Daily Mail: Минобороны Великобритании пытается скрыть преступления спецназовцев, расстреливавших пленных афганцев

Сенсационные судебные материалы показали, что на военную полицию Великобритании оказывалось давление со стороны Министерства обороны с целью прекратить расследование военных преступлений спецназовцев, совершённых в Афганистане. Главный военный юрист ведомства оценил показания допрошенных спецназовцев как «крайне сомнительные, если не неправдоподобные». Минобороны пытается уйти от ответственности, предложив провести независимую экспертизу доказательной базы, сообщает Daily Mail.

Обнародованы новые шокирующие доказательства военных преступлений, совершённых спецназовцами Специальной авиадесантной службы Вооружённых сил Великобритании (SAS). Более того, Министерством обороны предпринимались усилия скрыть преступления. С 2010-го по 2012 год спецназовцы САС убили 50 афганцев при подозрительных обстоятельствах, сообщает Daily Mail.

После полученных новых данных элитному полку предстоят повторные допросы по делу о расстрелах афганских пленных, которых подозревали в принадлежности к движению Талибан*, пишет Daily Mail.

Предполагается, что высокопоставленные чиновники Минобороны Великобритании могли манипулировать следствием, которое проводилось Королевской военной полицией. В документах указывается, что один из следователей сообщил, что на него оказывалось «политическое давление». По-видимому, во избежание огласки один из офицеров SAS посчитал, что любые волнения по поводу незаконных убийств следует «пресекать в зародыше», сообщает Daily Mail.

Обнародованные в Высоком суде документы Минобороны вызвали сомнения в их честности и беспристрастности со стороны главного юриста военного ведомства Питера Райана. Он охарактеризовал полученные объяснения спецназовцев как «крайне сомнительные, если не неправдоподобные». Пересмотр дела может привести к повторному допросу военнослужащих SAS и предъявлению им обвинений в убийствах. Годами ранее, когда спецназовцев SAS допрашивали представители военной полиции, многие солдаты просто отказывались давать комментарии. Расследование, получившее кодовое название «Операция Нортмур», было закрыто в 2019 году без предъявления обвинений, передаёт Daily Mail.

Новые доказательства содержат утверждения о том, что в 2017 году следователь по делу «Операции Нортмур» сообщал об оказанном на него давлении. Это свидетельствует о том, что чиновники Минобороны не хотели, чтобы военная полиция разоблачала их осведомлённость о происходящем в афганской провинции Гильменд, заключила Daily Mail.

Позиция Питера Райана также вызывает неудобные вопросы. Изучив свидетельские показания спецназовцев SAS, он пришёл к заключению, что военная полиция скептически отнеслась к некоторым предполагаемым перестрелкам, в результате которых все афганцы были убиты. Минобороны Великобритании попыталось приостановить расследование, вместо этого предложив провести «независимую проверку» доказательств, связанных с действиями спецназа SAS. Однако юристы, представляющие интересы одной потерпевшей афганской семьи, заявили, что не будут в нём участвовать, поскольку Минобороны «само хочет решать, какие доказательства будут рассматриваться», пишет Daily Mail.

Тесса Грегори, партнёр юридической фирмы Leigh Day, заявила: «Собственные доказательства правительства показывают, что должностные лица Минобороны неоднократно выражали обеспокоенность тем, что эти убийства были частью более широкой схемы систематических правонарушений и их сокрытия», сообщает Daily Mail.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.