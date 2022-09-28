Daily Mail Оригинал

DM: «То ли друг, то ли враг?» — слова Лиз Трасс сорвали миграционную сделку между Францией и Британией

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Париж отказался заключать с Лондоном соглашение по борьбе с потоком мигрантов в Ла-Манше. Раздосадованные французские власти пошли на этот шаг после того, как Лиз Трасс не смогла определиться, считает ли она президента Эммануэля Макрона «врагом или другом» Британии, сообщает Daily Mail.
DM: «То ли друг, то ли враг?» — слова Лиз Трасс сорвали миграционную сделку между Францией и Британией
AP

Будущее крупной инициативы по борьбе с миграционным кризисом в Ла-Манше оказалось под вопросом. Франция вышла из сделки после того, как Лиз Трасс неоднозначно высказалась об Эммануэле Макроне, пишет Daily Mail.

Сорвавшееся соглашение предполагало, что Лондон заплатит Парижу порядка £50 млн за совместное усиленное патрулирование пролива. Кроме того, британские пограничники должны были получить разрешение работать на французской территории, поясняет издание.
 
Правительство Бориса Джонсона на протяжении четырёх лет вело переговоры и планировало объявить о сделке с Парижем по Ла-Маншу. Но Трасс «непреднамеренно» сорвала договор во время своей кампании за пост лидера Консервативной партии в конце августа, подчёркивает Daily Mail.
 
По словам издания, во время её предвыборного турне по стране журналисты поинтересовались у политика, кем она считает французского президента — «другом или врагом». «Этот вопрос остаётся открытым. Если я стану премьер-министром, то буду судить его по делам, а не по словам», — ответила Трасс.
 
Её комментарий вызвал «цунами ярости, тираду со стороны Елисейского дворца и французских чиновников». Несколько дней спустя «разгневанное» правительство Макрона отказалось от переговоров по Ла-Маншу, хотя стороны уже почти согласовали сделку и даже подготовили совместный пресс-релиз, утверждает Daily Mail со ссылкой на информированные источники.
 
«Они (власти Франции. — ИноТВ) сказали: «Кем себя возомнила эта женщина Трасс?» и даже потребовали, чтобы она принесла извинения», — отметил один из собеседников Daily Mail. По его мнению, Париж захочет получить от Лондона компенсацию за слова премьер-министра.
 
Впоследствии сам Макрон выступил с явной критикой ремарок Трасс. «Великобритания — друг Франции, я ни на секунду в этом не сомневаюсь. Если Франция и Великобритания не могут сказать, друзья они или враги… нас ждут серьёзные проблемы», — заявил он.
 
Между тем только с начала этого года в Соединённое Королевство через Ла-Манш попало более 32 тыс. мигрантов. Поэтому, по словам экспертов, решение этого вопроса с участием французских властей имеет для страны большое значение, заключает Daily Mail. 
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источник
Daily Mail Великобритания Европа
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Великобритания кризис Ла-Манш Лиз Трасс мигранты Франция Эммануэль Макрон
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