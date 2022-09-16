УН: в Германии нашли ещё одну причину не передавать танки Leopard II Украине

12:40
Лукашенко: ШОС противостоит попыткам установить однополярный мир
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества, что члены ШОС противостоят попыткам установить однополярный мир.
12:39
ТАСС: взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР произошёл в кабинете генпрокурора
В кабинете генерального прокурора Луганской Народной Республики Сергея Горенко произошёл взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
12:38
Губениев: IBU не вернёт россиян, мы по-прежнему будем курить бамбук
Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) не вернёт россиян на международные старты.
12:29
В Москве началось прощание с Владимиром Сунгоркиным
На Троекуровском кладбище в Москве началось прощание с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным.
12:28
В РФС объяснили отсутствие Пиняева в составе молодёжной сборной
Пресс-атташе молодёжной сборной России по футболу Артём Загуменнов рассказал, почему не был вызван в расположение команды полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.
12:23
Погранслужба Киргизии сообщила об ударе по двум погранзаставам в Таджикистане
Пограничная служба Киргизии нанесла удар по двум таджикским погранзаставам, уничтожив большое количество тяжёлой техники.
12:16
Мазепин: мечтаю, чтобы Нурмагомедов вернулся в спорт и одержал победу
Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин рассказал, что является поклонником бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
12:14
Двое полицейских получили ножевые ранения в результате нападения в Лондоне
В Лондоне двое полицейских доставлены в больницу с ножевыми ранениями в результате нападения возле площади Лестер-сквер.
12:13
Узбекистан призвал ШОС принять меры по недопущению вовлечения молодёжи в экстремизм
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) принять комплекс мер по недопущению вовлечения молодых людей в экстремистские организации.
12:07
Евлоев проведёт бой с Митчеллом 6 ноября в Лас-Вегасе
Стала известна дата поединка между россиянином Мовсаром Евлоевым и американцем Брайсом Митчеллом в рамках UFC Fight Night.
12:06
Швейцария полностью приостановила упрощённый порядок выдачи виз для россиян
Правительство Швейцарии заявило о полной приостановке упрощённого порядка выдачи виз для россиян.
12:02
Путин подтвердил готовность России бесплатно поставить удобрения развивающимся странам
Президент России Владимир Путин сообщил, что проинформировал Генсека ООН Антониу Гутерреша, что российская сторона готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам.
12:01
В здании Генпрокуратуры в Луганске произошёл взрыв
В здании Генпрокуратуры в Луганске произошёл взрыв, сообщает РИА Новости.
12:01
«Текстильщик» предложил сборной России провести товарищеский матч
Футбольный клуб «Текстильщик» готов провести товарищеский матч со сборной России.
11:55
Путин заявил об открытости ШОС и отсутствии эгоизма в основе организации
Президент России Владимир Путин заявил об открытости Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и отсутствии эгоизма в основе ШОС.
11:55
Путин заявил о росте доли расчётов в нацвалютах между странами ШОС
Доля расчётов в национальных валютах между государствами — участниками ШОС растёт. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
11:50
Бестемьянова объяснила, почему в затягивании дела Валиевой нет ничего необычного
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о расследовании Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.
11:47
Политолог Орлов заявил, что попытки Запада переписать историю никогда не прекращались
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал призыв евродепутатов от Греции к ЕК дать оценку случаям демонтажа в странах ЕС памятников в честь Победы.
11:46
Столтенберг: Западу нужно понимать, что конфликт на Украине продлится ещё долго
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Запада необходимо понимать, что конфликт на Украине затянется надолго, несмотря на то что часть городов в Харьковской области перешла под контроль Киева.
11:45
Новицкий — о деле Валиевой: не очень понимаю, почему процесс затягивается
Чемпион Европы по фигурному катанию Сергей Новицкий прокомментировал расследование Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.
11:40
Китай введёт санкции против глав двух оборонных компаний США
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай введёт санкции против глав двух оборонных компаний США.
11:35
Квят не исключил возвращения в «Формулу-1»
Бывший пилот «Формулы-1» россиянин Даниил Квят заявил о желании вернуться в чемпионат.
11:34
Министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию на границе
Главы МИД Киргизии и Таджикистана Жээнбек Кулубаев и Сироджиддин Аслов обсудили ситуацию на границе.
11:31
Аналитики сообщили о росте числа DDoS-атак на российские платёжные системы
Количество DDoS-атак на отечественные платёжные системы в августе выросло на 126% в годовом выражении.
11:30
ВСУ нанесли удар по зданию администрации Херсонской области
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ нанесли удар по зданию администрации региона.
