Caitlin Johnstone: дело Ассанжа обличает лицемерный подход США к военным преступлениям

В поведении американских властей просматривается отчётливое противоречие. Они настойчиво осуждают Россию за её действия на Украине, но при этом «имеют наглость» преследовать основателя WikiLeaks, который разоблачал настоящие военные преступления, пишет в своей статье австралийская писательница Кейтлин Джонстон.

Накануне британский суд утвердил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США, где его обвиняют в нарушении закона о шпионаже. В результате основатель WikiLeaks оказался на один шаг ближе к процессу, который грозит свободе слова во всём мире, считает австралийская писательница Кейтлин Джонстон.

Решение об экстрадиции предстоит принять главе МВД Соединённого Королевства Прити Патель. И она как «преданный управляющий (американской. — ИноТВ) империи» наверняка утвердит этот запрос, считает автор статьи.

Всё это происходит на фоне громких призывов Лондона и Вашингтона привлечь к ответственности Москву за её действия на Украине. Любопытно, что именно за разоблачения военных преступлений Ассанж оказался за решёткой, отмечает Джонстон.

«Это очень интересное противоречие. Давайте на минутку отвлечёмся и оценим всю глубину иронии, потому что ситуация настолько непристойна и возмутительна, что её действительно трудно понять без вдумчивого анализа. Самое могущественное государство в мире, которое служит центром самой могущественной из когда-либо существовавших империй, пытается экстрадировать журналиста за разоблачение военных преступлений, одновременно с этим возмущаясь и обвиняя в военных преступлениях другое государство», — подчёркивает писательница.

«Можно было подумать, что у правящей верхушки, которую недавно поймали с поличным за совершение военных преступлений и которая пытается посадить журналиста за их разоблачение, должно хватить ума, чтобы не кричать о них во всеуслышание. Но империя абсолютно уверена в своей способности контролировать повествование», — считает Джонстон.

По её словам, чем больше задумываешься, тем абсурднее кажется происходящее. У США «хватает наглости» не только атаковать свободную прессу за критику власти, но и ввести массированную пропагандистскую кампанию, согласно которой они вмешиваются в дела Украины, чтобы защитить её «свободу и демократию».

Основатель WikiLeaks продемонстрировал публике многие неприглядные факты о «сильных мира сего». Но сами они сделали гораздо больше для своего разоблачения, когда начали его уголовное преследование. «Если высшая форма журналистики раскрывает самые тёмные секреты самых влиятельных людей, то Джулиан Ассанж — высшая форма журналиста», — заключает Кейтлин Джонстон.