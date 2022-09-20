Newsweek: в Пентагоне обсуждают отправку новых танков на Украину

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что в Пентагоне обсуждают возможность поставок на Украину новых танков — как советского образца (из стран Европы), так и более современных, сообщает Newsweek. Ни одна страна ранее ещё не соглашалась отправить Киеву танки, отмечается в статье.

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США заявил, что возможность отправки на Украину новых танков в качестве дополнительной военной помощи активно обсуждается в Вашингтоне, пишет Newsweek. По его словам, в конечном итоге американское руководство может согласиться и удовлетворить предыдущие просьбы Киева по этому вопросу.



Этот сотрудник пообщался с журналистами «на условиях анонимности» во время вчерашнего брифинга в Пентагоне и заявил, что вариант поставки танков на Украину активно обсуждается наряду с другими вариантами отправки дополнительных вооружений. Он заявил, что американское руководство сейчас «планирует на будущее», какая ещё техника и оружие может потребоваться Киеву и как США вместе со своими европейскими созниками могут поддержать Украину в наращивании арсенала, говорится в статье.



В частности, по его словам, США могут поощрить европейские страны, у которых ещё имеются танки советского образца, оперативно передать их Украине, поскольку для эксплуатации такой техники украинским военным не потребуется проходить дополнительную подготовку. В то время как современные танки, которые используют сейчас члены НАТО, также могут быть поставлены в более позднее время. Однако для их использования в украинской армии потребуется сначала организовать серьёзную переподготовку и обеспечить необходимое техническое обслуживание, пояснил американский военный.



«Мы всегда очень внимательно относимся к любому новому оборудованию, которое мы поставляем на Украину или которое предоставляют наши союзники, наши партнёры, и следим за тем, чтобы обеспечить всю необходимую подготовку, техническое обслуживание и поддержку», — добавил в этой связи неназванный представитель Минобороны.



Соединённые Штаты ранее уже обязались предоставить Украине военную помощь на общую сумму $15,8 млрд. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен также объявил о выделении для Киева нового пакета помощи стоимостью $600 млн, напоминает Newsweek. В него входят, в частности, различные боеприпасы и артиллерийские снаряды, а также транспортные средства для перевозки тяжёлой техники и беспилотники.



Однако ни одна страна пока не направляла на Украину танки или боевые машины пехоты западного производства, хотя Киев продолжает давить на Запад и требовать новой техники, говорится в статье. На прошлой неделе Германия отвергла требования Украины выделить ей машины для пехоты Marder и танки Leopard. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт подчеркнула в этой связи, что её страна отказывается принимать подобные меры «в одностороннем порядке».



Журналисты Newsweek также направили запрос об официальных комментариях по этой теме к представителям Министерства обороны Украины и российских властей, поясняется в статье.