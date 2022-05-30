Лауреат Нобелевской премии: ностальгия по Британской империи повлияла на исход референдума по брекситу

Британский писатель родом из Занзибара, получивший Нобелевскую премию по литературе, Абдулразак Гурна заявил, что в Великобритании всё ещё сильна ностальгия по Британской империи. Она способствовала выходу страны из ЕС, пишет The Guardian. При этом Гурна полагает, что имперские взгляды сохранились, так как британцам не известно о колониальных преступлениях Британской империи.

Лауреат Нобелевской премии по литературе Абдулразак Гурна заявил, что Британская империя «всё ещё важна в Великобритании», что вполне могло повлиять на итоги голосования по вопросу выхода страны из Европейского союза, сообщает The Guardian.

По мнению 73-летнего писателя родом из Занзибара, который закончил образование и защитил диссертацию в Университете Кента в Великобритании, во время референдума 2016 года британцы полагали, что «могут идти одни, так как уже делали это раньше». В ходе выступления на фестивале литературы и искусства в Уэльсе Гурна заявил, что, даже если жители Соединённого Королевства не «размахивают флагами» и не «кричат» об этом, подсознательное имперское мировоззрение влияет на образ мышления многих британцев.

При этом писатель утверждает, что правительство «намеренно утаивает» некоторые детали колониального прошлого Великобритании. В качестве примера Гурна использовал пенсионеров, которые подали судебный иск против правительства из-за того, что их пытали во время восстания Мау-Мау в 1950-х годах, когда народы Кении восстали против английской практики отъёма земли у африканцев.

«Они выиграли дело потому, что выяснилось, что где-то в стране хранятся коробки и ящики с материалами, которые являются архивами различных документов из разных колоний», — приводит издание слова нобелевского лауреата.

По его словам, документы из Кении доказывали, что «пытки были нормальной практикой» в центре содержания под стражей, где и содержались обратившиеся в суд жертвы. В результате Министерство иностранных дел Великобритании выплатило пожилым кенийцам £19,9 млн в качестве компенсации.

Гурна выступил с критикой того, как правительства, даже в последние годы, предпочитают откупаться от тех, кто подает такие судебные иски, вместо того, чтобы публиковать потенциально уличающие их документы. Как пишет The Guardian, по мнению писателя, единственное, что волнует правительство, — чтобы эти истории не стали в полном объёме достоянием общественности.

Именно незнание истории колониальных преступлений Великобритании привело к сохранению имперских взглядов в стране, считает Гурна, и в какой-то мере объясняет враждебное отношение Туманного Альбиона к иммигрантам.