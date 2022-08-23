People's Daily: постпред КНР напомнил в ООН о «золотом правиле» межгосударственных отношений

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран является основой для достижения общей безопасности и золотым правилом межгосударственных отношений. Как пишет People's Daily, Чжан Цзюнь добавил, что, если эти принципы проигнорировать или отвергнуть, вся система международного права будет потрясена до основания, мир вернётся к закону джунглей и не будет никакой возможности говорить об общей безопасности.

Уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран является основой для достижения общей безопасности и золотым правилом межгосударственных отношений. Как пишет People's Daily, об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Постпред отметил, что важные принципы уважения национального суверенитета и территориальной целостности, закрепленные в Уставе ООН, являются краеугольными камнями современного международного права и международных отношений. Если эти принципы проигнорировать или отвергнуть, вся система международного права будет потрясена до основания, мир вернётся к закону джунглей и не будет никакой возможности говорить об общей безопасности.

Китай, добавил Чжан Цзюнь, неизменно уважает суверенитет и территориальную целостность других стран, придерживается международной справедливости и поддерживает усилия, прилагаемые международным сообществом для достижения общей безопасности. При этом он готов принять все необходимые меры для решительной защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Чжан Цзюнь заявил, что в эпоху глобализации страны мира делят радости и беды. Государства, которые хотят обеспечить собственную безопасность, не могут игнорировать озабоченности в сфере безопасности других стран, основывая свою безопасность на небезопасности других или устанавливая собственные «заборы безопасности» у чужих дверей. Приверженность менталитету холодной войны, унилатерализму, игре с нулевой суммой, противостоянию блоков и политике силы не только не гарантирует долгосрочную безопасность, но и ведёт к ряду кризисов, которые обостряются один за другим. Такая политика направлена в обратную сторону от общей безопасности. В качестве примера дипломат указал на проблемы, вызванные расширением НАТО на восток.

По его словам, эффективная система управления глобальной безопасностью является необходимым условием для достижения общей безопасности. Совет Безопасности ООН является ядром международного механизма коллективной безопасности и наиболее авторитетным и легитимным институтом многосторонней системы безопасности. Он играет незаменимую роль в поддержании общей безопасности, поэтому все страны должны придерживаться подлинного мультилатерализма, поддерживать эффективную роль ООН и СБ, активно откликаться на потребности эпохи и ожидания всех сторон.