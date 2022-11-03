«Увеличение риска»: почему резкий рост ставки ФРС может угрожать экономике США

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центробанка страны, повысила процентную ставку до максимального уровня за последние 15 лет. Таким образом ФРС пытается сдержать ажиотажный рост потребительских цен. Как объясняют эксперты, в результате последствий пандемии и антироссийских санкций инфляция в Штатах сегодня более чем в четыре раза превышает целевой уровень. Хотя ужесточение монетарной политики призвано стабилизировать ситуацию с ценами, аналитики не исключают, что резкое повышение ставок чревато ещё более серьёзными вызовами для американской экономики. В частности, речь идёт об увеличении стоимости обслуживания госдолга и возможной рецессии.

Федеральная резервная система США повысила процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 3,75—4% годовых — самого высокого уровня с января 2008 года. Своё решение комитет по операциям на открытом рынке ФРС объяснил необходимостью сдержать рост потребительских цен в стране.

«Инфляция остаётся повышенной, отражая дисбаланс спроса и предложения, вызванный пандемией, ростом цен на продукты питания и энергоносители, а также ценовым давлением в других сферах… Комитет считает целесообразным продолжить повышение ставки, чтобы денежно-кредитная политика стала в достаточной мере ограничительной для возвращения инфляции к цели в 2%», — говорится в пресс-релизе ФРС.

В дальнейшем Федрезерв может поднять процентную ставку ещё сильнее, чем изначально ожидалось. Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель американского регулятора Джером Пауэлл.

«Поступающие данные… из отчёта по рынку труда и особенно из отчёта об индексе потребительских цен указывают на то, что мы можем перейти на более высокие уровни (процентной ставки. — RT), чем мы думали на встрече в сентябре», — приводит ТАСС слова Пауэлла.

Как полагают участники рынка, ФРС может вновь поднять свою учётную ставку уже в декабре — до 4,25—4,5% годовых. По данным Чикагской товарной биржи CME Group, вероятность такого решения инвесторы оценивают в 56%.

Отметим, что в 2022 году Федрезерв уже в шестой раз повышает ставку, хотя до этого в течение нескольких лет удерживал её около нулевой отметки. Как объясняют опрошенные RT специалисты, за счёт такого резкого ужесточения монетарной политики регулятор пытается сдержать ускорившуюся инфляцию.

По оценке Министерства труда Соединённых Штатов, в июне 2022-го потребительские цены на товары и услуги в стране выросли в среднем на 9,1% по сравнению с аналогичным уровнем 2021-го. В последний раз такой показатель можно было наблюдать ещё в 1981 году.

К началу октября уровень годовой инфляции в США опустился до 8,2%, но всё равно оказался выше, чем изначально предполагали аналитики. Такие данные проводит портал Trading Economics.

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Как рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, инфляция в США начала ускоряться ещё в 2021 году. Тогда в качестве основной причины повышения цен специалисты ФРС называли последствия пандемии COVID-19. Так, карантинные ограничения привели к перебоям с поставками компонентов, комплектующих, сырья и материалов, что в итоге обернулось удорожанием ряда товаров. Между тем серьёзную роль в ускорении инфляции сыграли и действия самого Федрезерва, подчеркнула Мильчакова.

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«В период борьбы с коронавирусом и его последствиями США и ряд других западных стран напечатали огромное количество денег. Эти средства власти раздавали населению в качестве меры поддержки. В результате разбухшая денежная масса оказалась не обеспечена товарами в достаточном количестве, что отразилось на ценах», — пояснила собеседница RT.

По её словам, в 2022 году ситуацию дополнительно усугубили масштабные санкции Запада в отношении Москвы. Ограничения на поставки российских углеводородов спровоцировали дефицит сырья, в результате чего заметно ускорился рост цен на топливо.

«Наряду с удорожанием энергоносителей начала расти глобальная продовольственная инфляция. Это произошло из-за взаимосвязанности рынков — рост цен на сырьё и топливо ведёт к увеличению стоимости готовых товаров, в том числе продуктов питания», — добавила Наталья Мильчакова.

Расходная статья

В теории политика ФРС должна привести к увеличению процентов по кредитам и банковским вкладам в США, что приведёт к ослаблению деловой и потребительской активности, но позволит сдержать дальнейший подъём цен. Однако на практике действия американского регулятора рискуют обернуться серьёзным вызовом для бизнеса и финансовой системы страны, считают аналитики.

Как объяснил RT специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин, на фоне роста процентных ставок компаниям придётся платить повышенные купоны по своим долгам. Это, в свою очередь, может привести к увеличению числа просрочек и дефолтов.

