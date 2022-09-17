Остановите «каннибализацию наших войск» — в бундесвере выступили против поставок оружия на Украину

21:52
Полиция в Белграде задержала более 60 человек в ходе ЛГБТ-шествия
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что полиция в Белграде задержала более 60 человек во время столкновений полицейских с противниками ЛГБТ-шествия в Белграде.
21:47
«Зенит» не проигрывает московским командам 21 матч подряд
Петербургский «Зенит» в гостях в матче десятого тура чемпионата России по футболу нанёс поражение московскому «Динамо».
21:47
Кобелев — о матче с «Зенитом»: ожидал от «Динамо» более уверенной игры
Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал поражение столичной команды в матче десятого тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».
21:42
«Зенит» показал лучший старт в истории РПЛ
Петербургский «Зенит» в гостях в матче десятого тура чемпионата России по футболу нанёс поражение московскому «Динамо».
21:41
В Херсоне проходит контртеррористическая операция
В районе железнодорожного вокзала в Херсоне проходит контртеррористическая операция.
21:36
Сергеев — о победе над «Динамо»: всегда хочется большего
Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.
21:33
Источник: Дэвис и Смолкин примут участие на Кубке вызова в США
Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин выступит на Кубке вызова в США в Ардморе.
21:29
В ДНР заявили об обстреле двух районов Донецка со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка снарядами калибра 155 мм, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
21:27
Семак: меня вообще не напрягает отсутствие голов Сергеева и Кассьерры
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил возможности нападающих команды Ивана Сергеева и Матео Кассьерры.
21:22
Хет-трик Сон Хын Мина помог «Тоттенхэму» разгромить «Лестер» в матче АПЛ
«Тоттенхэм» на своём поле нанёс разгромное поражение «Лестеру» в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу.
21:18
Макаров — арбитру: я тебе билеты в цирк подарю в следующий раз
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров обратился к боковому арбитру после поражения от «Зенита» в матче десятого тура чемпионата России.
21:15
РИА Новости: стрельба из автоматического оружия слышна в центре Херсона
Стрельба из автоматического оружия слышна в центре Херсона.
21:10
Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом 2022 года
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов в 2022 году.
21:08
На Украине выразили намерение легализовать трофейное и найденное оружие
Заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко заявил, что в новом законопроекте есть надежда на предусмотрение легализации трофейного и найденного оружия.
21:04
Бояринцев: «Ростов» может побороться с «Зенитом» за победу в РПЛ
Бывший защитник московского «Спартака» Денис Бояринцев оценил шансы «Ростова» в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу.
21:01
Кавани стал самым возрастным дебютантом Примеры среди полевых игроков в XXI веке
Нападающий Эдинсон Кавани появился в стартовом составе «Валенсии» на матч шестого тура испанской Примеры с «Сельтой».
20:56
В МИД ДНР рассказали детали о ранении венесуэльского репортёра
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова рассказала детали о ранении корреспондента венесуэльского телеканала teleSUR Алехандро Умберто Свиколоса Кирка при обстреле Донецка украинскими войсками.
20:56
«Зенит» в большинстве обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Петербургский «Зенит» в гостях в матче десятого тура чемпионата России по футболу нанёс поражение московскому «Динамо».
20:51
Российские волейболистки обыграли сборную Белоруссии в товарищеском матче
Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Белоруссии в товарищеском матче.
20:47
В Киргизии заявили о подрыве таджикскими военными моста в Баткенской области
Военные Таджикистана подорвали 36-метровый автомобильный мост в Баткенской области Киргизии, заявили в пресс-службе киргизского министерства транспорта и коммуникаций.
20:43
Гагнидзе подписал соглашение с «Динамо», что не покинет команду
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что 19-летний полузащитник Лука Гагнидзе не покинет команду.
20:38
МИД Шри-Ланки призвал власти Украины предоставить информацию о своих гражданах
МИД Шри-Ланки призвал власти Украины предоставить дополнительную информацию о семи студентах из Шри-Ланки, сведения о задержании которых появились в СМИ.
20:37
Осинькин назвал обидным поражение от «Ростова» в матче РПЛ
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча десятого тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».
20:37
Канчельскис о Бальде: чудаки из «Спартака» удивляют весь мир
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на дисквалификацию полузащитника «Спартака» Кейта Бальде за нарушение антидопинговых правил.
20:30
ВСУ с начала суток выпустили более 100 боеприпасов по населённым пунктам ДНР
Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские войска за текущие сутки выпустили по населённым пунктам Донецкой Народной Республики свыше 100 боеприпасов.
