их сторонники считают, что их правительство даёт Киеву слишком много денег; тема расходов на военную помощь повлияет на предстоящие промежуточные выборы, поскольку часть республиканской избирательной базы в какой-то мере симпатизирует России, пишет The Washington Post. Эксперты считают, что одобрение новых пакетов помощи Украине теперь будет встречать большее сопротивления в конгрессе. Демократы, в свою очередь, заняли весьма жёсткую позицию по сравнению со своими оппонентами и намерены и дальше помогать Киеву. Сенатор-демократ Крис Мерфи от штата Коннектикут недавно заявил: «Если республиканцы станут большинством в палате представителей и начнут просачиваться слухи о том, что они перестали финансировать Украину, это может иметь катастрофические последствия для морального духа украинцев и их способности вести борьбу», — цитирует его слова издание.