ZDF: ООН нужно реформировать — в противном случае организации грозит роспуск

Конфликт на Украине показал, что ООН находится в крупнейшем кризисе за всю свою историю, пишет ZDF. По мнению президента США Байдена, организацию нужно срочно реформировать: например, расширить состав Совбеза или изменить принцип права вето. Подобной инициативой Вашингтон окажет давление на Пекин и Москву, отмечает издание.

В предстоящие несколько дней на Генассамблее ООН в Нью-Йорке будут много говорить о необходимости международного сотрудничества, об основанном на правилах миропорядке и мультилатерализме, пишет ZDF. Всего Генассамблею посетит около 140 представителей от разных стран, включая Китай и Россию.

Как отмечает издание, можно предположить, что государства мира едины в том, что человечество можно спасти только посредством всеобщего сотрудничества. Однако многие понимают, что сегодня всеобщее сотрудничество более иллюзорно, чем когда-либо. ООН была создана после Второй мировой войны с целью того, чтобы не допустить повторения подобных событий. Спустя множество войн и катастроф, ООН погрузилась в экзистенциальный кризис, связанный с вооружённым конфликтом на Украине, пишет ZDF.

По мнению президента США Джо Байдена, ООН требуется срочно реформировать. В частности, предлагается расширить состав Совбеза ООН за счёт стран Латинской Америки и Африки, а также реформировать право вето. Как отмечает ZDF, узнать о том, насколько масштабны реальные планы Вашингтона, можно будет в грядущую среду, когда на Генассамблее выступит Джо Байден.

Если Байден действительно предложит начать процесс реформы ООН с целью сделать организацию более эффективной и соответствующей новому времени, то таким шагом он окажет сильное давление на Пекин и Москву, считает ZDF. Одно ясно точно, пишет издание: ООН нужны реформы, в противном случае организации грозит роспуск как не справившейся со своей главной задачей — поддержание мира и безопасности на Земле.