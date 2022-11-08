Обратный эффект: почему санкции Запада против России могут грозить новым мировым экономическим кризисом

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, жёсткий вариант развития событий в мировой экономике стал реальнее. Хотя базовый прогноз ЦБ не предполагает новых крупных потрясений, в текущих условиях эксперты регулятора не исключают вероятности наступления глобального кризиса. По мнению специалистов, попытки развитых стран сдержать инфляцию с помощью повышения ставок могут не увенчаться успехом и лишь подорвать финансовую стабильность в мире. Тем временем западные рестрикции в отношении России рискуют только усугубить ситуацию и подтолкнуть глобальную экономику к спаду, предполагают в Центробанке.

За последние несколько месяцев баланс рисков для мировой экономики сместился в сторону более жёсткого варианта развития событий. Об этом во вторник, 8 ноября, заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

По её словам, базовый прогноз регулятора пока остаётся наиболее вероятным и не предполагает новых крупных потрясений в мире. Тем не менее эксперты ЦБ не исключают вероятности наступления глобального кризиса.

При таком сценарии попытки ведущих центробанков обуздать инфляцию с помощью повышения ставок не приведут к желаемому результату, потребительские цены продолжат повсеместно расти. В то же время жёсткая монетарная политика будет сдерживать рост мировой экономики. Обслуживать долги при этом станет дороже, стоимость активов начнёт снижаться, а финансовая стабильность окажется под угрозой.

«Вырастет геополитическая напряжённость по этому сценарию, будет происходить фрагментация, регионализация глобальной экономики. Усилятся санкции против России, мы рассматриваем этот сценарий с усилением санкций, и это станет ещё одним фактором ухудшения ситуации в глобальной экономике, в свою очередь. В итоге, на наш взгляд, в этом сценарии мы можем увидеть кризис, сопоставимый по масштабам с 2008—2009 годами», — заявила Набиуллина.

Ранее аналогичный прогноз сделали специалисты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Как напомнили в организации, на протяжении последних десяти лет центробанки развитых стран удерживали процентные ставки «на сверхнизком уровне», но так и не добились качественного роста своих экономик. Теперь регуляторам приходится ужесточать монетарную политику ради сдерживания цен, но это чревато серьёзными последствиями, считают эксперты международной организации.

«Изменения в монетарной и фискальной политике стран с развитой экономикой могут подтолкнуть мир к глобальной рецессии и длительной стагнации, нанеся более серьёзный ущерб, чем финансовый кризис 2008 года и COVID-19 в 2020 году», — говорится в исследовании ЮНКТАД.

Цена решений

Отметим, что ещё в 2021 году глобальная инфляция ускорилась с 3,2 до 4,7%, а в 2022-м показатель может достигнуть 8,8% — самого высокого уровня за последние 26 лет. Такие подсчёты сделали экономисты Международного валютного фонда.

Изначально цены на товары и услуги начали стремительно расти в большинстве стран мира на фоне пандемии коронавируса. Карантинные ограничения привели к перебоям с поставками компонентов, комплектующих, сырья и материалов, что в итоге обернулось удорожанием ряда товаров. Одновременно власти многих государств стали активно печатать деньги и накачивать ими собственные экономики для стимулирования их роста, что дополнительно разогнало инфляцию.

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В 2022 году ситуацию усугубили масштабные санкции Запада в отношении России, признают аналитики. Так, после начала спецоперации РФ на Украине США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели против Москвы широкие секторальные экономические ограничения. Количество принятых после 22 февраля рестрикций уже превысило 10 тыс., свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

«Прежде всего, санкции против РФ ограничили предложение нефти и газа в мире. Это привело к глобальному росту цен на энергию и более серьёзному разгону инфляции в развитых странах. В ответ местные центробанки стали повышать ставки, что сдерживает экономический рост, и сейчас эти государства балансируют на грани мягкой просадки и рецессии», — рассказал RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

По его словам, заметнее всего обратный эффект санкций отразился на странах Европы, в большинстве которых нет собственного производства нефти и газа. И по мере снижения поставок российских углеводородов государства ЕС попадают в зависимость от импорта более дорогих энергоносителей из США. Похожую точку зрения в беседе с RT выразил и директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Санкции влияют на всех. Конечно, они сказываются на нас, но и не проходят бесследно для тех, кто их накладывает. Рестрикции в отношении поставок энергосырья очень больно бьют по европейским странам. Скорее всего, этой зимой часть энергоёмких предприятий ЕС либо серьёзно сократят объёмы производства, либо вовсе остановятся», — предположил он.

