Bloomberg Оригинал

Bloomberg: американский профессор предупреждает, что конфликт на Украине показал неготовность США противостоять Китаю

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На фоне затянувшегося кризиса на Украине становятся более заметными слабые стороны американской военной промышленности, пишет в статье для Bloomberg Хэл Брэндс, заслуженный профессор Школы перспективных международных исследований при Университете Джона Хопкинса. Пекин при этом активно модернизирует и наращивает свой арсенал, и если Вашингтон оперативно не сделает выводы и не примет меры, то любое возможное столкновение из-за Тайваня грозит обернуться серьёзными проблемами, подчёркивается в статье.
Bloomberg: американский профессор предупреждает, что конфликт на Украине показал неготовность США противостоять Китаю
AP

Конфликт на Украине высветил недостатки военной промышленности и показал, что Америка не готова к потенциальной войне с Китаем, считает Хэл Брэндс, заслуженный профессор Школы перспективных международных исследований при Университете Джона Хопкинса и член Совета по иностранной политике Госдепартамента США. Этот затянувшийся кризис уже начинает истощать арсеналы Пентагона, в то время как Пекин активно модернизирует и наращивает свой военный потенциал. И стремление Вашингтона встать в случае необходимости на защиту Тайваня может ему дорого обойтись, подчёркивается в статье.

По мнению автора, американское руководство сейчас обязано принять к сведению ошибки и извлечь «жизненно важный» урок из той ситуации, которая складывается на Украине, а также из собственного опыта, полученного предыдущими поколениями американцев в период Второй мировой войны. «Если Америка хочет через несколько лет победить в потенциальной «войне великих держав» с Китаем, ей лучше начать гораздо более серьёзный процесс перевооружения ещё до того, как начнётся стрельба», — рекомендует Брэндс.

В 2022 году весь мир осознал, что «соперничество великих держав» способно спровоцировать реальные конфликты, говорится в статье. Спецоперация России на территории Украины и последующие кризисы в дипломатической сфере, включая резко негативную реакцию Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, заставил многих американских официальных лиц всерьёз опасаться, что уже начинается «обратный отсчёт» до начала глобального конфликта, говорится в статье.

Пентагон уже давно предупреждал, что наращивание Китаем военной мощи меняет стратегический баланс сил в Восточной Азии. Однако готовность таких американских политиков, как Пелоси, вступать в демонстративное противодействие с Китаем без какой-либо заранее продуманной стратегической цели наглядно показывает, что они просто не осознают, насколько тревожной является реальная ситуация, подчёркивает автор: «Пекин в ответ отреагировал крупнейшей за последнюю четверть века демонстрацией силы в западной части Тихого океана».

Между тем, по оценкам экспертов, в случае реального столкновения с Китаем из-за Тайваня США могли бы одержать победу лишь в случае благоприятных условий, хотя для этого придётся заплатить непомерно высокую цену в виде масштабных потерь своего военного контингента и техники. В то время как в случае менее благоприятных условий победу может одержать Китай. Хотя конечно, никто не способен с точностью заранее предсказать, что же в действительности произойдёт, отмечается в статье.

Однако затянувшийся конфликт на Украине показывает, что мотивация, лидерство и другие нематериальные факторы также «могут иметь огромное значение», полагает автор. Эта ситуация также демонстрирует, что США, возможно, придётся приложить огромные усилия, чтобы компенсировать вероятные потери в случае реального конфликта с Китаем и обеспечить себя — не говоря уже о своих союзниках — действенными инструментами для того, чтобы одержать победу, пишет Брэндс.

Ситуация на Украине, хотя и не является напрямую «битвой между двумя великими державами», привела к расходу большого количества современной военной техники и уже создала серьёзные проблемы для западных союзников, говорится в статье: «Коалиции свободного мира, возглавляемой глобальной сверхдержавой, пришлось прилагать много усилий, чтобы попытаться обеспечить потребности киевского правительства и одновременно не допустить истощения собственных арсеналов до опасного уровня».

В частности, как ранее сообщалось в СМИ, США уже предоставили Украине одну треть от своего общего запаса противотанковых ракет Javelin, а также массу другого современного оружия и военной техники. При этом запросы Киева начинают всё больше расходиться с планами Вашингтона обеспечить достаточный арсенал оружия для себя, отмечается в статье: Америке и другим странам Запада теперь могут потребоваться годы, чтобы пополнить свои запасы до необходимого уровня.

