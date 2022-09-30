France info: «никогда не видел такой некомпетентности» — эксперты раскритиковали бюджетную политику Лиз Трасс
В пятницу, когда новый премьер-министр Лиз Трасс представила свою бюджетную политику, правительство Великобритании обещало сократить налоги по крайней мере на €50 млрд, пишет France info. Для всех британцев, которые зарабатывают свыше €170 тыс. в год, исчезнет верхняя налоговая ставка на прибыль, а также налог на операции с дорогостоящей недвижимостью. Однако вместе с тем власти не предоставили никаких объяснений, как они будут компенсировать отсутствие этих денег в государственном бюджете.
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