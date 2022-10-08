NYT: глава департамента по климату при Фонде Рокфеллера призывает срочно сократить выбросы от угольных электростанций

Чтобы предотвратить всё новые природные катаклизмы, возникающие на фоне глобальных изменений климата, уже к середине этого столетия необходимо реформировать все секторы экономики, уверен Джозеф Кёртин, глава департамента по климату при благотворительном Фонде Рокфеллера. Но самой неотложной задачей, по его мнению, является срочное сокращение выбросов от угольных электростанций по всему миру и переход на более экологичные технологии.

Человечество должно срочно принять меры, направленные на сокращение выбросов от угольных электростанций, чтобы избежать климатической катастрофы. Эта задача является более неотложной, чем что-либо ещё, пишет в статье для The New York Times Джозеф Кёртин — управляющий директор департамента по энергетике и климату при благотворительном Фонде Рокфеллера.



По его мнению, чтобы предотвратить всё новые природные катаклизмы, необходимо уже к середине этого столетия реформировать все секторы экономики и в первую очередь сократить выбросы от угольных электростанций, которые способствуют глобальному потеплению. Сжигание угля является крупнейшим источником глобальных выбросов парниковых газов, отмечается в статье: каждый год на его долю приходится около 10 млрд тонн углекислого газа — что составляет более 70% от всех глобальных выбросов при использовании ископаемого топлива для производства электроэнергии.



Однако мировые лидеры по-прежнему терпят неудачу в достижении цели по сокращению этих выбросов, поэтому мы продолжаем двигаться «в неправильном направлении», подчёркивает автор. По статистике, с 1990 года выбросы от угольных электростанций во всём мире удвоились. В настоящее время работает более 6500 таких электростанций, и планируется построить ещё как минимум 941, говорится в статье.



Согласно расчётам экспертов по климату из Фонда Рокфеллера, в совокупности все угольные электростанции выбрасывают в атмосферу около 273 млрд тонн углекислого газа, если они работают на протяжении своего среднего срока службы, составляющего около 40 лет. Эти выбросы предвещают для «наиболее уязвимых» регионов мира гуманитарные кризисы такого масштаба, все последствия которых даже сложно себе представить, предупреждает автор.



По его мнению, необходимо немедленно прекратить строительство угольных электростанций во всём мире и сократить выбросы угля примерно наполовину к 2030 году, чтобы удержать глобальное потепление на уровне не больше 2 °С — это верхний предел, установленный ООН и позволяющий избежать максимальных климатических рисков. Кроме того, надо ускорить замену существующих угольных электростанций на экологически чистые источники энергии, подчёркивается в статье.



В мире уже появилось множество передовых новаторских решений, дело стоит лишь за тем, чтобы внедрить их на практике, уверен автор. Многие более экологически чистые и экономичные технологии уже доступны. При этом энергия, получаемая с ипользованием ресурсов ветра и солнца, в настоящее время является самой дешёвой среди ресурсов нового поколения в большинстве стран мира, и к 2030 году мало какие из угольных электростанций смогут конкурировать с экологически чистой энергией, говорится в статье.



Разница в затратах сейчас настолько велика, что во многих случаях экономически более целесообразно инвестировать в возобновляемые источники, чтобы использовать часть доходов для вывода из эксплуатации угольных электростанций и выплаты компенсаций их сотрудникам, считает автор. Согласно расчётам, в 38 странах Организации экономического сотрудничества и развития выбросы от угольных электростанций ежегодно снижаются в среднем на 6% с 2014 года.



Однако эти показатели перекрываются постоянным ростом выбросов в странах с развивающейся экономикой, на долю которых в настоящее время приходится около 79% от общемирового объёма, говорится в статье. По оценкам экспертов, Китай, Индия, Вьетнам, Индонезия и Южная Африка входят в число стран, экономическое развитие которых в значительной степени зависит от угля. И это происходит под влиянием целого ряда факторов, поясняет автор.



В частности, политическая и деловая элиты этих регионов часто вкладывают значительные средства в угольную промышленность, которая также является прямым или косвенным источником заработка для миллионов жителей. Следовательно, отказ от угля должен быть оправдан с политической и социальной точек зрения и проходить так, чтобы не усугубить существующее неравенство — а наоборот, дать всем этим людям шанс на лучшее будущее, подчёркивается в статье.



Ещё один осложняющий фактор, по данным Rocky Mountain Institute, заключается в том, что примерно 93% угольных электростанций во всём мире защищены от давления рыночной конкуренции долгосрочными контрактами, которые гарантируют покупку электроэнергии по выгодным ценам. В то время как построение энергосетей на основе возобновляемых источников энергии также сопряжено с огромным количеством технических проблем, и многие развивающиеся страны очень сопротивляются давлению и призывам ивзне сокращать использование угля.

«Все данные указывают на увеличивающийся разрыв между политическими амбициями и целями, с одной стороны, и реалиями нынешней энергетической системы, с другой», — такое заявление сделало, в частности, Международное энергетическое агентство в прошлом году, анализируя будущее угольной отрасли.



На переговорах по климату в Глазго в конце прошлого года было выработано одно из возможных решений: Франция, Германия, Великобритания, США и Европейский союз договорились мобилизовать $8,5 млрд в течение следующих 3—5 лет, чтобы помочь Южной Африке отказаться от угля и облегчить процесс перехода для занятых в этой отрасли сотрудников. ЮАР сейчас занимает 15-е место в мире по выбросам парниковых газов и производит около 87% электроэнергии за счёт сжигания угля, поясняется в статье.



Предполагается также, что аналогичные партнёрские программы могли бы быть разработаны и в отношении других стран, включая Индонезию и Вьетнам, на предстоящей конференции ООН по изменению климата, которая пройдёт в ноябре в Египте. Ключевой задачей при этом будет мобилизация многомиллиардного капитала, финансируемого по ставкам ниже рыночных, для обеспечения этих сделок, говорится в статье.



Другой подход направлен на использование рыночных возможностей. Если бы можно было законсервировать одну угольную электростанцию ​​и заменить её на экологически чистый источник энергии за десятилетия до запланированной даты вывода её из эксплуатации, то можно было бы избежать десятков миллионов тонн выбросов углекислого газа, поясняет автор.



Монетизация сбережений путём продажи их в виде «углеродных кредитов» богатым странам и корпорациям могла бы сыграть важную роль в реализации первых подобных проектов, сообщается в статье. Эти кредиты должны отражать реальное, поддающееся проверке сокращение выбросов, а часть доходов могла бы быть направлена на поддержку ​​пострадавших от закрытия сотрудников и сообществ, полагают эксперты.



Благотворительные организации также могут объединить собранные средства, чтобы стимулировать энергетические преобразования, которые создают рабочие места и расширяют возможности для наиболее уязвимых слоёв населения, отмечается в статье. Например, созданный по инициативе Фонда Рокфеллера в прошлом году Глобальный энергетический альянс для людей и планеты (GEAPP) объединяет усилия различных благотворительных и межправительственных организаций, чтобы обеспечить энергетический переход в Южной Африке и других странах на справедливых для всех слоёв населения условиях.



«Общественный и частный сектор должны вместе формировать решения и заставлять их работать. Возможно, они будут представлять собой наш последний шанс обеспечить себе безопасное с точки зрения климата будущее», — заключает Кёртин.