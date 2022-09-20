Bloomberg: американский профессор предупреждает, что конфликт на Украине показал неготовность США противостоять Китаю

На фоне затянувшегося кризиса на Украине становятся более заметными слабые стороны американской военной промышленности, пишет в статье для Bloomberg Хэл Брэндс, заслуженный профессор Школы перспективных международных исследований при Университете Джона Хопкинса. Пекин при этом активно модернизирует и наращивает свой арсенал, и если Вашингтон оперативно не сделает выводы и не примет меры, то любое возможное столкновение из-за Тайваня грозит обернуться серьёзными проблемами, подчёркивается в статье.

Конфликт на Украине высветил недостатки военной промышленности и показал, что Америка не готова к потенциальной войне с Китаем, считает Хэл Брэндс, заслуженный профессор Школы перспективных международных исследований при Университете Джона Хопкинса и член Совета по иностранной политике Госдепартамента США. Этот затянувшийся кризис уже начинает истощать арсеналы Пентагона, в то время как Пекин активно модернизирует и наращивает свой военный потенциал. И стремление Вашингтона встать в случае необходимости на защиту Тайваня может ему дорого обойтись, подчёркивается в статье.



По мнению автора, американское руководство сейчас обязано принять к сведению ошибки и извлечь «жизненно важный» урок из той ситуации, которая складывается на Украине, а также из собственного опыта, полученного предыдущими поколениями американцев в период Второй мировой войны. «Если Америка хочет через несколько лет победить в потенциальной «войне великих держав» с Китаем, ей лучше начать гораздо более серьёзный процесс перевооружения ещё до того, как начнётся стрельба», — рекомендует Брэндс.



В 2022 году весь мир осознал, что «соперничество великих держав» способно спровоцировать реальные конфликты, говорится в статье. Спецоперация России на территории Украины и последующие кризисы в дипломатической сфере, включая резко негативную реакцию Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, заставил многих американских официальных лиц всерьёз опасаться, что уже начинается «обратный отсчёт» до начала глобального конфликта, говорится в статье.



Пентагон уже давно предупреждал, что наращивание Китаем военной мощи меняет стратегический баланс сил в Восточной Азии. Однако готовность таких американских политиков, как Пелоси, вступать в демонстративное противодействие с Китаем без какой-либо заранее продуманной стратегической цели наглядно показывает, что они просто не осознают, насколько тревожной является реальная ситуация, подчёркивает автор: «Пекин в ответ отреагировал крупнейшей за последнюю четверть века демонстрацией силы в западной части Тихого океана».



Между тем, по оценкам экспертов, в случае реального столкновения с Китаем из-за Тайваня США могли бы одержать победу лишь в случае благоприятных условий, хотя для этого придётся заплатить непомерно высокую цену в виде масштабных потерь своего военного контингента и техники. В то время как в случае менее благоприятных условий победу может одержать Китай. Хотя конечно, никто не способен с точностью заранее предсказать, что же в действительности произойдёт, отмечается в статье.



Однако затянувшийся конфликт на Украине показывает, что мотивация, лидерство и другие нематериальные факторы также «могут иметь огромное значение», полагает автор. Эта ситуация также демонстрирует, что США, возможно, придётся приложить огромные усилия, чтобы компенсировать вероятные потери в случае реального конфликта с Китаем и обеспечить себя — не говоря уже о своих союзниках — действенными инструментами для того, чтобы одержать победу, пишет Брэндс.



Ситуация на Украине, хотя и не является напрямую «битвой между двумя великими державами», привела к расходу большого количества современной военной техники и уже создала серьёзные проблемы для западных союзников, говорится в статье: «Коалиции свободного мира, возглавляемой глобальной сверхдержавой, пришлось прилагать много усилий, чтобы попытаться обеспечить потребности киевского правительства и одновременно не допустить истощения собственных арсеналов до опасного уровня».



В частности, как ранее сообщалось в СМИ, США уже предоставили Украине одну треть от своего общего запаса противотанковых ракет Javelin, а также массу другого современного оружия и военной техники. При этом запросы Киева начинают всё больше расходиться с планами Вашингтона обеспечить достаточный арсенал оружия для себя, отмечается в статье: Америке и другим странам Запада теперь могут потребоваться годы, чтобы пополнить свои запасы до необходимого уровня.