11:26
Симонян: «Спартаку» пригодился бы Кокорин, если бы он забивал в каждой игре
Ветеран «Спартака» Никита Симонян высказался о российском нападающем кипрского «Ариса» Александре Кокорине.
11:15
Спецназ Росгвардии обнаружил схроны с оружием и боеприпасами ВСУ в ЛНР
Спецназовцы Росгвардии обнаружили очередные схроны с оружием Вооружённых сил Украины в Луганской Народной Республике.
11:13
Глава КНР призвал страны ШОС помогать друг другу бороться с попытками «цветных революций»
Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде призвал страны организации поддерживать усилия друг друга по защите своей безопасности и противодействовать попыткам внешних сил устроить в государствах ШОС «цветные революции».
11:12
Глава USADA: похоже, в допинг-деле Валиевой нашли доказательства нарушений
Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о завершении расследования Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.
11:08
НСПК: санкции США не повлияют на работу российской платёжной системы
Санкции, введённые США, не отразятся на работе российской платёжной системы, картами МИР в России можно пользоваться без ограничений.
11:06
В России с 17 мая впервые зафиксировано 110 смертей из-за коронавируса
В России с 17 мая впервые зафиксировано 110 смертей из-за коронавируса.
11:02
В России за сутки выявлено 59 035 случаев заболевания коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 59 035 случаев коронавируса, днём ранее выявлены 56 126 человек с COVID-19.
11:02
В России за сутки госпитализировали 4178 человек с коронавирусом
За сутки в России госпитализировали 4178 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 4108 пациентов с COVID-19.
11:01
В Москомархитектуре сообщили о предложении построить в Клёновском стрелково-охотничий клуб
Стрелково-охотничий клуб предлагается построить вблизи деревни Коротыгино в поселении Клёновское. По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, участок для строительства будет реализован на торгах.
11:00
Игнатьев объяснил, почему «Краснодар» правильно делает, публично критикуя судей
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о том, что «Краснодар» часто критикует решения арбитров в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
10:55
Минобороны России: две АПЛ выполнили пуски ракет в районе Севморпути по «противнику»
Две российские атомные подлодки выполнили пуски крылатых ракет с маршрута Северного морского пути по мишени, имитирующей отряд кораблей условного противника. Об этом сообщили в Минобороны России.
10:55
Колыванов: не могу сказать, что «Краснодар» в текущем сезоне засуживают
Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал ситуацию «Краснодара» с жалобами на судейство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
10:49
Глава латвийского МИД: Латвия с 19 сентября запрещает въезд россиянам с шенгенскими визами
Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс в своих соцсетях написал, что Латвия запрещает въезд россиянам с шенгенскими визами с 19 сентября.
10:48
Кадыров заявил о создании в Чечне ещё одного подразделения ОМОН «Ахмат-1»
В Чеченской Республике создано новое подразделение ОМОН «Ахмат-1».
10:46
Пашинян: в ходе боёв на границе с Азербайджаном погибли 135 армянских военных
В ходе боёв с Вооружёнными силами Азербайджана погибли 135 армянских военнослужащих, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
10:40
Токаев: ШОС должна внести существенный вклад в решение острейших проблем современности
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств — членов ШОС в узком составе заявил, что организация должна внести существенный вклад в решение острейших проблем современности.
10:39
Муж Виролайнен: в Финляндии биатлон для Дарьи как хобби
Роман Виролайнен, муж биатлонистки Дарьи Виролайнен, рассказал, почему его жена после родов продолжает выступать на соревнованиях в Финляндии.
10:34
Правительство выделило 8,2 млрд рублей на поддержку промышленности
Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 8,2 млрд рублей на реализацию проектов в сфере импортозамещения, модернизацию и расширение производства.
10:28
Петржела сравнил Семака в «Зените» с Путиным
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что Сергей Семак может работать в клубе ещё долгие годы.
10:27
Аналитик Фролов рассказал о факторах, влияющих на цены на нефть
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT объяснил факторы, которые влияют сегодня на стоимость нефти.
10:25
ANSA: в Италии из-за непогоды погибли семь человек
В итальянской области Марке из-за непогоды погибли семь человек, ещё трое пропали.
10:25
Си Цзиньпин заявил о готовности КНР расширять инвестиционное сотрудничество с Белоруссией
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, прошедшей на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, заявил о готовности Китая расширять инвестиционное сотрудничество с белорусской стороной.
10:15
Михаил Кержаков прокомментировал свой дебютный вызов в сборную России в 35 лет
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о своём дебютном вызове в сборную России на сентябрьский сбор.
10:12
Путин и Пашинян провели телефонный разговор поздно ночью
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор поздно ночью.
10:11
Компания SpaceX третий раз отложила запуск ракеты из-за непогоды
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 54 мини-спутниками из-за неблагоприятных погодных условий.