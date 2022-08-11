Экс-советник Рейгана: призывы признать Россию «спонсором терроризма» только затрудняют переговоры

Путинский режим является «воплощением зла», однако это не означает, что необходимо признать Россию спонсором терроризма, считает Дуг Бэндоу, занимавший пост помощника при президенте США Рональде Рейгане. По его мнению, это лишь затруднит переговоры и не способствует урегулированию конфликта. Кроме того, при таком подходе можно назвать спонсорами терроризма и множество союзников Америки на разных континентах, пишет Бэндоу в статье для The American Conservative.

Конфликт на Украине не утихает — и похоже, что затянется ещё на долгие месяцы, пишет на страницах The American Conservative Дуг Бэндоу, занимавший пост помощника при президенте США Рональде Рейгане. Киев пока «остаётся на плаву» лишь благодаря масштабной финансовой и военной помощи Запада, однако попытки президента Украины Владимира Зеленского подтолкнуть Запад к более активному военному вмешательству остаются пока безуспешными, отмечается в статье.



Зеленский также недавно призвал американскую администрацию объявить Россию государством, поддерживающим терроризм. Однако Вашингтону не следует поспешно соглашаться с этой идеей, уверен автор. По его мнению, хотя Россия и проявила «неоправданную» и «ужасную агрессию» в отношении соседней Украины, что привело к масштабным разрушениям и вынудило миллионы людей покинуть свои дома, это не означает, что необходимо провозглашать её «спонсором терроризма».



Даже если считать путинский режим «воплощением зла», а действия Москвы — нарушением международных норм и законов, это не приравнивается автоматически к терроризму, поясняет Бэндоу. Желание Зеленского получить как можно больше для своей страны от Запада вполне можно понять, и любой американский президент на его месте должен был бы поступить так же, говорится в статье.



Однако стремление объявить какое-либо государство или движение «террористическим» — это, прежде всего, символический жест, призванный дискредитировать других, и в то же время не способный принести каких-либо ощутимых результатов, подчёркивает автор. По его мнению, чаще всего это бессмысленно, а возможные новые санкции против России мало чем будут отличаться от уже введённых.



И хотя подобный законопроект может поставить под угрозу суверенный иммунитет России, однако любое дополнительное воздействие, скорее всего, будет довольно незначительным, прогнозирует Бэндоу. Он считает, что главной причиной отказаться от этой идее должен быть тот факт, что те, кого в США называли «террористами», на самом деле чаще всего не занимались терроризмом или же давно отказались от этой практики.



Этот ярлык неоднократно применялся в Белом доме по отношению к таким странам, как Куба, Северная Корея, Йемен, Сирия, Судан, Ирак и даже Иран. В этих случаях Вашингтон называл «террористическими» те режимы, которые ему не нравились (иногда даже по веским причинам), однако фактически не имевшие ничего общего с терроризмом, подчёркивается в статье.



Если применить подобный подход к другим государствам, то в список «спонсоров терроризма» можно было бы также включить большое количество других стран, таких как Мьянма (Бирма), Эритрея, Туркменистан, Пакистан, Руанда, Нигерия, Зимбабве и Китай. Перечень на этом не заканчивается, полагает автор: туда можно было бы добавить и некоторых традиционных союзников США, таких как ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Турция и Египет.



Более того, на основе таких расплывчатых стандартов можно утверждать, что и сами Соединённые Штаты должны оказаться в этом списке — учитывая, что развязанные американцами войны за последние два десятилетия привели к огромному количеству разрушений и жертв среди гражданского населения, включая детей, пишет Бэндоу.



По его мнению, Россию не следует пытаться внести в подобный список — вместо этого лучше вообще прекратить злоупотреблять термином, который изначально предназначался именно для обозначения «терроризма», однако сейчас превратился в ярлык для дискриминации неугодных Белому дому режимов. «Отделив классификацию от действия, Вашингтон превратил этот ярлык в ещё одно «соревнование по интересам», используемое для удовлетворения шумных и влиятельных людей», — подчёркивается в статье.



Лучше тогда вообще отказаться от этого термина, чем продолжать использовать его неправильно и тем самым размывать реальное значение и весь ужас террористической деятельность, считает Бэндоу. В результате президенты из числа республиканцев смело помещают Кубу в список «террористов» в попытке получить голоса на юге Флориды, в то время как Саудовская Аравия и ОАЭ, которые сами виновны в массовых военных преступлениях в Йемене, лоббируют включение в список своих противников-хуситов, констатирует автор.



К числу самых ярых сторонников того, чтобы включить в этот список и Россию, относится сейчас сенатор Линдси Грэм, который заявил: «По моему мнению, Путин сейчас находится во главе террористического государственного аппарата». При этом сам Грэм не только одобрял военное вмешательство США в дела Ирака, Ливии и Сирии, но даже положительно отзывался о нападении на Северную Корею и развязывании ядерного конфликта, напоминает автор. Это также приводит к вопросу о том, кого же в действительности следует считать настоящим террористом, говорится в статье.



Бэндоу полагает, что включение Москвы в список «спонсоров терроризма» негативно повлияет на США с точки зрения внешней политики. Во-первых, это нанесет ущерб отношениям Вашингтона и со всеми другими странами, которые по-прежнему ведут дела с Россией, поясняет он. В частности, это касается европейских государств, которые продолжают вести переговоры о сотрудничестве с Москвой в сфере энергетики.



А учитывая отказ огромного количества других стран мира ввести санкции против России — включая таких заметных на мировой арене игроков, как Китай, Индия, Индонезия, Пакистан, Южная Африка и Бразилия, не говоря уже про менее крупные государства, Вашингтон в результате может столкнуться с трудностями в финансово-экономической сфере практически везде, предупреждает автор.



Многие из этих стран «давно устали от лицемерия США» и обвиняют Вашингтон в своих нынешних экономических трудностях. Скорее всего, они также будут сопротивляться дополнительным ограничениям и вынудят администрацию Байдена «решать, скольким противникам она готова противостоять одновременно», говорится в статье.



И во-вторых, навешивание такого ярлыка явно затруднит дальнейшее урегулирование конфликта и попытки способствовать переговорам, подчёркивает автор: «В конце концов, кому охота разговаривать с «террористами»? Даже гуманитарные соглашения, такие как соглашение о доставке украинского зерна на мировой рынок, станет гораздо труднее разрабатывать и продвигать».



Вместо стремления достичь компромисса, и так не простые переговоры с Москвой в таком случае могут столкнуться с дополнительными трудностями, включая перспективу почти полного разрыва отношений, если Россия примет меры в ответ на угрозы закрыть американское посольство или разорвать дипломатические отношения. «Ни того, ни другого не произошло даже в самые тяжёлые дни холодной войны. Однако сейчас двусторонние отношения продолжают ухудшаться», — констатирует автор.



Он предупреждает, что объявление России «террористическим государством» лишь ещё больше истощит смысл и концепцию этого определения, одновременно затрудняя любые переговоры об урегулировании конфликта. «От этого выиграют только те люди на Западе, которые надеются сражаться с Россией до последнего украинца, невзирая на разрушительные последствия для Украины», — пишет Бэндоу.



Похоже, что некоторые ярые сторонники провозглашения России «спонсором терроризма» даже не обращают внимания на возможные негативные последствия таких мер и воспринимают это как ещё один способ «проявить солидарность» с Киевом. Но проявить свою солидарность можно и множеством других способов, говорится в статье.



Кроме того, американцам пора «отвоевать свои политические и законодательные процессы у посторонних», стремящихся вмешиваться в политику США, призывает Бэндоу. Необходимо вспомнить, что и президент, и конгресс должны защищать, в первую очередь, собственные интересы Америки — а не интересы Украины или любой другой страны, подчёркивает автор. По его мнению, подобные требования Зеленского в адрес Вашингтона «перешагнули границы любого суверенного государства».



И хотя США продолжают оказывать активную помощь Украине, необходимо признать, что оснований включать Россию в списки террористов на самом деле ничуть не больше, чем это можно сказать про множество других стран, являющихся союзниками Вашингтона, заключает Бэндоу. По его мнению, провозглашать «террористами» необходимо лишь настоящих террористов. В то время как администрация президента Джо Байдена должна стремиться максимально расширять возможности для мирного урегулирования конфликта на Украине, а не сокращать их, подчёркивается в статье.