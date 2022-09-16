Das Erste: Шольц заявил о намерении Германии играть ведущую роль в обороне Европы
Немецкая армия должна вернуться к выполнению своей «ключевой задачи», завил на конференции бундесвера в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц. И она заключается в защите свободы в Европе или, «если выразиться менее лирично», обороне страны и НАТО. При этом Россия на данный момент представляет «наибольшую угрозу» для альянса, передаёт его слова Das Erste.
Для того чтобы бундесвер мог справиться с поставленной задачей, необходимо ликвидировать «пробелы в его возможностях». А они «большие», признаёт глава ФРГ. По его словам, немецкая армия должна стать самой оснащённой в Европе. Но для устранения всех недостатков одного оружия и экипировки будет недостаточно. «Необходима смена парадигмы», — подчеркнул Шольц.
Ссылки по теме
-
Das Erste: «армия стоит дорого» — Ламбрехт призвала к переосмыслению оборонной политики Германии
-
Глава Минобороны ФРГ: в ущерб себе — бундесвер достиг предела возможностей по поставкам на Украину
-
Обозреватель Daily Telegraph: украинский конфликт поставил крест на мечте Макрона о европейской обороне
-
Bloomberg: Польша увеличит военные расходы вдвое