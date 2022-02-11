N-TV: рост расходов и бюрократии и задержки на границах — единственные «достижения» брексита

Правительство Бориса Джонсона обещало, что брексит станет «освобождением» для британских компаний, но до сих пор ничего подобного не произошло, отмечает немецкий телеканал N-TV. По данным отчёта парламентского комитета Великобритании, пока что единственным ощутимым последствием брексита стали повысившиеся расходы, рост бюрократии и задержки на границах.

Согласно парламентскому отчёту, «единственным ощутимым последствием» брексита на британские компании стали «повысившиеся расходы, увеличение бюрократии и задержки на границах», сообщает немецкий телеканал N-TV.

По данным доклада, представленного в среду парламентским комитетом, осуществляющим надзор за государственными расходами, совершенно «ясно», что брексит повлиял на снижение объёмов торговли.

Председатель комитета Мег Хиллер из оппозиционной Лейбористской партии заявила: «Одним из главных обещаний в связи с брекситом было освободить британские предприятия, чтобы дать им больше возможностей для максимизации их производительности и вклада в экономику». Устранение торговых барьеров «сейчас, на долгом пути восстановления после пандемии, необходимо тем более срочно». Тем не менее до сих пор брексит привёл лишь к возникновению новых трудностей и проблем, отмечает N-TV.

Отчёт предостерегает о том, что затруднения на границах возрастут ещё больше, если торговля нормализуется и в силу вступят дополнительные меры контроля, как планировалось ранее. «Правительству пора честно рассказать о проблемах, вместо того чтобы давать раздутые обещания», — критически подчеркнула Мег Хиллер.

Как сказано в докладе парламентского комитета, обещание правительства главного сторонника брексита, Бориса Джонсона, создать «самую эффективную границу в мире» к 2025 году является «оптимистичным». Однако авторы отчёта «не убеждены», что эти обещания подкреплены «подробным планом», отмечает немецкий телеканал N-TV.