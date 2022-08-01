FAZ: месть французов за брексит — Лондон ищет виновных в испорченном отпуске британцев

Многочасовые пробки перед Евротоннелем, соединяющим Великобританию с континентальной Европой, портят британским семьям отпуск за границей, пишет Frankfurter Allgemeine. Лондон быстро нашёл виновных: ими оказались французы, осуществляющие паспортный контроль перед переправой через Ла-Манш. Британские консерваторы убеждены, что французы и Эммануэль Макрон лично не простили их за брексит. В Париже обвинения отвергают: ответственность за усложнение процедуры паспортного контроля несёт сама Великобритания.

Джоан, слушательница лондонской радиостанции LBC, на этой неделе направила ведущему «сводку с фронта». Вместе со своей сестрой-инвалидом Джиной в половине девятого утра она встала в пробку перед Евротоннелем под Ла-Маншем. Им понадобилось восемь часов, чтобы преодолеть последний отрезок пути длиной 1,6 км. «Обочина стала общественным писсуаром, было невыносимо жарко, и у людей закончилась вода», — пожаловалась она, передаёт Frankfurter Allgemeine.

Отпуск за границей для британцев испорчен. В прошлые выходные автомобили провели в очереди на паром в Дувре около 20 часов. На этих выходных в поле зрения попал въезд в Евротоннель в Фолкстоне. Автомобильная ассоциация Великобритании назвала это место «горячей точкой отпускного ада». Что случилось? И главное: кто виноват?

Вопрос вины в Великобритании обычно решается извинениями всех сторон, пишет издание. Однако самообладание британцев исчезает, когда дело касается отпуска. Нервы напряжены, потому что альтернативы отпуску в Европе — даже внутри страны — кажутся ещё менее привлекательными. Британские железнодорожники бастуют: за последние несколько дней железнодорожные перевозки упали на 20%. Аэропорты, в свою очередь, перегружены из-за нехватки персонала. Многие рейсы отменены, а в аэропортах скапливается багаж, потому что его владельцы не могут больше ждать. Что ещё хуже, о забастовках теперь объявляют и в британских авиакомпаниях.

Политики правящей Консервативной партии быстро нашли виновных в пробках. Ими оказались французы, которые осуществляют контроль на территории Великобритании. В начале отпускного сезона в будки паспортного контроля вернулись далеко не все французские пограничники. По фотографиям видно, что время от времени функционирует лишь половина из них.

Евросоюз вновь мстит британцам за брексит? По крайней мере, так считают британские консервативные обозреватели, например Эндрю Пирс: «Нет никаких сомнений в том, что французы нас не простили. Они просто ненавидят брексит. Макрон не может с этим смириться». Такое подозрение возникает не впервые. Аналогичные настроения существовали и во время пандемии, когда французы ужесточили правила въезда для людей, въезжающих во Францию из Великобритании, а также во время протестов против ограничений на вылов рыбы, которые французские рыбаки организовали у побережья острова Джерси в прошлом году.

В Елисейском дворце на обвинения из Лондона реагируют со спокойствием. «Франция не несёт ответственности за брексит!» — пояснил министр транспорта Франции Клеман Бон. Даже президент «отказывается поддаваться на провокации». Список словесных нападок с острова слишком велик, чтобы «довести Эммануэля Макрона до кипения». Теперь он ведёт себя так, будто прислушался к совету Бориса Джонсона: «Возьмите себя в руки и дайте мне отдохнуть!»

Даже если в Лондоне убеждены, что французское правительство — особенно президент Макрон — с удовольствием преподаёт уроки сторонникам брексита, пока не нашлось ни одного министра, который захотел бы доказать прямую связь французов с пробками. Обвинения британцев могут быть «слегка притянутыми за уши». Тот факт, что пропускные пункты были быстро заполнены вновь и что обстановка хоть немного разрядилась, свидетельствует о том, что Париж не собирался вести «проевропейскую кампанию» на границе. «А права ли французская сторона, объясняющая задержки на границе последствиями брексита, которые Великобритания навязала сама себе?» — задаётся вопросом автор статьи.

Министр транспорта Франции Клеман Бон прямо напомнил британской стороне, почему перед пересечением границы стал необходим более сложный паспортный контроль. Британцам, ставшим «гражданами третьей страны», разрешено находиться в ЕС не более 90 дней. Британское правительство само настаивало на этом во время переговоров по брекситу, подчеркнул Бон. Брюссель неоднократно предупреждал Лондон. Тем не менее Бон, который входит в ближайшее окружение Макрона, выразил готовность «максимально облегчить транспортное сообщение». Он ведёт «конструктивный диалог» со своим британским коллегой Грантом Шэппсом.

В Лондоне также не оспаривают тот факт, что именно выход из ЕС сделал необходимым более строгий паспортный контроль. До конца так называемой переходной фазы в декабре 2020 года людям, пересекающим Ла-Манш, было достаточно медленно проехать мимо пункта пропуска и высунуть из окна автомобиля загранпаспорт, удостоверение личности или даже водительские права. Контроль производился выборочно, хотя Великобритания никогда не входила в Шенгенскую зону. Теперь всё изменилось.