20:28
Кавазашвили — о Бальде: обманули наш великий «Спартак»
Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал дисквалификацию полузащитника красно-белых Кейта Бальде за нарушение антидопинговых правил.
20:26
«Динамо» осталось в меньшинстве в матче с «Зенитом» после удаления Фернандеса
Петербургский «Зенит» в гостях встречается в матче десятого тура чемпионата России по футболу с московским «Динамо».
20:20
Ведищев рассказал, что проект тренировочного центра был у него в голове с 2008 года
Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев рассказал о строительстве молодёжного тренировочного центра клуба в Краснодаре.
20:15
Рогов заявил о восстановлении электроснабжения в Мелитополе
В Мелитополе восстановлено электроснабжение, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
20:15
Президент ПБК «Локомотив-Кубань» поделился впечатлениями от открытия тренировочного центра
Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев поделился эмоциями по случаю открытия молодёжного тренировочного центра клуба в Краснодаре.
20:11
«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в посвящённой столетию клуба форме
В «Спартаке» сообщили, в какой форме команда выйдет на московское дерби в рамках десятого тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».
20:06
Лукашенко заявил о присутствии США во всех значимых политических конфликтах в мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США присутствуют во всех значимых мировых политических конфликтах.
20:03
Хави — о победе над «Эльче»: у «Барселоны» чёткое представление о том, как нужно играть
Главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от победы команды в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу с «Эльче».
20:03
Фердинанд назвал главного претендента на «Золотой мяч» в 2023 году
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда главным кандидатом на «Золотой мяч» в 2023 году.
20:00
«Ленком» представит три спектакля на гастролях в Петербурге
Московский театр «Ленком» представит три спектакля на гастролях в Санкт-Петербурге.
19:57
«Зенит» нанёс в шесть раз больше ударов по воротам в первом тайме, чем «Динамо»
Санкт-петербургский «Зенит» в гостях встречается в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
19:57
В Херсоне прозвучало около пяти взрывов
Около пяти взрывов прозвучало в Херсоне. По предварительным данным, работают системы ПВО, сообщает РИА Новости.
19:53
Дивеев получил перелом большеберцовой кости
В московском ЦСКА рассказали о характере травмы защитника Игоря Дивеева.
19:53
ВСУ задержали в Харьковской области семерых студентов из Шри-Ланки
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские военные задержали семерых студентов, являющихся гражданами Шри-Ланки, и вывезли их в неизвестном направлении.
19:51
Добровинский прокомментировал дисквалификацию Бальде из «Спартака»
Известный юрист Александр Добровинский прокомментировал дисквалификацию полузащитника «Спартака» Кейта Бальде за нарушение антидопинговых правил.
19:50
Предприниматель Михайлишин высказался о перспективах цифрового рубля
Предприниматель Андрей Михайлишин, сооснователь блокчейн-проектов Joys Digital и генеральный директор АО «Динект Евразия», высказался о перспективах цифрового рубля.
19:50
Кинокритик Шпагин назвал фильмы, ставшие классикой в современной России
Кинокритик Александр Шпагин назвал фильмы, ставшие классикой в современной России.
19:49
В Приморье вручили награды лауреатам кинофестиваля «Меридианы Тихого»
В Приморском крае вручили награды лауреатам международного кинофестиваля «Меридианы Тихого».
19:49
«Зенит» ведёт со счётом 1:0 после первого тайма матча РПЛ с «Динамо»
Петербургский «Зенит» в гостях встречается в матче десятого тура чемпионата России по футболу с московским «Динамо».
19:48
В Севастополе обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны
В Севастополе во время строительных работ обнаружили немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны.
19:48
Григорьянц заявил, что вопрос о дисквалификации Бальде требует разбирательств
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц высказался о дисквалификации полузащитника «Спартака» Кейта Бальде за нарушение антидопинговых правил.
19:47
Железнодорожную станцию во Владивостоке признали памятником
Железнодорожную станцию «Вторая Речка» во Владивостоке внесли в перечень территорий и зон охраны объектов культурного наследия на территории Приморского края.
19:47
Проректор Шикова рассказала, как помочь детям делать домашние задания
Проректор по обучению и развитию Академии «Ростеха» Юлия Шикова рассказала, как помочь детям делать домашние задания.
19:43
В НАТО признались, что начали планировать своё расширение у границ России «несколько лет назад»
Глава Военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции в Таллине заявил, что альянс начал планировать своё расширение у границ России «несколько лет назад».
19:42
Карпин — о победе над «Крыльями»: радует, что выгрызли такую игру
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу в матче десятого тура чемпионата России над «Крыльями Советов».