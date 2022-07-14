Press TV: вывернуть правду наизнанку — США не теряют надежды обелить свой афганский провал в его годовщину

В августе наступит год с тех пор, как администрация Байдена спешно и хаотично вывела свои войска из Афганистана. По мнению экспертов, Соединённые Штаты постараются исказить правду об этой катастрофе, которая стала мучительным воспоминанием для местных жителей, в попытке восстановить изрядно пошатнувшуюся репутацию, сообщает Press TV.

Хаотичный вывод войск из Афганистана в августе 2021 года считается одной из самых больших неудач президента Байдена. NBC News сообщил, что Белый дом и американские агентства начали обсуждение того, как подать годовщину ухода, чтобы позволить президенту избежать дальнейшего политического ущерба.

Афганские эксперты считают, что, выворачивая правду наизнанку, администрация Байдена попытается замести свои неудачи под ковёр и закрыть глаза на страдания афганцев, жизнь которых была испорчена беспорядочным отходом.

ШУДЖА МОХСЕНИ, эксперт: Американская и западная пропаганда всегда обладала умением трактовать исторические события так, как им хочется. Уход США из Афганистана не станет исключением из этого правила. Очевидно, что в годовщину вывода своих войск США попытаются его обелить, чтобы сохранить свой глобальный престиж.

Мы и остальной мир стали свидетелями беспорядочного вывода американских войск из Афганистана. В результате их провала рухнула политическая система, соглашение между НАТО и Афганистаном было нарушено и десятки афганцев уничтожены. Самое главное, что США потеряли свою репутацию натовского жандарма.

Американские войска бросили на произвол судьбы Шахира, который сейчас находится в бегах. Ему и его семье сказали приехать в аэропорт, но их не забрали. Он злится на США и всё ещё не пришёл в себя от ужасной и обескураживающей эвакуации. По его словам, он чувствует, что США его предали.

РЕЗА ШАХИР, бывший репортёр: Когда я добрался до ворот аэропорта вместе с моей семьёй, повсюду солдаты НАТО стреляли и применяли слезоточивый газ. Внутри кабульского аэропорта на наших глазах американские войска застрелили четырёх и ранили трёх афганцев. Повсюду паниковали и бегали люди. Когда я показал своё удостоверение, бойцы НАТО начали бить меня дубинками, и у меня потекла кровь. После этого я сдался, почувствовав себя оскорблённым и преданным США.

20-летняя разрушительная война США в Афганистане закончилась катастрофическим выводом войск. Несколько афганцев упали с американских самолётов. Некоторых застрелили и ранили. Потерялось множество детей. Кроме того, авиаудар США по дому в районе аэропорта унёс жизнь 10 членов семьи, включая женщин и детей.

РАХМАТУЛЛА БАГБАН, корреспондент Press TV: Хаотичная эвакуация из Афганистана в 2021 году напоминает афганцам о тех отвратительных и трагических днях. Местные жители обвиняют плохо подготовленных американцев в том, что они испортили жизнь тысячам афганцев.

С репортажем для Press TV из Кабула Рахматулла Багбан.

Дата выхода в эфир 13 июля 2022 года.