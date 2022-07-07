Guardian: в Европе арестовали десятки обвиняемых в контрабанде мигрантов через Ла-Манш

В результате крупнейшей скоординированной операции Европола в пяти странах Европы была раскрыта сеть контрабандистов, обвиняемых в нелегальной перевозке более 10 тыс. человек из Франции в Великобританию через Ла-Манш, сообщает The Gaurdian. В ходе рейдов, проведённых полицейскими из Великобритании, Бельгии, Франции, Нидерландов и Германии, было арестовано 39 человек. Большинство подозреваемых — молодые люди иракско-курдского происхождения.

В результате скоординированной полицейской операции в пяти странах Европы была раскрыта преступная сеть, которая, по мнению полиции, за последние полтора года незаконно переправила более 10 тыс. человек из Франции в Великобританию через Ла-Манш, сообщает The Gaurdian.

В самой масштабной операции, когда-либо проводившейся с целью остановить контрабанду нелегальных мигрантов на маломерных судах, приняли участие 900 полицейских из Великобритании, Бельгии, Франции, Нидерландов и Германии. Их работу координировали Европол и Евроюст.

В ходе скоординированных рейдов по всей Европе во вторник одновременно было проведено более 50 обысков и арестовано 39 человек. Предполагается, что раскрытая сеть контрабандистов несёт ответственность за 10% нелегальных переправ на маломерных судах.

По данным Национального агентства Великобритании по борьбе с преступностью, в Лондоне полицейские арестовали семерых человек. В полиции Германии сообщили о «многочисленных обысках и арестах».

В ходе операции полиция изъяла более 1200 спасательных жилетов, около 150 резиновых лодок и 50 двигателей к ним, несколько тысяч евро наличными, огнестрельное оружие и наркотики.

Банда хранила в Германии лодки, двигатели и другое оборудование, ввезённое через Турцию из Китая. Затем лодки перевозились в северную Францию, откуда мигрантов переправляли через Ла-Манш в Великобританию.

По данным немецких СМИ, за каждую переправу контрабандисты зарабатывали £65 тыс. В каждую лодку помещалось до 20 человек.

Основные рейды прошли в районе немецкого Оснабрюка, где были проведены обыски на нескольких складах и по частным адресам. Большинство подозреваемых — молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет иракско-курдского происхождения.

С 1 января по 13 июня 2022 года было зафиксировано 777 попыток незаконного пересечения Ла-Манша с участием 20 132 человек, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет The Guardian.