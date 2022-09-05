Боррель: помощь Украине опустошила арсеналы большинства европейских стран

Украинский конфликт привёл к значительному снижению запасов вооружений в Евросоюзе. С таким предупреждением выступил глава дипломатии блока Жозеп Боррель. По его словам, членам ЕС необходимо скоординированно решить эту проблему, пишет Associated Press.
Запасы оружия в Европейском союзе иссякают, поскольку его члены продолжают оказывать военную помощь Украине. С таким предупреждением выступил главный дипломат блока Жозеп Боррель, сообщает Associated Press.
«Военные запасы большинства государств-членов, не скажу, что исчерпаны, но истощены в значительной степени, поскольку мы предоставляем большой объём средств украинцам», — заявил главный дипломат ЕС на дебатах с европейскими законодателями.
Боррель отметил, что арсеналы необходимо восполнить. Но, по его словам, если европейские страны продолжат расширять свои военные возможности в прежнем ключе, то это приведёт к «огромной трате денег впустую». Поэтому ЕС следует лучше координировать свои расходы в этом направлении.
Ведущий европейский дипломат также выразил сожаление по поводу того, что блок «упустил возможность» и не начал заранее обучать ВСУ. Некоторые страны блока выступали за эту инициативу задолго до начала спецоперации, напоминает Associated Press.
«Мы сожалеем, что в августе прошлого года мы не дали ход этой заявке, не выполнили эту просьбу», — признался Боррель. Он выразил уверенность, что если бы ЕС отреагировал своевременно, то сегодня «находился бы в лучшей ситуации».
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