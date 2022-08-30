SVT: Швеция выделит новый пакет помощи Украине на $100 млн

22:47
Умер двукратный чемпион СССР по фигурному катанию Веденин
Двукратный чемпион СССР по фигурному катанию, тренер и бывший судья Александр Веденин умер в возрасте 75 лет.
22:46
Джикия сожалеет об уходе Кофрие из «Спартака»
Капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал уход напарника по команде, защитника Максимилиано Кофрие в «Клермон» на правах аренды.
22:46
Самыми популярными литературными героями в России назвали Шерлока Холмса и Маргариту
Компания «ЛитРес» и сервис Zigmund.Online провели исследование и выяснили, какие литературные герои в России пользуются наибольшей популярностью.
22:37
В Мариуполе построили первые дома для лишившихся крова людей
Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство первых домов для жителей города, которые остались без крова в результате боевых действий.
22:33
Веснина — о поражении Касаткиной на US Open: она не успела восстановиться
Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина отреагировала на вылет россиянки Дарьи Касаткиной с Открытого чемпионата США — 2022.
22:32
В Одесской области заявили о решении отказаться от преподавания русского языка в школах
В школах Одесской области больше не будут изучать русский язык. Об этом в интервью украинскому изданию «Общественное» заявил директор департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александр Лончак.
22:32
Абаскаль — об Умярове: его характер видит команда
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему выбрал хавбека Наиля Умярова в качестве капитана команды на матч группового этапа Кубка России с «Крыльями Советов».
22:29
В Депстрое Москвы рассказали о ходе строительства МСД
Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства Московского скоростного диаметра (МСД).
22:20
Минпромторг: производители из России смогут закрыть потребность в кассетных подшипниках
У производителей из России, а также дружественных стран будет возможность закрыть потребность отечественных вагоностроительных и вагоноремонтных предприятий в подшипниках кассетного типа.
22:20
В Приморье построят мусорный завод мощностью 180 тысяч тонн в год
В Приморском крае построят объект обращения с твёрдыми коммунальными отходами мощностью 180 тыс. т в год.
22:19
Автоэксперт Моржаретто прокомментировал ситуацию на российском авторынке
Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал ситуацию на российском авторынке.
22:19
Автоэксперт Архиреев высказался о качестве машин иранских брендов
Главный редактор журнала «Автоброкер Клуб», партнёр ИА «ПромРейтинг» Виталий Архиреев высказался о качестве машин иранских брендов.
22:18
Бувач считает Маричаля качественным усилением для «Динамо»
Заместитель генерального директора по спорту московского «Динамо» Желько Бувач отреагировал на подписание контракта с уругвайским защитником Николасом Маричалем.
22:16
Клебо: хотелось бы, чтобы российские лыжники выступали с самого начала сезона
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо высказался о возможности допуска российских лыжников до международных стартов.
22:07
ТАСС: самолёт Москва — Екатеринбург совершает экстренную посадку в Казани
Пассажирский Airbus, следующий из Москвы в Екатеринбург, совершает экстренную посадку в Казани.
22:03
Терапевт Сухова посоветовала проявлять осторожность при выборе яблок в магазине
Терапевт, гастроэнтеролог «СМ-Клиники» в Солнечногорске Вера Сухова посоветовала проявлять осторожность при выборе яблок в магазине.
22:03
Сомнолог Бузунов напомнил о вреде недосыпа для здоровья
Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов напомнил о вреде недосыпа для здоровья.
22:01
Бальде заявил, что перешёл в «Спартак», чтобы выигрывать титулы
Новичок «Спартака» Кейта Бальде, посетивший матч красно-белых в рамках группового этапа Кубка России с «Крыльями Советов», рассказал о своих целях в московской команде.
21:59
Потапова вышла во второй круг US Open
Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась во второй круг Открытого чемпионата США — 2022.
21:58
ООН окажет помощь с визитом миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что международная организация окажет помощь с визитом миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
21:53
Метеоролог Старков пообещал прохладную погоду в Москве в начале сентября
Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал о погоде в Москве в сентябре.
21:53
В Татарстане ожидается усиление ветра до 20 м/с
В Татарстане ожидается усиление ветра в среду, 31 августа.
21:48
ВСУ нанесли 17 ударов из гаубиц М777 по прибрежной полосе Энергодара
Власти Энергодара заявили, что украинские войска нанесли 17 ударов из гаубиц М777 по прибрежной полосе города за последние два часа.
21:44
Анохин: думал, «Текстильщик» покажет более яркий футбол в матче с 2DROTS
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин прокомментировал победу «Текстильщика» над медийным футбольной командой 2DROTS.
21:44
Эрдоган: Греция бросила вызов НАТО преследованием турецких самолётов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Греция бросила вызов Североатлантическому альянсу, когда преследовала турецкие самолёты, задействовав при этом С-300.
