NYPost: не прошло и двух недель с визита Пелоси, как на Тайвань приехала ещё одна делегация конгресса США

01:38
Скончался художник Врубель — автор граффити с целующимися Брежневым и Хонеккером
Главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова сообщила о смерти российского художника Дмитрия Врубеля.
01:29
Военный эксперт Гур раскритиковал решение Польши о покупке танков К2 у Южной Кореи
Военный эксперт Даниэль Гур подверг критике решение польской армии о покупке 1 тыс. танков К2 у Южной Кореи и предупредил о проблемах из-за несовместимости новой техники с американской.
01:12
Посол Украины Мирошниченко объявил о сборе средств на обучение дочери в Британии
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко объявил в соцсетях о сборе средств для обучения своей дочери в одном из университетов Великобритании.
01:01
В Китае призвали США не вмешиваться во внутренние дела страны
Пекин призывает Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела страны и придерживаться политики одного Китая, заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.
00:57
«Реал» одержал волевую победу над «Альмерией» в матче Примеры
«Реал» в гостях переиграл «Альмерию» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.
00:44
Лунёв уверен, что «Байер» будет в группе лидеров чемпионата Германии по футболу
Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв оценил шансы команды из Леверкузена в чемпионате Германии по футболу сезона-2022/23.
00:39
В МЧС Армении установили личности погибших при взрыве в Ереване
Установлены личности трёх погибших при взрыве на рынке «Сурмалу» в Ереване, заявили в МЧС Армении.
00:34
Силы ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ и продвижении на Угледарском направлении
Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что силы республики при поддержке российской армии прорвали оборону ВСУ и значительно продвинулись в направлении Угледара.
00:32
Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов верит, что сможет выступить на Играх-2024
Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов не теряет надежды получить возможность выступить на летних Играх 2024 года в Париже.
00:25
В Белоруссии заявили о сигналах с Запада о готовности сотрудничать
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил телеканалу ОНТ, что с Запада идут сигналы о готовности сотрудничать с белорусской стороной.
00:13
Промес — о подходе Абаскаля к работе в «Спартаке»: он взаимодействует с командой
Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал успехи столичной команды при испанском главном тренере Гильермо Абаскале.
00:10
Нобоа признался, что у него были предложения от ЦСКА и «Зенита», но «Сочи» не отпустил его
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сообщил, что мог этим летом перейти либо в московский ЦСКА, либо в петербургский «Зенит».
00:10
Кадыров сообщил о взятии стратегически важной позиции под Северском в ДНР
Бойцы спецназа «Ахмат» заняли стратегически важную позицию под Северском в ДНР, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
00:00
Рогов высказался об отсутствии реакции ЕС на обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов в интервью RT высказался об отсутствии реакции Европейского союза на обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ.
23:58
Джикия — о результатах «Спартака» на старте РПЛ: не хочу делать преждевременные выводы
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Сочи» в пятом туре Российской премьер-лиги высказался об удачном старте команды в текущем сезоне.
23:50
Мележиков не считает удачный старт «Спартака» заявкой на чемпионство
Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал успехи красно-белых на старте чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
23:50
Тухель высказался о конфликте с Конте после матча «Челси» — «Тоттенхэм»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал стычку с наставником «Тоттенхэма» Антонио Конте во время и после матча второго тура Английской премьер-лиги.
23:43
Мэрия Еревана сообщила о 27 пропавших без вести после взрыва
Пресс-секретарь мэрии Еревана Левон Сардарян заявил о 27 пропавших без вести после взрыва на рынке «Сурмалу».
23:39
«Рома» переиграла «Салернитану» в первом туре Серии А
«Рома» на выезде одержала победу над «Салернитаной» в матче первого тура итальянской футбольной Серии А.
23:36
Зиньковский: не ожидал, что первый гол за «Спартак» будет таким простым
Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился эмоциями после дебютного гола за красно-белых.
23:30
В Депздраве Москвы рассказали об отравлении людей на юго-востоке столицы
В пресс-службе столичного Департамента здравоохранения рассказали об отравлении людей на юго-востоке Москвы.
23:29
Тренер «Сочи» Точилин: мы допустили ошибки, а «Спартак» сейчас не прощает никого
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал поражение от «Спартака» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:19
Чернов считает, что Игнатов может заменить травмированного Мозеса
Защитник московского «Спартак» Никита Чернов рассказал, кто может сыграть на позиции травмированного полузащитника Виктора Мозеса.
23:15
В Пермском крае нашли тело пропавшей шестилетней девочки
Исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина заявила, что в Пермском крае нашли тело пропавшей шестилетней девочки.