«Перспективы остаются пессимистичными»

Ажиотажное повышение цен уже стало одной из главных причин заметного падения деловой активности в мире. К такому выводу пришли аналитики международного инвестбанка JP Morgan. По данным компании, в октябре глобальный индекс PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг опустился до 49 пунктов. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в середине 2020 года, когда мировая экономика переживала последствия пандемии COVID-19.

Уже на протяжении трёх месяцев показатель непрерывно остаётся ниже критического уровня 50 пунктов. Такое положение дел традиционно свидетельствует об ухудшении экономической ситуации.

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«Октябрьские исследования индекса PMI указывают на дальнейший спад глобальной экономической активности со снижением производительности и в промышленном секторе, и в секторе услуг... Ввиду низкого спроса, сильной геополитической и рыночной непредсказуемости, а также по-прежнему повышенного инфляционного давления весь оставшийся год перспективы роста остаются пессимистичными», — заявил специалист в области мировой экономики JP Morgan Беннетт Пэрриш.

На фоне растущей инфляции западные страны будут вынуждены продолжить повышение ставок, уверен Александр Абрамов. Это, по его мнению, может негативно отразиться на устойчивости финансовых институтов, таких как банки, страховые компании и пенсионные фонды.

«Дело в том, что увеличение ставки несёт за собой снижение стоимости объёмов облигаций в портфелях компаний и перекос между активами и обязательствами. В результате ситуация чревата возникновением кризисов в этих отраслях», — пояснил эксперт.

Кроме того, по словам Георгия Остапковича, в связи с повышением ставок кредиты для бизнеса и граждан станут менее доступными. В этом случае компании начнут сокращать инвестиции в свои проекты, объёмы производства дополнительно снизятся вместе с доходами населения. При этом дальнейшее усиление санкционного давления на Москву рискует только осложнить нынешнее положение дел на Западе.

«В принципе, основной пакет санкций практически исчерпан к настоящему времени. Самое серьёзное, что может произойти, — это полное прекращение торговых связей с Россией, но в этом случае снова пострадают все», — подчеркнул специалист.

РИА Новости

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Ускоренная адаптация

По словам Эльвиры Набиуллиной, для России наступление мирового кризиса будет означать падение спроса на экспортную продукцию, более серьёзное сокращение ВВП, а также очередной виток роста инфляции и ослабления рубля. Вместе с тем, как подчеркнула глава ЦБ, такое развитие событий пока остаётся маловероятным.

«Но это для нас не повод просто ждать, как будут развиваться события, как говорят, ждать у моря погоды. Напротив, мы должны, как только можем, создавать условия для ускоренной структурной перестройки экономики. Только это может быть адекватным ответом на ухудшение глобальных внешних условий. Здесь, конечно, нужен широкий спектр мер», — отметила Набиуллина.

В частности, председатель Центробанка заявила о необходимости реформ для улучшения делового климата, а также призвала активизировать меры господдержки стратегически важных отраслей и малого бизнеса. Кроме того, как полагает Александр Абрамов, для структурной перестройки экономики необходимо переориентировать спрос на внутреннее производство. Сделать это можно с помощью полноценного запуска импортозамещения, уверен эксперт.

«В этом плане действительно нужно больше поддерживать частных российских производителей. Но и сейчас государство пытается помочь: наращивает расходы на инфраструктуру, то есть государство становится инвестором для важных объектов. Это поддерживает экономический спрос и уровень занятости», — заключил Абрамов.