Spiegel: тяжёлые переговоры и недовольные партнёры — немецкая модель «кольцевого обмена» бронетехникой для Украины терпит неудачу

Правительство Германии «упорно отказывается поставлять Украине какие-либо танки» напрямую, пишет Der Spiegel. Модель «кольцевого обмена», предполагающая передачу Киеву тяжёлого вооружения другими странами в обмен на немецкую технику, также не принесла ощутимых результатов и стала «синонимом немецкой нерешительности». Например, согласовать передачу танков Польше так и не удалось. Предложения Берлина, как правило, не удовлетворяют союзников, Германия предлагает им слишком мало — бундесверу не хватает самому.

Когда министры обороны и высокопоставленные военные чиновники из 40 стран собрались в четверг на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии, всеобщее внимание было приковано к Кристине Ламбрехт. Министр обороны ФРГ должна была ответить на вопрос, что поставляет Германия и как крупнейшая экономическая держава Европы помогает Украине, — США и прежде всего Великобритания отправляют Киеву большое количество военной техники. Министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму около $675 млн, пишет Der Spiegel.

В настоящий момент Германия также отправляет на фронт тяжёлое вооружение. На первой конференции в Рамштайне Ламбрехт пообещала передать Украине зенитные самоходные установки Gepard. Но вряд ли что-либо привлекло к себе большее внимание международной общественности, чем план Берлина отправлять танки на Украину, не поставляя их напрямую, а используя «кольцевой обмен».

Идея заключалась в следующем: страны Центральной Европы, например Польша или Чехия, оперативно отправляют на Украину вооружения советского производства, а немцы взамен передают им высококачественную технику НАТО.

Как отмечает издание, «модель кольцевого обмена» стала «синонимом немецкой нерешительности». Эта малопонятная схема была разработана с «благими намерениями», но не принесла ощутимых результатов. Например, в начале лета Германия не осуществила в рамках «кольцевого обмена» ни одной поставки.

К настоящему моменту кое-какие успехи всё же были достигнуты. Один проект, похоже, провалился окончательно, ещё четыре сделки были заключены или будут заключены в ближайшее время — хоть и после месяцев переговоров.

В апреле Польша поставила Украине более 230 танков советского производства. Вскоре после этого начались переговоры о замене из Германии, однако договорённости достичь так и не удалось. С точки зрения Германии, в этом частично виноваты сами поляки. Берлин предложил взамен переданного вооружения танки Leopard из запасов производителей военной техники. Правительство Германии даже взяло бы на себя большую часть расходов.

В ответ Польша потребовала незамедлительной замены своих запасов на самый современный вариант танка Leopard. При этом даже на вооружении бундесвера находится лишь весьма ограниченное число таких танков. Когда Берлин дал понять, что такой обмен невозможен, Варшава обвинила его в нарушении обещаний. После этого Польша неожиданно решила удовлетворить свою потребность в основных боевых танках, закупив другие модели. Немцы, которые продолжали говорить о «кольцевом обмене», «выглядели глупо».

Правительство Германии хочет достичь аналогичной договорённости с Грецией — судя по всему, сделка близка к заключению. Предполагается, что Афины передадут Киеву советские боевые машины пехоты, а взамен получат немецкие Marder, которые, правда, ещё предстоит модернизировать. Афины настаивают на том, чтобы начать поставлять технику только тогда, когда получат замену.

«По меркам ЕС переговоры с Грецией идут быстро, но, с точки зрения Украины, — мучительно медленно. Украинской армии срочно нужна бронетехника для наступления на юге страны, пригодились бы даже устаревшие образцы из Греции. В настоящее время пехотные подразделения часто передвигаются без надлежащей защиты», — пишет издание.

Кроме того, считает автор статьи, в случае с Грецией, как и в случае с каждым партнёром по «кольцевому обмену», правительство Германии должно ответить на вопрос: «Не лучше ли отправлять БМП Marder прямо на фронт». Греции они, вероятно, в обозримом будущем не понадобятся.

Однако правительство Германии «упорно отказывается поставлять Украине какие-либо танки». Берлин ссылается на неформальные договорённости с партнёрами по НАТО, которые до сих пор также не передали Киеву никаких современных бронетанковых систем. Именно поэтому правительство Германии не разрешает Украине осуществлять прямые закупки у немецкой военной промышленности — Киев хотел бы купить Marder или более старые версии Leopard. Совсем недавно правительство даже порекомендовало Испании отказаться от поставок старых танков Leopard. Между тем Мадрид теперь не считает, что танки больше не пригодны для использования.

Переговоры с Чехией и Словакией шли лучше. Прага передала Украине около 40 советских танков в обмен на 14 танков Leopard и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Büffel. Братислава получит 15 танков Leopard взамен 30 танков советского производства. В случае со Словенией вместо «кольцевого обмена» стороны приняли решение об ускорении согласованной ранее поставки. Как и в случае с Польшей, словенцев изначально не устраивало предложение Берлина, предусматривавшее передачу лишь снятых с производства моделей. После смены правительства Словении дело снова «набрало обороты».

Эти случаи иллюстрируют границы «кольцевого обмена». Самому бундесверу не хватает техники, чтобы оперативно передавать своим партнёрам большое количество танков. Такие сделки подходят в первую очередь для стран, стремящихся избавиться от старых запасов. В обмен на свои устаревшие резервы они получают новую технику. Предложения Берлина, как правило, не удовлетворяли союзников, Германия предлагала им слишком мало или только устаревшую технику.

Сам бундесвер относится к дальнейшим поставкам тяжёлого вооружения критически: после многолетней экономии в войсках его резервы практически «опустели», особенно когда речь заходит о тяжёлом вооружении. В боевой готовности находится лишь половина систем, что затрудняет выполнение обязательств, взятых перед НАТО. Кроме того, по мнению экспертов, из-за большого числа заказов неясно, когда производители техники смогут представить новую технику взамен переданной.

Отсутствие резервов усложняет не только «кольцевой обмен», но и прямые поставки оружия на Украину. Чтобы «не только остановить Россию, но и победить её», Киев требует от Германии и других партнёров значительно большей помощи, чем раньше. Однако западноевропейские государства, как правило, отвергают требования Украины, указывая на необходимость поддерживать сосбтвенный оборонный потенциал — даже в том случае, если они окружены союзниками, отмечает Der Spiegel.