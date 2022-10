«Клиенты обалдевают»: кассиры супермаркетов рассказали Le Monde, как инфляция изменила потребительские привычки французов

Мощная инфляция больно бьёт по карманам жителей Франции — и это первым делом видят кассиры продуктовых магазинов, пишет Le Monde. Пообщавшись с сотрудниками нескольких крупных торговых сетей в разных частях страны, корреспондент издания попытался составить картину того, как повлиял на его соотечественников нынешний кризис.

«Ого, я не видел, что так дорого!»; «Вы где-то ошиблись»; «Вот эту позицию уберите». Именно такие фразы уже не один месяц приходится чуть ли не ежедневно слышать кассиру супермаркета Casino в коммуне Ле-Мюи (французский департамент Вар) Клодин Кордина. Как признаётся женщина, которая работает в крупных торговых сетях уже 41 год, в интервью Le Monde, ответ на подобные реплики она даёт всегда один и тот же: «Знаете, если б это было в моих силах, я бы цены снизила».

О том, какова сейчас ситуация с покупательной способностью французов и какие настроения среди них царят на фоне высокой инфляции, можно подробнее всего узнать как раз от таких людей — сотрудников больших продуктовых магазинов, работающих на кассе, отмечается в материале Le Monde. «Сидя по ту сторону конвейерной ленты, эти работники, которых во время коронавирусного кризиса записали во «второй эшелон» (категория, к которой французские власти во время пандемии отнесли представителей 17 профессий, обеспечивающих оказание «обязательных для поддержания нормального быта услуг» и потому остающихся наряду с медиками на рабочих местах. — ИноТВ), они оказались авангардом, первым встретившим инфляционную лавину, — констатирует обозреватель французской газеты. — Именно им клиенты жалуются на рост стоимости жизни («Всё дорожает»; «Украина — это только предлог»), а также на пропажу с полок некоторых продуктов («Ну горчицу-то мы не с Украины завозим!»). И в последние месяцы кассиры по всей Франции приходят к одному и тому же выводу: все без исключения клиенты вне зависимости от степени своей осведомлённости, видя в чеке строчку «итого», не верят глазам».

«От каждого второго клиента слышу: «Ох, опять подорожало» или «А вы точно всё правильно посчитали?» — рассказывает 41-летняя Дебора Кабо, которая с 19 лет работает в гипермаркете Géant La Foux в местечке Гассен (департамент Вар). Поскольку магазин расположен поблизости от знаменитого курорта Сен-Тропе, сюда часто захаживают весьма состоятельные клиенты — например, туристы или члены экипажей яхт, пополняющие запасы провизии, — но и они «теперь два-три раза просматривают чеки, дабы удостовериться, что я не ошиблась», говорит Кабо. «Когда я называю итоговую сумму, клиенты практически всегда как-нибудь её комментируют», — отмечает она.

А в 760 км от Гассена, в предместье города Бурж (департамент Шер) недовольство клиентуры даже вылилось на кассе в неприятную сцену, пишет Le Monde. Администратору местного магазина Carrefour Market Мирей Ришар на приёмную стойку тайком позвонила одна из работниц касс. «Она меня предупредила, что ко мне направляются клиенты, чтобы пожаловаться на бешеные цены: мол, уверены, что на кассе их неправильно рассчитали. В итоге меня обхамили, назвали некомпетентным сотрудником и заявили, что я тоже допустила ошибку», — рассказала Ришар корреспонденту Le Monde. По её словам, из-за роста цен покупатели стали гораздо агрессивнее — даже больше, чем во время пандемии.

59-летняя Ришар работает в крупных розничных сетях уже 37 лет и свою клиентуру хорошо знает. В её магазин чаще всего заходят пожилые небогатые люди, и теперь они обнаруживают, что один визит за продуктами обходится им уже не в €150, как раньше, а в €200-300 — и это если они не берут алкогольные напитки и мясо, рассказывает администратор. А расплатившись, они часто останавливаются за кассами и разглядывают чек, чтобы понять, из-за чего же так подскочили расходы — и «всё удивляются», говорит она.

По словам Ришар, оценить, насколько быстро растут цены, можно по топливным гранулам. «В прошлом году мешок шёл по 3 евро 99 центов. Сейчас — по 8 с половиной. Клиенты обалдевают и говорят: «Вы вообще цены свои видели?». А ведь это ещё не предел — нас предупредили, что к декабрю цена вырастет до 10 евро», — цитирует её Le Monde.

По информации издания, инфляция остаётся для французов главной заботой: согласно исследованию общественного мнения, проведённому компанией YouGov в середине сентября, она беспокоит 52% жителей страны, опережая таким образом глобальное потепление (оно тревожит 43% граждан Франции), боевые действия на Украине (32%) и последствия пандемии (11%). Это вполне объяснимо: по прогнозам Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE), к декабрю цены в стране вырастут на 12% в годовом исчислении, а общий уровень инфляции составит около 6,5%.

