Politico: украинский кризис ослабил позиции Франции и Германии в ЕС

Последние 30 лет Берлин и Париж рассуждают о необходимости снижения зависимости от США в военно-оборонном плане, однако не предпринимают для этого практических шагов, поскольку не чувствуют реальной угрозы, пишет Politico. Украинский кризис стал проверкой на политическую волю для лидеров этих двух стран, но идеологическая повестка кризиса была перехвачена Польшей и странами Прибалтики, отмечает издание.

Спустя 30 лет после того, как ужасы балканских войн обнажили неспособность Западной Европы справиться с конфликтом в зоне своих интересов, нынешняя ситуация на Украине демонстрирует, как мало изменилось с тех пор, пишет Politico. Зависимость Европы в военно-оборонном плане от Вашингтона не снизилась, и годы мучительных размышлений о несостоятельности увенчались лишь заявлениями о необходимости обретения «стратегической автономии», прозвучавшими от Эммануэля Макрона. Также риторическими остались и предупреждения Франции и Германии о невозможности положиться на США с момента, когда Дональд Трамп выступил с лозунгом «Америка прежде всего».

Издание приводит занимательную статистику Кильского института мировой экономики. Согласно этим данным, Франция и Германия выделили Украине меньше средств, чем их менее успешные в экономическом плане союзники; например, Париж пообещал выделить €233 млн — меньше, чем Эстония, а Берлин — €1,2 млрд, это меньше Польши; США, в свою очередь, пообещали Киеву по меньшей мере €25 млрд, а Великобритания — €4 млрд. Такая парадоксальная ситуация, учитывая лидирующие позиции французов и немцев в рамках ЕС, — это, конечно, вопрос политической воли, а не денег; обе страны неоднократно заявляли о нежелании становиться стороной конфликта и опасаются оказаться втянутыми в него. Неясно, что было бы сейчас с Киевом, если бы Джо Байден не был готов столь масштабно поддерживать Украину, пишет автор материала.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт признала, что ситуация неприемлема. Она сказала: «Германия и европейцы зависят от мирного положения вещей, которое они не могут гарантировать самостоятельно», отметив, что США сегодня постепенно разворачиваются к Тихоокеанскому региону и, возможно, больше не смогут защищать Европу, как в былые времена, приводит её слова Politico. Немцы имеют давнюю историю рассуждений на эту тему: ещё в 1990-х звучало мнение о невозможности всегда зависеть от американцев, к той же мысли возвращалась и Ангела Меркель несколько лет назад, но за отсутствием реальной угрозы эти разговоры ни к чему не привели.

Бывший ответственный министр Франции по европейским делам Натали Луазо заметила, что Париж и Берлин должны согласовать военно-оборонные усилия и начать унификацию техники и средств, когда немцы завершат масштабную модернизацию вооружённых сил, сообщается в статье. Однако не все подобные инициативы имели позитивную историю: например, один из самых активно рекламировавшихся проектов — франко-германо-испанская программа по созданию реактивных истребителей (FCAS) — давно погряз в трудностях и отсрочках. Но даже в пределах Франции нет единства мнений: эксперт по обороне из аналитического центра IRSEM Пьер Арош убеждён, что у Германии нет чёткой стратегии и Париж не может полагаться на неё в вопросах обороны, — это мнение было озвучено после решения Берлина закупить американские истребители-бомбардировщики на фоне трудностей с созданием евроистребителей. «Приоритет Германии — это не строительство европейской обороны, а восстановление разваливающейся армии. Она хочет восстановить свой статус «прилежного ученика» в НАТО», — приводит слова Ароша Politico.

Германия, в свою очередь, обвинила представителей французской оборонной промышленности в том, что они играют в одни ворота, когда речь идёт о военном сотрудничестве. К тому же, по словам Ламбрехт, Германия хочет, чтобы с ней обращались, как с равным, а также желает иметь доступ к данным французского ОПК. При этом она признала ошибочность запрета на экспорт немецкого либо разработанного совместно с немцами оружия со стороны Берлина, отмечается в материале.

На общеевропейском уровне у Брюсселя нет серьёзных успехов в объединении стран блока в рамках оборонных проектов. Вопрос о том, покупают ли члены ЕС вооружения американского или европейского производства, стал ключевым моментом в ходе обсуждений. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, государства-члены импортируют порядка 60% техники и средств извне. Предложение о переориентировании на «домашнего производителя» пока что только изучается экспертами, а привлечённые суммы остаются относительно небольшими: Еврокомиссия предлагает выделить лишь €500 млн в течение двух лет на совместные закупки оружия, чего будет недостаточно для наращивания оборонного потенциала, сообщает Politico.

Основные разногласия стран заключаются в правилах для оборонных компаний, у которых есть дочерние фирмы за пределами ЕС или которые имеют глобальные структуры собственности либо используют высокотехнологичные компоненты, поступающие из США или Великобритании. Дипломаты сообщают, что Франция, например, придерживается более строгого взгляда в этих вопросах по сравнению с Италией или Швецией. Но основная проблема состоит в качестве конечного продукта — страны Евросоюза не хотят «покупать европейское» ради идеи.

Казалось, что обострение конфликта на Украине может помочь Франции и Германии избавиться от разногласий и стать своего рода идеологическим мотором ЕС — но в итоге, у руля мнений встали Польша и Прибалтийские страны, перехватив актуальную повестку, подчёркивает автор. По словам ряда экспертов, Париж избрал неправильную стратегию: Макрон попытался сыграть роль «уравновешивающей силы», посредника в ситуации вокруг Украины, но на деле это было воспринято его партнёрами как слабость, вызвало недоверие и только укрепило убеждённость в необходимости защиты со стороны Вашингтона, резюмирует издание.