Французские пограничники обязаны проверить каждый загранпаспорт — другие документы больше не принимаются — и даже поставить на нём печать. С помощью компьютеров пограничники узнают, как часто путешественники пересекали границу ЕС в последние несколько месяцев. Если сотрудник полностью следует инструкциям, ему требуется выяснить, сможет ли путешественник вообще оплатить своё пребывание в ЕС, и доказать своё намерение вернуться. Кроме того, более строгим стал и осмотр багажника. Всё это значительно увеличило время проверки одного транспортного средства. То, что ситуация обострилась только сейчас, спустя полтора года после завершения брексита, связано с пандемией. Она сдерживала туристический поток, но лишь до начала этого лета.

Депутат Национального собрания Франции от Кале Пьер-Анри Дюмон рассказал BBC о «последствиях брексита» и обвинил правительство Великобритании в том, что несколько месяцев назад оно отклонило предложение удвоить число французских контрольно-пропускных пунктов в Дувре. При этом сам порт Дувра договорился с французской полицией об увеличении числа контрольно-пропускных пунктов на 50%. В порту заявили, что улучшение ситуации зависит от наличия достаточного количества персонала: «Мы знаем, что проблемы есть по всей Европе».

В минувшие выходные член парламента Великобритании от округа Дувр Натали Эльфик призвала французские власти «принести извинения отдыхающим и жителям Дувра за ненужный хаос в поездках». Министр транспорта Шэппс назвал поведение французов «неприемлемым». Эксперты по туризму предупредили британцев, что в течение лета ожидаются длительные задержки при пересечении границы.

Обвинения Лондона в нехватке персонала для пограничного контроля не лишены оснований. Полицейские профсоюзы Франции уже несколько месяцев жалуются на нехватку кадров, особенно среди пограничников. Во время ограничений на поездки в годы пандемии «хроническая нехватка кадров» среди пограничников оставалась незамеченной. Но с тех пор, как путешествия вернулись на допандемийный уровень, нехватка сотрудников обнаружилась повсюду, включая пункты контроля в крупных аэропортах Парижа.

Ситуация на побережье Ла-Манша особенно напряжённая. На пограничном переходе Кокель штат пограничников должен был быть увеличен на 200 человек, но было нанято лишь 60. «Последствия брексита ощущаются только сейчас, — пояснил член полицейского профсоюза Франции. — Мы должны контролировать грузовой и туристический поток. Но у нас нет сотрудников».

Французские пограничники добираются к месту своей работы в Дувре через тоннель под Ла-Маншем. 200 французов постоянно сменяют друг друга. Задержку начала «английских летних каникул» французский региональный префект обосновал «непредвиденным техническим происшествием в тоннеле под Ла-Маншем». Именно поэтому 90 из 200 запланированных пограничников прибыли с опозданием на час. Оператор Евротоннеля опроверг эту версию.

Региональный префект также указал на неудачи в модернизации погрузочно-разгрузочных мощностей Дувра. Порт Дувра запросил у британского правительства инвестиции в размере €39 млн для модернизации порта и переоборудования объектов после брексита. Однако британцы предоставили только €39 тыс. Особую проблему это будет представлять со следующего года, когда ЕС введёт в действие свою новую систему пересечения границы. С этого момента будет применяться то, что долгое время было обычным делом при въезде в США: граждане стран, не входящих в ЕС, при первом въезде в Евросоюз должны будут пройти систему распознавания лиц и оставить отпечатки пальцев.

Определённую роль во всём этом в Париже играет и внутриполитическое измерение. Сторонник ЕС Макрон «явно не против напомнить своим соотечественникам о преимуществах», которые даёт ЕС, даже во время летних каникул. Картины хаоса по ту сторону канала работают лучше, чем любая речь, обличающая правого популиста-евроскептика Марин Ле Пен.

Новый министр иностранных дел Франции Катрин Колонна также «не особенно заинтересована в обсуждении неудач Франции в области пограничного контроля», отмечает издание. До своего назначения она работала послом в Лондоне, где наделала «много шума». В октябре 2021 года она была вызвана в британское министерство иностранных дел из-за «непропорциональных угроз Великобритании и Нормандским островам», выдвинутых Францией в споре о правах на рыболовство.

Колонна охотно согласилась бы с британским историком Тимоти Гартон-Эшем, автором концепции «Веймарской Британии». Историк предупреждал, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС превратится в «бюрократическую версию карательного Версальского договора» и, в свою очередь, спровоцирует шовинистские настроения.

Как утверждает Frankfurter Allgemeine, бывший главный переговорщик ЕС по брекситу француз Мишель Барнье также может заявлять, что доказал свою правоту. Длинные очереди его не удивили. В дневнике, который он вёл в течение 1600 дней, он описывает «наихудший возможный сценарий»: семь тысяч грузовиков ждут в Дувре, а время ожидания составляет два дня. «Следствием нового пограничного контроля станут масштабные пробки на юге Великобритании», — писал он. Заголовок: «Утраченные иллюзии».