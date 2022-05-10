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Press TV: разочарование, беспокойство и стыд — новый опрос раскрыл отношение живущих в ЕС британцев к брекситу

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Исследование, проведённое университетами Ланкастера и Бирмингема, выявило остро негативное отношение британских экспатов к выходу страны из ЕС. Многие респонденты заявили, что их серьёзно беспокоит утрата возможности свободного перемещения, и признались, что больше не чувствуют былой привязанности к родине, передаёт Press TV.
Press TV: разочарование, беспокойство и стыд — новый опрос раскрыл отношение живущих в ЕС британцев к брекситу
AP

Крупное исследование среди граждан Соединённого Королевства, проживающих в ЕС, показало глубокое негативное влияние брексита на их жизнь. Многие респонденты признались, что их серьёзно беспокоит утрата возможности свободного перемещения и ограничение избирательных прав, сообщает Press TV.

Опрос проводился университетами Ланкастера и Бирмингема спустя год после окончания так называемого переходного периода. Согласно его результатам, выход из страны из европейского блока продолжает сказываться на «ощущении идентичности и принадлежности» среди оказавшихся за рубежом британцев, а некоторые из них даже испытывают чувство стыда за Великобританию, утверждает телеканал.
 
«После брексита я разочаровался в Соединённом Королевстве. Я беспокоюсь и больше не испытываю прежнюю привязанность к стране», — признался участник исследования, ныне обитающий в Дании.
 
Потеря избирательного права стала большой проблемой для многих экспатов. 46% опрошенных заявили, что больше не могут высказать своё мнение на европейских или региональных выборах. Примерно 42% также лишились доступа к голосованиям на родине, поскольку проживают за границей более 15 лет.
 
Только чуть более 30% заявили, что они по-прежнему чувствуют большую эмоциональную привязанность к Великобритании. При этом гораздо большее количество опрошенных (75%) испытывают аналогичные чувства по отношению к ЕС, обращает внимание Press TV.
 
Респонденты жаловались на то, что ослабление фунта, вызванное брекситом, подорвало их финансовые возможности. Они также сетовали о потерянной возможности свободно путешествовать по Евросоюзу, что отразилось на их работе и пенсионных планах.
 
В целом в Соединённом Королевстве смирились с реальностью брексита, и пока общественность не требует проведения повторного референдума. Тем не менее опросы неизменно показывают: большинство британцев считают выход из ЕС «провалом», подчёркивает телеканал.
 
Эффект брексита также ощущался на недавних местных выборах, которые прошли в Великобритании. В частности, в Северной Ирландии победила националистическая партия Шинн Фейн, выступающая за выход региона из страны и его объединение с Ирландией, которая остаётся членом Евросоюза, заключает Press TV.  
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источник
Press TV Иран, Исламская Республика Азия
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брексит Великобритания Европа Ирландия референдум Северная Ирландия Скандинавия экономика
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