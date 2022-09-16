Das Erste: Шольц заявил о намерении Германии играть ведущую роль в обороне Европы

Германия готова взять на себя ведущую роль и ответственность за обеспечение защиты и безопасности европейского континента, завил на конференции бундесвера в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц. И для этого немецкая армия должна стать самой оснащённой в ЕС, но одного вооружения для устранения всех недостатков будет недостаточно. «Необходима смена парадигмы», — подчеркнул глава ФРГ.

Немецкая армия должна вернуться к выполнению своей «ключевой задачи», завил на конференции бундесвера в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц. И она заключается в защите свободы в Европе или, «если выразиться менее лирично», обороне страны и НАТО. При этом Россия на данный момент представляет «наибольшую угрозу» для альянса, передаёт его слова Das Erste.

Для того чтобы бундесвер мог справиться с поставленной задачей, необходимо ликвидировать «пробелы в его возможностях». А они «большие», признаёт глава ФРГ. По его словам, немецкая армия должна стать самой оснащённой в Европе. Но для устранения всех недостатков одного оружия и экипировки будет недостаточно. «Необходима смена парадигмы», — подчеркнул Шольц.

Финансироваться процесс преобразования бундесвера будет за счёт выделенных для этого дополнительных денежных средств в размере €100 млрд. Но на этом немецкие власти не остановятся, добавил канцлер. Цель заключается в том, чтобы повысить оборонный бюджет Германии как минимум до 2% от ВВП.

«И в то же время мы даём ясно и убедительно понять, что Германия готова взять на себя ведущую роль и ответственность за обеспечение защиты и безопасности нашего континента, — подчеркнул Шольц. — Наша армия должна стать столпом обороны Европы с использованием традиционных средств, самым оснащённым войском. Такова цель. И то, что наши европейские друзья и партнёры воспринимают эту цель не как угрозу, а напротив, как гарантию и обещание, должно послужить для нас стимулом».

Также глава ФРГ призвал Европу объединить усилия в сфере обороны. По его мнению, боевые системы необходимо разрабатывать, использовать и экспортировать сообща. И для этого Берлин проведёт реформы, чтобы ослабить национальные ограничения и нормы. «В XXI веке мы должны думать о безопасности гораздо шире», — добавил он. Нужно решать проблему со слишком большой энергетической зависимостью от России, а также нехваткой средств для отражения кибератак. В бундесвере должно «измениться мышление» на всех уровнях, люди должны поверить в изменения и проявить готовность идти на риски, чтобы соответствовать новой роли в Германии, Европе и НАТО.