Как показало социологическое исследование, организованное 12 сентября компаниями Younited и OpinionWay, рост цен уже заставил две трети французов изменить потребительские привычки: 46% среди них начали экономить на продуктах, а 40% — на электроэнергии. По данным Le Monde, в таких условиях клиентам крупных розничных сетей всё чаще приходится просить работников кассы отменить тот или иной товар из-за того, что он не умещается в бюджет. А некоторые посетители магазинов поступают по-другому: если деликатес, взятый на вес и нарезанный в отделе колбасных изделий, оказывается им не по карману, они просто незаметно скидывают его в пустые корзины, которые копятся внизу кассы.

«Одну такую клиентку я поймала с поличным — и она мне просто призналась: «Я не буду брать, слишком дорого», — вспоминает в беседе с корреспондентом Le Monde 59-летняя Мари-Франсуаз Руо, кассир-администратор магазина Carrefour Market, размещающегося в одном из люксовых кварталов города Рен. «В конце дня оказывается, что нужно разложить по местам три-четыре тележки «брошенных» продуктов. Но если там оказывается немороженая рыба, мы обязаны её выбрасывать», — сокрушается, в свою очередь, Дебора Кабо из Гассена.

«Клиенты часто не хотят возвращать продукты в отделе нарезки, поскольку стесняются сказать, что вышло слишком дорого», — комментирует ситуацию Мирей Ришар, которой тоже приходится наблюдать этот феномен у себя в магазине. Некоторые покупатели даже возвращаются в магазин из дома, чтобы, всё подсчитав, сдать самые дорогостоящие позиции. Так, например, поступила одна «самозанятая» посетительница магазина, где работает Мари-Франсуаз Руо: она как-то раз пришла сдавать банку тунца, которую за день до этого купил её муж. Как отмечает Руо, дама заявила, что её супруг перепутал и взял не ту марку консервов — но дело почти наверняка было не в этом, поскольку следом клиентка сразу стала жаловаться, как у неё выросли расходы. «Некоторые люди не хотят признавать, что даже для них всё стало дорого», — цитирует кассира Le Monde.

Профессионалы розничной торговли наблюдают и другие признаки того, что покупательная способность французов снижается: к примеру, у клиентов всё чаще оказывается недостаточно средств на дебетовой карте для оплаты покупок уже к 10-12 числам каждого месяца, а кроме того, всё больше покупателей начинают пользоваться подзабытыми было чековыми книжками, применяя с их помощью приёмы «бухгалтерской акробатики». «Начиная с 20 числа месяца начинают приходить люди с чеками. Они думают, что к тому моменту, когда магазин будет обналичивать чек, на счёт уже придут деньги. Но пока такое бывало очень редко», — говорит Дебора Кабо.

Клиенты всё активнее пользуются для оплаты талонами на еду, которые выдают некоторые предприятия и муниципальные власти, копят баллы на картах лояльности, чтобы подготовиться к рождественским каникулам, и «штурмуют» полки со скидочными товарами, перечисляет корреспондент Le Monde. Особенной популярностью пользуются отделы, где за полцены или даже дешевле реализуются продукты, у которых вот-вот истечёт срок годности. «Люди на них просто набрасываются, это ужас какой-то. Мы эти полки по утрам заполняем — и есть клиенты, которые за этими продуктами специально с утра и приходят. Они нам говорят, что, если бы не эти скидки, они бы не смогли себе позволить мясо», — говорит Мирей Ришар. По данным компании NielsenIQ, в период между январём и серединой августа нынешнего года из всего объёма реализованных в супер- и гипермаркетах Франции продуктов 21,2% были проданы со скидкой, против 20,6% за аналогичный период 2021-го, подчёркивается в материале Le Monde. «Да мы и сами свой рацион составляем исходя из того, на какие продукты в магазине есть акции», — признаёт Дебора Кабо.

Перемены в плане кулинарных предпочтений клиентов отмечает и Клодин Кордина. «Реже берут рыбу, да и мясо тоже, если берут — обычно когда есть скидка от 30 процентов», — говорит кассир. Кордина вместе с коллегами обсуждают постоянных клиентов, которые вдруг перестали к ним заглядывать, и выясняют друг от друга, что покупатели перебираются в дискаунтеры вроде испанской сети Dia и немецкой Lidl.

То же констатирует и Мари-Франсуаз Руо, которая работает в своём магазине уже 22 года: многие из её постоянных посетителей ищут места подешевле. «Был у меня один хороший клиент, врач — так я его встретила в магазине Lidl, хотя человек совсем не того калибра для такого магазина», — цитирует её Le Monde. По данным газеты, исследование, проведённое 6 сентября компанией YouGov по заказу приложения-поисковика скидок на продуктовые товары Too Good To Go, в сетях дискаунтеров закупаются едой 57% французов, а многие другие граждане теперь расширяют свой ареал, делая покупки в разных местах.