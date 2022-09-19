CBS: вопреки позиции Белого дома — Байден заверил, что ВС США встанут на защиту Тайваня
Внешнеполитический курс США с 1979 года подразумевал признание Тайваня частью Китая, но умалчивал, будут ли Вооружённые силы Соединённых Штатов защищать местное демократически избранное правительство. Это одна из противоречивых тем нашего интервью.
Сэр, чтобы внести ясность: так, в отличие от ситуации с Украиной, Вооружённые силы США, американские мужчины и женщины, будут оборонять Тайвань в случае вторжения со стороны Китая?
Ссылки по теме
-
France 24: в США готовят законопроект о прямой военной помощи Тайваню
-
Daily Express: ответный удар Китая на санкции оставит Запад с пустыми полками
-
NYPost: не прошло и двух недель с визита Пелоси, как на Тайвань приехала ещё одна делегация конгресса США
-
Times: в случае войны с Китаем Америку ждут катастрофические потери