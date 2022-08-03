CNN: ликвидация лидера «Аль-Каиды» доказывает, что Афганистан по-прежнему остаётся спокойной гаванью для террористов

Ликвидация лидера «Аль-Каиды»* Аймана аз-Завахири продемонстрировала обширные возможности США, однако, вместе с тем, стала опровержением заявлений Вашингтона о снижении террористической опасности, пишет CNN. Как отмечает издание, Афганистан по-прежнему остаётся спокойной гаванью для террористов — и ликвидация главаря «Аль-Каиды» вряд ли сорвёт их планы.

Убийства ключевых фигур среди террористов становятся всё более обыденными, пишет CNN, однако ликвидация лидера «Аль-Каиды»* Аймана аз-Завахири является вовсе не рутинным событием. Как отмечает издание, аз-Завахири был уничтожен в одном из самых престижных районов Кабула, города, который год назад был оставлен американской армией: эта ликвидация стала шокирующим свидетельством того, на что способны США, имеющие за своими плечами 20 лет опыта охоты на террористов.

При этом уничтожение лидера «Аль-Каиды» стало невольным опровержением тех оправданий, что использовали США накануне вывода своих войск из Афганистана, пишет CNN. Тогда угроза со стороны «Аль-Каиды» принижалась: теперь же очевидно, что Афганистан остаётся прибежищем террористов.

По словам одного из бывших представителей афганского правительства, аз-Завахири не был единственным видным деятелем «Аль-Каиды» на территории Афганистана. Кроме того, по сведениям представителя, потенциальный сменщик аз-Завахири Саиф аль-Адель недавно прибыл на афганскую территорию.

Согласно оценкам от мая прошлого года, считалось, что «Аль-Каиде» потребуется от 6 до 12 месяцев для организации терактов в регионе и до 18 месяцев для организации терактов на Западе, пишет CNN. По мнению издания, даже успешная ликвидация аз-Завахири не сильно меняет положение дел и вряд ли сорвёт гипотетически готовящиеся теракты.

При этом ликвидация лидера «Аль-Каиды» преподносит два урока, считает CNN. Первый состоит в том, что США продолжают обладать в регионе большими возможностями, несмотря на вывод войск. Однако второй урок мрачнее: он заключается в том, что люди не всегда меняются. Даже несмотря на все беды, принесённые на территорию Афганистана «Аль-Каидой», «Талибан»** по-прежнему готов давать им прибежище на своей территории.