Focus: «Нельзя всё сваливать на Путина» — немецкий экономист назвал ЕЦБ главным виновником высокой инфляции в Германии
Инфляция растёт, газа становится меньше, а экономике грозит рецессия — у Германии серьёзные неприятности. В интервью YouTube-каналу René will Rendite один из ведущих немецких экономистов и бывший член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Ларс Фельд рассказывает о том, насколько серьёзна ситуация и какие меры необходимо принять прямо сейчас, передаёт Focus.
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