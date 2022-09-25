WSJ: помощь Украине теряет поддержку среди американских законодателей

Вашингтон накопил такое количество внутренних проблем, что ему становится не до поддержки Украины, пишет The Wall Street Journal. Именно такого мнения придерживаются многие американские конгрессмены, которые считают, что отправленные украинцам миллиарды долларов могли бы помочь Америке в решении собственных экономических вопросов. По мере приближения ноябрьских промежуточных выборов в США поддержка Киева конгрессом может столкнуться с новыми политическими препятствиями.

Широкая поддержка в конгрессе помощи Украине начинает давать трещину, поскольку многие республиканцы в палате представителей задаются вопросом, не лучше ли потратить деньги на борьбу с Китаем или на решение собственных экономических проблем. С февраля США предоставили помощи на $15,8 млрд в области безопасности, включая военный пакет в размере $600 млн в начале этого месяца, пишет The Wall Street Journal.

Число скептиков по поводу помощи Украине в конгрессе возрастает, и они особенно активизируются по мере приближения ноябрьских промежуточных выборов. Конгрессмены заостряют внимание на том, что Вашингтон уже направил многие миллиарды долларов Киеву в то время, когда у самой Америки накопились серьёзные проблемы, — в первую очередь это высокая инфляция и экономическая неопределённость. По мнению политиков, в борьбе с ними потраченные на Украину колоссальные средства могли бы очень пригодиться. В январе республиканцы наверняка будут составлять заметное большинство в конгрессе, и вопрос помощи Украине может выглядеть уже совершенно иначе. Официальные лица в конгрессе и администрации Байдена заявили, что работают быстро, чтобы одобрить как можно больше помощи для Украины до конца года, поскольку будущие запросы могут столкнуться с сильным сопротивлением, полагает автор статьи.

Члены палаты представителей республиканцы Роджер Уильямс и Джош Хоули проголосовали против пакета помощи Украине, которая, по их мнению, истощает вооружение США и в результате угрожает американской национальной безопасности. Некоторые демократы и республиканцы-центристы в конгрессе призывали президента Байдена поставить Киеву ракетную систему с дальностью поражения около 300 км. Представители администрации президента США от этого отказались, заявив, что такой шаг может спровоцировать более масштабный конфликт, сообщает издание.

По заявлению генерала Милли, вопрос поставок баллистических ракет ATACMS в настоящее время находится на рассмотрении, однако он также указал на то, что российские официальные лица предостерегли США от предоставления Украине такого оружия. Ранее в российском МИДе заявили, что если Вашингтон поставит Украине ракеты большей дальности, то США перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта. Более того, недавно официальные представители ВВС США заявили, что поставки других передовых видов оружия, таких как реактивные истребители западного производства, в краткосрочной перспективе не рассматриваются, отмечает The Wall Street Journal.

Европейские страны до сих пор продолжают оказывать весомую часть военной помощи Украине и, по всей видимости, намерены продолжать в том же духе. Тем не менее дефицит электроэнергии и ряд других внутренних экономических проблем могут в конечном итоге привести к прекращению поддержки Киева.

На сегодняшний день Германия выделила Украине помощи в размере более €2 млрд, включая поставки оружия на сумму более €720 млн. Согласно опубликованному правительством Германии списку, в ближайшие недели и месяцы планируется поставить дополнительную военную помощь, в том числе десятки тяжёлых бронированных машин и танковых транспортёров, а также устройства постановки помех и системы противодействия беспилотным летательным аппаратам, указывает издание.

По заявлению официальных лиц в Париже, Франция старается не раскрывать подробности своей военной поддержки Украины, опасаясь, что Кремль сочтёт её воюющей стороной. По данным Кильского института мировой экономики, Франция выделила Украине около €1,15 млрд помощи, в том числе €233 млн в виде военной техники, заключает The Wall Street Journal.