NYPost: не прошло и двух недель с визита Пелоси, как на Тайвань приехала ещё одна делегация конгресса США

На Тайвань прилетела ещё одна делегация конгресса США, на этот раз возглавляемая сенатором Эдом Марки, сообщает New York Post. Этот визит американских законодателей, как отмечает издание, проходит менее чем через две недели после скандальной поездки на остров спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

На Тайвань прибыла делегация конгресса США во главе с сенатором-демократом Эдом Марки, сообщает New York Post. Произошло это менее чем через две недели после вызвавшего споры визита Нэнси Пелоси на остров.



Как напоминает издание, в ответ на ту поездку спикера палаты представителей Пекин провёл в регионе серию военных учений.



Ожидается, что в ходе двухдневного визита на остров пятеро законодателей встретятся с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Эта встреча пройдёт на фоне обострения отношений между Пекином и Вашингтоном из-за визита Пелоси на остров, а также «из-за агрессивного поведения» Китая в регионе.



Китай считает Тайвань, фактически находящийся на самоуправлении, частью своей суверенной территории и уже дал понять, что вернёт под свой контроль этот остров — если потребуется, силой.



«Особенно в то время, когда Китай усиливает напряжённость в Тайваньском проливе и в регионе с помощью военных учений, Марки, возглавляющий делегацию на Тайвань, в очередной раз демонстрирует твёрдую поддержку Тайваня со стороны конгресса США», — говорится в заявлении офиса президента Тайваня.



Как напоминает издание, в ответ на 19-часовое пребывание Пелоси на Тайване в начале этого месяца Китай не только провёл военные учения, но и наложил санкции на неё и её ближайших родственников.

Между тем, как отмечается в статье, она стала первым высокопоставленным избранным должностным лицом США, посетившим Тайвань с тех пор, как 25 лет назад с визитом на остров приехал тогдашний спикер палаты представителей Ньют Гингрич.