23:13
Салихова — о победе «Спартака» над «Сочи»: это наш Колизей
Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась эмоциями после победы над «Сочи» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:07
Рогов прокомментировал ситуацию вокруг возможного визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов в интервью RT прокомментировал ситуацию вокруг возможного визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
23:05
«Ференцварош» одержал вторую победу подряд в чемпионате Венгрии по футболу
«Ференцварош» на своём поле нанёс поражение клубу «МОЛ Фехервар» в матче третьего тура чемпионата Венгрии по футболу.
23:00
«Спартак» стал первой командой, одержавшей 500 побед в чемпионатах России
Победа над «Сочи» в пятом туре РПЛ стала для московского «Спартака» 500-й в рамках чемпионатов России по футболу.
22:58
Трое сирийских военных погибли при атаке израильских ВВС
В Минобороны Сирии заявили, что трое сирийских военных погибли, ещё несколько получили ранения при атаке израильских ВВС на предместье Дамаска и провинцию Тартус.
22:54
Нобоа: «Сочи» после первого гола «Спартака» перестал справляться с контратаками
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа назвал ключевой момент матча пятого тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».
22:52
Нурмагомедов считает, что «Спартак» поборется за чемпионство с «Зенитом»
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу московского «Спартака» над «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:45
Рогов рассказал о целенаправленном обстреле Запорожской АЭС украинскими военными
Председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов в интервью RT рассказал о целенаправленном обстреле украинскими военными Запорожской АЭС.
22:38
Абаскаль: «Спартак» специально отдал мяч «Сочи» в первом тайме
Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал результат матча пятого тура чемпионата России по футболу с «Сочи».
22:31
В Калининградской области мужчина устроил стрельбу из окна квартиры
В управлении Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу заявили, что в городе Гусеве Калининградской области мужчина устроил стрельбу из окна квартиры.
22:29
Шлеменко и Исмаилов сразятся 13 декабря
В Russian Cagefighting Championship (RCC) сообщили, когда российские бойцы смешанного стиля Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов проведут очный поединок.
22:19
Промес: качественный прессинг во втором тайме помог «Спартаку» обыграть «Сочи»
Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над «Сочи» в матче пятого тура чемпионата России по футболу.
22:18
Посольство России выразило соболезнования в связи со взрывом в Ереване
Посольство России в Армении выразило соболезнования в связи с гибелью людей во время взрыва в торговом центре в Ереване.
22:15
Российская команда Team Spirit по Dota 2 вышла в гранд-финал турнира PGL Arlington Major
Российская киберспортивная команда Team Spirit по дисциплине Dota 2 вышла в гранд-финал турнира PGL Arlington Major.
22:10
Промес сравнялся по голам за «Спартак» с Павлюченко
Московский «Спартак» разгромил на своём поле «Сочи» в матче пятого тура чемпионата России по футболу.
22:03
В Армении завели уголовное дело по факту взрыва на рынке в Ереване
Представитель Генпрокуратуры Армении Гор Абрамян заявил, что по факту взрыва на ереванском рынке «Сурмалу» было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК.
21:57
РИА Новости: три человека пострадали из-за неизвестного вещества в доме в Москве
Три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы.
21:50
Дубль Промеса помог «Спартаку» разгромить «Сочи» в матче РПЛ
Московский «Спартак» одержал крупную победу над «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:46
Два человека пострадали в результате падения мотодельтаплана в Нижегородской области
Два человека пострадали в результате падения мотодельтаплана в Кстовском муниципальном округе Нижегородской области.
21:46
Промес оформил дубль в матче с «Сочи»
Московский «Спартак» забил третий мяч в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
21:39
Зеленов — о передаче стадиона «Спартака» ЛУКОЙЛу: процесс идёт
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ситуации с передачей стадиона «Открытие Арена» компании «ЛУКОЙЛ».
21:34
Зиньковский забил свой первый мяч за «Спартак» в матче с «Сочи»
Московский «Спартак» удвоил преимущество в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
21:32
Число погибших в результате взрыва в Ереване увеличилось до трёх
Число погибших в результате взрыва на рынке «Сурмалу» в Ереване увеличилось до трёх.
21:25
Тренер «Торпедо» Бородюк: никогда публично не скажу что-то негативное про команду
Главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал поражение от «Оренбурга» в матче пятого тура Российской премьер-лиге (РПЛ).
21:22
Саудовская фирма вложила более $500 млн в «Газпром», «Роснефть» и ЛУКОЙЛ
Инвестиционная фирма саудовского принца Аль-Валида бен Талала Kingdom Holding вложила более $500 млн в «Газпром», «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.
21:20
Тухель и Конте получили красные карточки из-за стычки после лондонского дерби
Главные тренеры «Тоттенхэма» и «Челси» Антонио Конте и Томас Тухель чуть не подрались после финального свистка лондонского дерби в рамках второго тура чемпионата Англии по футболу.