Это также наглядно демонстрирует, как трудно будет поддерживать оперативное снабжение американских войск, если им придётся вступить в прямой конфликт с Китаем, предупреждает Брэндс. По оценкам экспертов, в этом случае потери военных кораблей и самолётов для США могут превысить всё, что происходило со времён Второй мировой войны. Даже при благоприятном прогнозе, Вооружённые силы США могут потерять два авианосца и от 700 до 900 боевых самолётов, что составляет почти половину от имеющегося запаса.

Причём по мере того, как конфликт будет затягиваться — учитывая, что ни одна из сторон наверняка не захочет признать прямое поражение в борьбе за господство в наиболее стратегически и экономически важном регионе мира, эти потери будут лишь нарастать, подчёркивается в статье. Если сравнивать ситуацию с той, которая складывалась накануне Второй мировой войны, то США тогда начали готовиться за несколько лет раньше и смогли эффективно мобилизовать ресурсы лишь потому, что на тот момент обладали индустриальной экономикой с относительно развитым массовым производством и резервными мощностями.

В то время как сейчас промышленная база американского оборонного сектора значительно слабее, чем это было раньше, сообщается в статье. Число крупных военных подрядчиков в США после завершения холодной войны резко сократилось. Поэтому в случае серьёзного кризиса Пентагону будет гораздо труднее быстро нарастить военное производство, предупреждает автор. В этой системе сейчас довольно мало запасных мощностей: Америке не хватает даже таких основных блоков, как технические возможности и хорошо обученный персонал, который можно было бы оперативно мобилизовать в случае военного конфликта, поскольку поддерживать такой резерв в мирное время очень дорого.

И хотя американская экономика в целом сейчас занимает лидирующие позиции, однако Китай фактически лидирует по производственным мощностям во многих сферах, подчёркивается в статье. Например, согласно имеющимся данным, по возможностям в сфере судостроения Пекин сейчас примерно втрое превосходит Вашингтон. Китай может производить достаточно военной техники и вооружений, чтобы поддерживать как себя, так и Россию в случае глобального конфликта, предупреждают эксперты. 

В результате США могут оказаться в тяжёлом положении уже через несколько месяцев — а возможно, и даже спустя всего несколько недель, поскольку неизбежные потери большого количества военных кораблей и самолётов затруднят борьбу за превосходство в западной части Тихого океана, говорится в статье: «И даже если Вашингтон одержит верх, эти потери могут искалечить военный сектор на долгие годы».

Слабые стороны промышленной базы американского оборонного сектора создают серьёзные проблемы и не стыкуются с заявлениями политиков о том, что США должны вооружить Тайвань  противокорабельными ракетами, беспилотниками и другой современной боевой техникой, подчёркивается в статье. Совершенно неясно, откуда в действительности возьмётся это оружие в нужных количествах. Либо придётся вновь разграбить собственный арсенал Пентагона, что поставит США в опасное положение на фоне угрозы потенциального конфликта, пишет Брэндс.

И хотя американское военное руководство знает о существовании этой проблемы, решить её не так просто, отмечает автор. Чтобы нарастить производственные мощности в условиях проблем с поставками на фоне глобального кризиса, включая также негативные последствия пандемии COVID-19, потребуется значительное финансирование. При этом правительство США зачастую подаёт «смешанные сигналы» о перспективах такого финансирования, вводя в замешательство представителей оборонной отрасли: хотя конгресс, со своей стороны, был готов увеличить оборонный бюджет, однако администрация президента Джо Байдена, похоже, не спешит это сделать.

Между тем Китай не делает такой ошибки, подчёркивается в статье: «Его верфи и заводы выпускают военные корабли и боеприпасы с поразительной скоростью». И если американские официальные лица будут и дальше затягивать с перевооружением, они могут вскоре оказаться не готовыми перед лицом конфликта с Китаем, об опасности которого сами давно предупреждают, заключает автор.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Bloomberg США Северная Америка
теги
армия безопасность военная техника вооруженный конфликт геополитика Китай оборона оружие Россия спецоперация России на Украине США Тайвань Украина финансы
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров