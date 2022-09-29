Всем американцам только хуже — ведущий Fox Business о результатах внутренней и внешней политики Байдена

Внимание администрации Байдена сосредоточено на вопросах климата, а насущные проблемы, связанные экономическими вызовами, игнорируются, заявил Ведущий Fox Business Стюарт Варни. Власти продолжают раскалывать народ, который страдает от их нерациональности и платит за неё, отметил ведущий.
Рынок ценных бумаг просел, рост экономики замедляется, инфляция остаётся высокой — это не хорошо. Что же делает администрация президента? Поднимает налоги и увеличивает госрасходы. Её экономическая политика перевёрнута с ног на голову. Стоимость энергии остаётся высокой. Этой зимой пользоваться отоплением дома и оплачивать счета за коммунальные услуги будет непросто.
Что же делает администрация? Ничего. Они не одобряют прокладку трубопроводов, они не хотят разрабатывать месторождения нефти на нашей же территории, они пытаются заставить нас ездить на дорогих электрокарах и попросту не могут признать, что «зелёные» цели ООН не могут быть достигнуты и не будут. Мы все вынуждены продолжать платить за их «зелёные» мечты.
Два миллиона мигрантов прибыли через южную границу, они заполонили приграничные города. Губернаторы Техаса и Флориды сажают некоторых из них на автобусы и отправляют в «города-убежища», такие как Нью-Йорк и Вашингтон. Что же с этим делает администрация? Ничего — для того, чтобы оставить этот приток людей. Они лишь отпускают неприятные комментарии, ставя под сомнение этичность губернаторов Десантиса и Эбботта. Ни слова о фентаниле.
Нашим вооружённым силам брошен вызов в Европе, на Украине, на Тайване в ситуации с Китаем. Что с этим делает администрация президента? Да, Пентагону повышают финансирование, но в итоге бюджет сократился из-за инфляции. Всё внимание сконцентрировано на климатической повестке. В армии вводят обязательную вакцинацию и выделяют меньше денег. Администрация всё делает не так, как надо. Президент обзывает своих оппонентов «полуфашистами». Хилари (Клинтон. — ИноТВ) говорит, что мы ничтожества, нацисты. Оскорбления, доходящие до крайности, не способствуют единению. Чем больший беспорядок в стране они наводят, тем сильнее раскалывают её, и всем нам от этого только хуже.
В Минэнерго России надеются на скорейшее возобновление добычи нефти и газа в рамках проекта «Сахалин-1», при этом риска консервации скважин на проекте на фоне его остановки нет. Об этом сообщил директор департамента нефтегазового комплекса министерства Антон Рубцов.
Совет Европы намерен закупить IT-оборудование для управления по расследованию военных преступлений Генеральной прокуратуры Украины. В связи с этим объявлен тендер среди организаций — с его условиями ознакомился RT.
Власти Ирана хотели бы заключить с российской компанией «АвтоВАЗ» соглашение о совместном производстве автомобилей. Об этом заявил председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш.
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил освободить ветеранов боевых действий от уплаты налога на автомобили с двигателем мощностью до 200 л. с. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
Тренировки, отказ от вредных привычек и периодические профилактические посещения врача могут уберечь от сердечно-сосудистых заболеваний и помочь избежать инфаркта и инсульта. Об этом рассказал в беседе с RT директор НИИ кардиологии СамГМУ, эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ, профессор Дмитрий Дупляков.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков выразил уверенность, что инцидент с утечкой газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» ухудшит шансы европейских стран благополучно пережить предстоящую зиму.
Минфин Израиля совместно с Министерством алии и интеграции, которое занимается репатриацией евреев, намерены представить израильскому правительству план финансирования для репатриантов из России на 90 млн шекелей ($25,5 млн).
Власти Великобритании не исключают, что инцидент с утечкой газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» мог произойти в связи с подрывом при использовании подводных взрывных устройств, которые были дистанционно приведены в действие.
Министр обороны США Ллойд Остин и его датский коллега Мортен Бедсков провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась возможная помощь Вашингтона в расследовании инцидента с утечкой газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Федеральная разведывательная служба Германии передаёт украинским властям данные, касающиеся передвижения российских войск на территории Украины, но с задержкой в несколько дней. Об этом пишет газета Zeit со ссылкой на неназванные источники.
Соединённые Штаты считают результаты референдумов по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России «полностью сфабрикованными» и планируют ввести новые антироссийские санкции в ближайшее время.