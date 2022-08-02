WP: юрист объяснила, почему не стоит относить Россию к государствам — спонсорам терроризма

Ряд американских чиновников и конгрессменов настаивают, что Россию нужно включить в список государств — спонсоров терроризма наряду с Кубой, Ираном, Сирией и Северной Кореей. Однако юрист Бранк Вюрт в своей статье для The Washington Post объясняет, что это не просто ярлык, а юридический термин, который влечёт за собой прописанные в законах последствия. А они могут оказаться весьма нежелательными для США и Украины и, наоборот, выгодными для России.

Президент Украины Зеленский, спикер нижней палаты парламента США Нэнси Пелоси и многие другие американские политики выступили с призывом к администрации Байдена отнести Россию к государствам — спонсорам терроризма. На данный момент такая категория используется по отношению к Кубе, Ирану, Северной Корее и Сирии. Но автор статьи в The Washington Post, преподаватель по международному праву и главный редактор Американской газеты по международному праву Ингрид Бранк Вюрт уверяет, что этого делать не стоит.

Она отмечает, что «государство — спонсор терроризма» — это не просто символическая характеристика для государства, которое плохо себя ведёт. Это прописанный в законе термин, который связан с крайне сложной системой принципов и мер. Очень сложно предсказать, что последует после того, как эта характеристика вступит в силу. И в случае с Россией, она отмечает, могут наступить такие последствия, которые отрицательно скажутся на Украине и США, а для России, наоборот, могут оказаться положительными.

Понятие «государство — спонсор терроризма» задействует две области права: внутреннее судопроизводство и санкции. Путину могут припомнить его действия во время второй чеченской войны, а также действия России в Грузии, Ливии, Сирии, Судане и на Украине. Но подавать иски против России смогут только американские граждане, военные, чиновники, поясняет автор статьи. И в случае если иск будет выигран, то пострадавший сможет получить компенсацию из замороженных активов России. Но, напоминает эксперт, это могут быть только американцы.

При этом похожую процедуру могут начать и другие страны, которые также заморозили российские активы. И таким образом будет сокращаться количество российских ресурсов, которые могли бы пойти на помощь Украине, а глобальный ответ западных стран России будет размываться.

Кроме того, такой шаг может помешать санкциям, которые США и без того приняли в большом количестве. Возможно, потребуются ещё дополнительные меры, но на самом деле в основном санкции, которые подразумеваются против государства — спонсора терроризма, такие как запрет на экспорт оружия и финансовые ограничения, против России уже приняты. Помимо всего прочего, вторичные санкции против России могут ограничить торговлю и способствовать росту цен на зерно и другие важнейшие товары. Это будет подрывать единые усилия стран. «Штатам нужны преданные союзники, чтобы изолировать Россию».

Поэтому автор статьи настаивает: американские власти не должны относить Россию к спонсорам терроризма и не нужно их к этому побуждать. По её словам, члены конгресса, которые выступают за эту меру, не могут внятно объяснить, зачем она нужна. Если конгресс хочет ввести новые санкции против России, то пусть просто вводит их, а не использует понятие «государства — спонсора терроризма», которое непонятно к чему приведёт, предупреждает автор статьи в The Washington Post.