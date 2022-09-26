NI: экс-сотрудник ООН сомневается в успехах реформ на фоне глубоких разногласий в мировом сообществе

Организация Объединённых Наций продолжает переживать серьёзный кризис из-за того, что многие её члены придерживаются полярно противоположных позиций по ряду важнейших международных проблем. Это отчасти является следствием неудачного руководства, пишет в статье для The National Interest Марк Коган, бывший специалист по коммуникациям при ООН. По его мнению, в таких условиях перспективы реформы ООН больше напоминают «дипломатический театр», чем реальную возможность перемен.

В тот момент, когда мировые лидеры собрались в Нью-Йорке для участия в заседаниях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, этот международный институт переживает не лучшие времена, пишет на страницах The National Interest Марк Коган, адъюнкт-профессор по исследованиям мира и конфликтов в Университете Кансай Гайдай в Осаке (Япония) и бывший специалист по коммуникациям при ООН. По его мнению, ещё никогда раньше ООН не приходилось сталкиваться с таким количеством вызовов и разногласий в рядах мирового сообщества.



В этих условиях перспектива столь необходимых для этой международной структуры реформ, к которым призвал, в частности, в своём выступлении на заседании Генассамблеи ООН президент США Джо Байден, «больше похожа на дипломатический театр», чем на возможность осуществить реальные перемены, подчёркивает автор. По его мнению, даже намёки на какие-то фундаментальные реформы, которые ранее обещал провести Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, до сих пор отсутствуют.



При этом обозначенные глобальные цели в области устойчивого развития терпят неудачу, Управление ООН по правам человека не в силах противостоять авторитарным властям, а другие международные агентства под эгидой ООН перегружены работой на фоне различных чрезвычайных ситуаций, связанных с конфликтами и негативными последствиями изменений климата, говорится в статье. По мнению автора, неэффективность работы ООН продемонстрировали и попытки принять резолюцию с осуждением России после того, как она начала проводить спецоперацию на территории Украины.



Москва наложила вето на первоначальный вариант резолюции в Совете Безопасности ООН, в то время как Китай, Индия и Объединённые Арабские Эмираты воздержались при голосовании. Поэтому потребовалось проводить аналогичное голосование на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в начале марта, в ходе которого проект резолюции поддержала 141 страна. Оба этих голосования выявили значительные разногласия между членами ООН, при этом 38 государств также воздержались, чтобы избежать конфликтов и противостояния с Россией или с Китаем, пишет Коган.



Роль ООН на гуманитарном фронте также пошатнулась, отмечается в статье: в то время как запросы об оказании гуманитарной помощи для Украины были удовлетворены более чем наполовину, помощь на других направлениях, несмотря на все призывы, достигла критического уровня недофинансирования. Причём эта тенденция восходит ещё к сирийскому конфликту 2011 года, подчёркивается в статье. В результате ООН столкнулась с глобальной нехваткой гуманитарной помощи в размере $32 млрд и была вынуждена использовать резервный фонд для поддержки важнейших программ в 11 странах мира.



В то же время на фоне многочисленных кризисов, вызванных природными или техногенными факторами, потребность в донорской поддержке растёт. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA) недавно было вынуждено задействовать $100 млн из гуманитарного фонда, при этом только в 2022 году в целом необходимо выделить около $250 млн, отмечается в статье. Между тем гуманитарные программы, координируемые ООН, обычно пытаются охватить самые крупные просьбы о помощи: в частности, в 2017 году общая мировая потребность составляла около $25,2 млрд — примерно вдвое больше, чем за предыдущие пять лет.



В дополнение к различным гуманитарным катастрофам и проблемам с обеспечением безопасности появляются всё новые доказательства того, что и в реализации своих основных целей устойчивого развития ООН терпит неудачу, сообщается в статье. Данные, которые накапливались годами, свидетельствуют, что этот набор из 17 глобальных целей и 169 различных задач не удаётся реализовать: в частности, отчёты за 2021 и 2022 годы показывают неравномерный прогресс или даже обратные тендеции.



В 2017 году медицинский журнал The Lancet опубликовал исследование, показывающее, что более 35 показателей, связанных со здоровьем, для многих развивающихся стран и стран со средним уровнем дохода заметно отклоняются от нормы. Это касается в том числе показателей по степени ожирения, заболеваемости туберкулёзом и смертности от дорожно-транспортных происшествий, поясняется в статье.



Опубликованный в журнале Nature Sustainability в июне этого года доклад, который был составлен при участии нескольких экспертов из Утрехтского университета в Нидерландах, показал, что вышеозначенные глобальные цели ООН имеют крайне ограниченное влияние. И спустя более чем семь лет после их постановки экспертам удалось обнаружить довольно мало доказательств того, что они вообще как-то способствуют урегулированию таких глобальных проблем, как изменение климата, экономическое и социальное неравенство и защита биоразнообразия на нашей планете, констатирует автор.



Предполагалось, что эти планы ООН должны будут положить начало «восходящему подходу» к человеческому развитию, однако статистика показывает, что власти разных стран используют это в собственных целях «путём выборочной интерпретации и реализации» нужных планов, говорится в статье. Кроме того, график достижения целей был заметно нарушен из-за пандемии COVID-19 и последствий различных стихийных бедствий, связанных с изменением климата, а теперь к этому добавились и глобальные перебои с продовольствием из-за конфликта на Украине.



Поэтому нет особых оснований надеяться, что в ближайшие несколько лет реализация этих целей значительно продвинется вперёд, предупреждает автор. По его мнению, и политика ООН по защите прав человека при Гутерреше также сошла на нет, о чём свидетельствует доклад бывшего верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, посвящённый проблемам Китая: «Визит Бачелет в Китай в мае этого года был грандиозным провалом, поскольку за этим последовали обвинения в поддержке пропаганде Си Цзиньпина», — говорится в статье.



Призывы реформировать Совет Безопасности ООН, с которыми вновь выступил Байден, высказывались уже давно и приобрели новую окраску на фоне нынешних антироссийских настроений на Западе: теперь США пытаются увязать этот вопрос с поддержкой Украины, поясняет Коган. Однако в целом вопрос о реформах возник ещё несколько десятилетий назад, когда Япония добивалась для себя места в Совете Безопасности ООН, но из-за наложенного Китаем вето ей так и не удалось этого сделать.



С тех пор предложения по реформам неоднократно менялись. Некоторые страны хотят, чтобы в Совете Безопасности были более широко представлены такие континенты, как Африка и Азия. В то время как Франция предложила вообще отменять право вето в тех случаях, когда оно мешает урегулированию кризисов, сообщается в статье. Однако процесс реформирования продвигается довольно сложно.



С учётом того, что Организация Объединённых Наций в настоящий момент настолько разобщена и полна разногласий, перспективы столь необходимых реформ сейчас скорее «больше похожи на дипломатический театр», чем на возможность для реальных перемен, подчёркивается в статье. Из-за того, что по целому ряду важнейших вопросов члены ООН зачастую придерживаются полярно противоположных позиций, эта организация продолжает переживать серьёзный кризис. И происходящее в этом году можно считать дополнительным свидетельством упадка этой международной организации из-за противоречивых интересов её членов и последствий неудачного руководства, заключает автор.