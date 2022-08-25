Странный символ поддержки Украины — Welt не ожидал увидеть Шольца верхом на танке Gepard

Визит канцлера Германии Олафа Шольца к производителю танков Gepard показался немецкому телеканалу Welt странным. Судя по виду главы ФРГ, демонстрация военной техники, предназначенной для Украины, его впечатлила, но ещё пару месяцев назад он был категорическим противником поставок Киеву тяжёлого вооружения. Теперь же он сигнализирует, что готов оказывать и такую поддержку.

Канцлер Германии Олаф Шольц находится сейчас с визитом у производителя танков Gepard Krauss-Maffei Wegmann, чтобы получить информацию о зенитном танке и обучении украинских солдат. Сначала ему показали танк Gepard снаружи, потом же он не преминул забраться и внутрь него. Всего Украина получит 15 таких зенитных танков, которые постоянно модернизируются. Три уже используются в бою на фронте. В 2010-м танки были сняты с вооружения бундесвера, в том числе из-за высокой стоимости. Теперь на фоне возникшей угрозы войска получат новую модель до 2032 года. Cудя по виду Шольца, эта демонстрация его впечатлила.

Обсудим это. Со мной в студии находится Грегор Швунг из внешнеполитической редакции Welt. Добро пожаловать. Поговорим об абсолютно свежих кадрах, которые мы только что видели. Олаф Шольц изучает танк Gepard. Что в этом удивительного? Какая символическая сила исходит от этого визита, ведь несколько месяцев назад он не был таким большим фанатом, по крайней мере поставок?

ГРЕГОР ШВУНГ, корреспондент Welt: Именно. И это причина, по которой этот визит выглядит странно. Давайте вспомним, что происходило ещё в апреле. Тогда канцлер Германии категорически отказывался поставлять тяжёлое вооружение на Украину. Потом он изменил позицию под сильным давлением со стороны США. Он пригласил американского министра обороны на конференцию по поддержке Украины на немецкую базу Рамштайн. И там немецкий министр обороны пообещал поставить Украине танки Gepard, то есть тяжёлую технику. А за 42 часа до этого он такую возможность категорически исключал. Так что то, что канцлер теперь приехал с этим визитом, очень странно, ведь таким образом он сигнализирует, что поддерживает Украину тяжёлой техникой.

Дата выхода 25 августа 2022 года.