21:42
Sport24: трансфер Захаряна в «Челси» зависит от Футбольной ассоциации Англии и банка
Переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси» зависит от Футбольной ассоциации Англии (FA) и банка Barclays.
21:42
В Свердловской области подтвердили 1333 случая COVID-19 за сутки
В Свердловской области подтвердили 1333 случая COVID-19 за последние сутки.
21:31
«Газпром» приостановил поставки газа французской Engie
Российская компания «Газпром» приостановила поставки газа французской фирме Engie в связи с неоплатой июльских поставок в полном объёме.
21:30
Федун: в матче «Спартак» — «Крылья Советов» было всё хорошо, только зрителей мало
Бывший президент «Спартака» Леонид Федун высказался о матче между столичным клубом и «Крыльями Советов» в рамках группового этапа «Пути Российской премьер-лиги» Кубка России.
21:29
«Милан» сыграл вничью с «Сассуоло»
«Милан» и «Сассуоло» не смогли выявить сильнейшего в матче четвёртого тура итальянской Серии А.
21:23
В Киеве сообщили о передаче Словакией Украине 11 истребителей МиГ-29
Словакия передаст Украине 11 истребителей МиГ-29, сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.
21:22
Йоканович — о Маричале: надеемся, что он поможет сделать нашу команду сильнее
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о подписании контракта с уругвайским защитником Николасом Маричалем.
21:16
Мелёшин-старший — о первом голе сына за «Спартак»: давно не переживал таких счастливых эмоций
Алексей Мелёшин, бывший футболист «Спартака», отец форварда красно-белых Павла Мелёшина, поделился эмоциями от первого забитого мяча своего сына за московскую команду в матче Кубка России с «Крыльями Советов» (1:0).
21:13
США призывают КНР открыть каналы связи
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США призывают КНР открыть каналы связи.
21:11
Маричаль перешёл из «Насьоналя» в «Динамо»
Уругвайский защитник Николас Маричаль перешёл из «Насьоналя» в столичное «Динамо».
21:04
Мишустин назвал технологический суверенитет условием сохранения лидерства на мировых рынках
Необходимо укреплять российский технологический суверенитет, чтобы сохранять лидирующие позиции России на глобальных рынках. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин на технологической сессии по электронике.
21:03
Новиков назвал Овечкина достоянием мировой и человеческой культуры
Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался о капитане клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
20:57
«Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче Кубка России
Московский «Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче группового этапа «Пути Российской премьер-лиги» Кубка России.
20:55
Французский футболист с российским паспортом Ле Таллек подписал контракт с «Торпедо»
Московское «Торпедо» подписало контракт с французским защитником Дамьеном Ле Таллеком, который имеет российский паспорт.
20:53
Севастополь примет участие в акции «Диктант Победы»
Севастополь примет участие в исторической акции «Диктант Победы». Она состоится на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический».
20:53
Лауреат конкурса «Лидеры России» Жданов возглавил «Роскадастр»
Лауреат конкурса «Лидеры России» Владислав Жданов возглавил публично-правовую компанию (ППК) «Роскадастр». Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
20:51
ВСУ семь-восемь раз за сутки обстреляли Новую Каховку в Херсонской области
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что украинские военные семь-восемь раз за сутки обстреляли Новую Каховку в Херсонской области.
20:44
Российский теннисист Котов не смог пробиться во второй круг US Open
Россиянин Павел Котов проиграл американцу Брэндону Накашиме в первом круге Открытого чемпионата США — 2022.
20:44
Болельщики ЦСКА объявили о бойкотировании матчей Кубка России по футболу
Объединение болельщиков ЦСКА «Люди в чёрном» сообщили о бойкоте матчей розыгрыша Кубка России по футболу сезона-2022/23.
20:41
Кабмин России сообщил о локализации лесных пожаров в ряде регионов
Лесные пожары в Рязанской и Нижегородской областях, а также в Республике Марий Эл остаются локализованными.
20:34
Автоэксперт Попов спрогнозировал восстановление спроса на машины
Независимый автоэксперт Дмитрий Попов спрогнозировал восстановление спроса на машины.
20:33
Миллер и вице-премьер Молдавии обсудили поставки российского газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андрей Спыну провели переговоры, в ходе которых был затронут вопрос поставок российского газа.
20:26
Правительство России разрешило передать Mitsui долю в 12,5% в «Сахалине-2»
Правительство России разрешило передать японской компании Mitsui долю в размере 12,5% в новом операторе проекта «Сахалин-2».
20:22
«Динамо» анонсировало переход защитника «Насьоналя» Маричаля
Столичное «Динамо» анонсировало трансфер защитника «Насьоналя» Николаса Маричаля.
20:20
Арбитр Федотов назвал цирком назначенный пенальти в матче «Спартак» — «Крылья Советов»
Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Сергея Иванова в матче Кубка России между «Спартаком» и «Крыльями Советов».