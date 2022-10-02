Немецкий экономист: инфляция сильнее всего бьёт по малоимущим — а государство от неё выигрывает
Президент немецкого института экономических исследований Марсель Фратчер призвал правительство ФРГ активнее помогать гражданам в условиях высокой инфляции, пишет Focus Online. «Кризис дороже всего обходится людям с низкими и средними доходами», — приводит издание слова экономиста.
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