Глава Минобороны ФРГ: в ущерб себе — бундесвер достиг предела возможностей по поставкам на Украину

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заверила Украину, что она и дальше продолжит получать военную помощь от ФРГ, сообщает N-TV. Но по поставкам оружия из своих запасов бундесвер уже достиг предела возможностей, отметила она, не уточнив при этом, в чём именно в таком случае будет заключаться помощь Киеву. Также министр подчеркнула, что любые дальнейшие меры Берлин должен принимать исключительно в согласовании с союзниками. По её словам, Германия не должна совершать «никаких самостоятельных действий».
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что переоснащение бундесвера идёт верным путём, сообщает N-TV. Во время обсуждения бюджета на 2023 год в бундестаге она рассказала о 65 инициативах по закупке оружия, 41 из которых уже закреплена в смете доходов и расходов государства. «Мы собираемся усилить бундесвер», — подчеркнула министр.
На немецкую армию будут выделены дополнительные средства в рамках обычного бюджета, а также вспомогательные €100 млрд. Это «как раз то, что нам необходимо для того, чтобы закрыть бреши, возникшие из-за годов экономии в бундесвере», объяснила Ламбрехт. Добавив, что на эти деньги войска теперь смогут закупить оружие, необходимое для обороны страны.
«Теперь всё это нужно как можно быстрее реализовать», — продолжила министр. По её словам, армия собирается приобрести новые истребители типа F-35 для замены устаревших Tornado, а также транспортного вертолёта Chinook. Первая техника будет поставлена уже в 2026 году. К тому же бундесвер закупит боевые дроны. Также Ламбрехт рассказала о немецкой инициативе по обеспечению совместной европейской воздушной обороны.
Министр также заверила Украину в том, что она продолжит получать военную помощь от Германии, но, по её словам, по поставкам вооружения из своих запасов бундесвер достиг предела возможностей. Нельзя оказывать помощь Киеву в ущерб обороне собственной страны, пояснил она. Ламбрехт также не сказала конкретно, о поставках какого вооружения идёт речь. Она отметила, что любые меры нужно и дальше принимать исключительно в согласовании с союзниками. Германия не должна совершать «никаких самостоятельных действий», подчеркнула глава бундесвера.
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