Это также наглядно демонстрирует, как трудно будет поддерживать оперативное снабжение американских войск, если им придётся вступить в прямой конфликт с Китаем, предупреждает Брэндс. По оценкам экспертов, в этом случае потери военных кораблей и самолётов для США могут превысить всё, что происходило со времён Второй мировой войны. Даже при благоприятном прогнозе, Вооружённые силы США могут потерять два авианосца и от 700 до 900 боевых самолётов, что составляет почти половину от имеющегося запаса.



Причём по мере того, как конфликт будет затягиваться — учитывая, что ни одна из сторон наверняка не захочет признать прямое поражение в борьбе за господство в наиболее стратегически и экономически важном регионе мира, эти потери будут лишь нарастать, подчёркивается в статье. Если сравнивать ситуацию с той, которая складывалась накануне Второй мировой войны, то США тогда начали готовиться за несколько лет раньше и смогли эффективно мобилизовать ресурсы лишь потому, что на тот момент обладали индустриальной экономикой с относительно развитым массовым производством и резервными мощностями.



В то время как сейчас промышленная база американского оборонного сектора значительно слабее, чем это было раньше, сообщается в статье. Число крупных военных подрядчиков в США после завершения холодной войны резко сократилось. Поэтому в случае серьёзного кризиса Пентагону будет гораздо труднее быстро нарастить военное производство, предупреждает автор. В этой системе сейчас довольно мало запасных мощностей: Америке не хватает даже таких основных блоков, как технические возможности и хорошо обученный персонал, который можно было бы оперативно мобилизовать в случае военного конфликта, поскольку поддерживать такой резерв в мирное время очень дорого.



И хотя американская экономика в целом сейчас занимает лидирующие позиции, однако Китай фактически лидирует по производственным мощностям во многих сферах, подчёркивается в статье. Например, согласно имеющимся данным, по возможностям в сфере судостроения Пекин сейчас примерно втрое превосходит Вашингтон. Китай может производить достаточно военной техники и вооружений, чтобы поддерживать как себя, так и Россию в случае глобального конфликта, предупреждают эксперты.



В результате США могут оказаться в тяжёлом положении уже через несколько месяцев — а возможно, и даже спустя всего несколько недель, поскольку неизбежные потери большого количества военных кораблей и самолётов затруднят борьбу за превосходство в западной части Тихого океана, говорится в статье: «И даже если Вашингтон одержит верх, эти потери могут искалечить военный сектор на долгие годы».



Слабые стороны промышленной базы американского оборонного сектора создают серьёзные проблемы и не стыкуются с заявлениями политиков о том, что США должны вооружить Тайвань противокорабельными ракетами, беспилотниками и другой современной боевой техникой, подчёркивается в статье. Совершенно неясно, откуда в действительности возьмётся это оружие в нужных количествах. Либо придётся вновь разграбить собственный арсенал Пентагона, что поставит США в опасное положение на фоне угрозы потенциального конфликта, пишет Брэндс.



И хотя американское военное руководство знает о существовании этой проблемы, решить её не так просто, отмечает автор. Чтобы нарастить производственные мощности в условиях проблем с поставками на фоне глобального кризиса, включая также негативные последствия пандемии COVID-19, потребуется значительное финансирование. При этом правительство США зачастую подаёт «смешанные сигналы» о перспективах такого финансирования, вводя в замешательство представителей оборонной отрасли: хотя конгресс, со своей стороны, был готов увеличить оборонный бюджет, однако администрация президента Джо Байдена, похоже, не спешит это сделать.



Между тем Китай не делает такой ошибки, подчёркивается в статье: «Его верфи и заводы выпускают военные корабли и боеприпасы с поразительной скоростью». И если американские официальные лица будут и дальше затягивать с перевооружением, они могут вскоре оказаться не готовыми перед лицом конфликта с Китаем, об опасности которого сами давно предупреждают, заключает автор.