«Такая ситуация связана с выпуском большого количества облигаций в предыдущие годы, когда на рынке была практически нулевая ставка. Деньги можно было занимать у регулятора, зарабатывать на них проценты и возвращать такую же сумму. Во время пандемии это служило неплохим стимулом для экономического восстановления, но с подобной практикой нужно было заканчивать до резкого взлёта ставок», — отметил Свирин.

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Помимо бизнеса, свои расходы придётся серьёзно нарастить и американскому правительству, уверены эксперты. Так, в результате повышения процентной ставки увеличится и стоимость обслуживания госдолга США, объём которого американский Минфин сейчас оценивает в $31,2 трлн.

Отметим, что в 2021 году Соединённые Штаты направили около $352 млрд на выплаты процентов по государственному долгу, а в 2022-м соответствующий показатель может вырасти до $399 млрд. Такие оценки ещё в мае опубликовало бюджетное управление конгресса США.

По подсчётам ведомства, в течение следующих семи лет ежегодные траты американской казны на обслуживание госдолга могут увеличиться более чем в два раза (до $925 млрд) и превысить объём расходов страны на оборону ($924 млрд). Впрочем, на фоне инфляции и повышения ставок Штатам придётся направлять на погашение задолженности ещё больше денег, чем предполагалось, считают эксперты американского фонда Питера Петерсона.

«В ближайшие десять лет одни только расходы на выплаты процентов (по государственному долгу. — RT) составят более $8 трлн, съедая больше нашего бюджета, чем когда-либо. Экономике будет нанесён ущерб, и у нас останется меньше возможностей решать приоритетные задачи страны», — заявил глава фонда Майкл Петерсон.

Похожей точки зрения придерживается и финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его мнению, в перспективе обслуживание госдолга может стать крупнейшей статьёй расходов американского бюджета.

«При ставке 5% ежегодное обслуживание госдолга будет стоить американцам более $1 трлн. Впрочем, как мы видим, США это пока не сильно беспокоит. Они считают, что если доллар — резервная валюта, то им дозволено всё. Видимо, проблемы нынешних властей Соединённых Штатов будет решать уже другое поколение», — отметил Антонов в разговоре с RT.

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Импульс для спада

Ужесточение монетарной политики может угрожать и экономике США в целом, считают специалисты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). По словам экспертов, на протяжении последних десяти лет центральные банки развитых стран удерживали процентные ставки «на сверхнизком уровне», но так и не смогли добиться качественного роста своих экономик. Теперь регуляторам приходится поднимать ставки ради сдерживания цен, но это чревато новым мировым кризисом, считают авторы доклада.

«Изменения в монетарной и фискальной политике стран с развитой экономикой могут подтолкнуть мир к глобальной рецессии и длительной стагнации, нанеся более серьёзный ущерб, чем финансовый кризис 2008 года и COVID-19 в 2020 году», — заявили в ЮНКТАД.

Примечательно, что с января по март 2022 года объём ВВП США сократился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, а с апреля по июль показатель дополнительно просел на 0,6%. Об этом свидетельствуют данные бюро экономического анализа Министерства торговли Соединённых Штатов.

Традиционно сокращение ВВП страны в течение двух кварталов подряд принято считать началом технической рецессии. Примечательно, что американские власти неоднократно исключали подобное развитие событий. Между тем в октябре президент США Джо Байден всё же признал возможность наступления рецессии, но отметил, что не ожидает такого сценария.

«Я не думаю, что будет рецессия. Если и будет, то очень незначительная рецессия. То есть мы немного снизимся», — приводит CNN слова Байдена.

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© Jakub Porzycki

Хотя с августа по сентябрь американская экономика действительно приостановила снижение и прибавила 2,6%, уже во второй половине осени падение всё же возобновилось. К такому выводу пришли аналитики американской компании S&P Global.

По данным организации, в октябре сводный индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности и сфере услуг США опустился до 47,3 пункта. Уже на протяжении четырёх месяцев показатель непрерывно остаётся ниже критической отметки 50 пунктов. Такая ситуация традиционно свидетельствует о негативных тенденциях в экономике.

Также по теме «Оторвано от действительности»: почему руководство США отрицает наступление рецессии в стране С апреля по июнь объём ВВП США снизился на 0,9% в годовом выражении. Экономика страны сокращается уже два квартала подряд, что может...

«В октябре экономический спад в США приобрёл значительный импульс. Вместе с этим резко снизилась уверенность относительно дальнейших перспектив… Данные срезов свидетельствуют об увеличении риска сокращения экономики в IV квартале при сохранении факторов инфляционного давления на упорно высоком уровне», — заявил главный экономист S&P Global Крис Уильямсон.

Похожие опасения разделяют и многие представители бизнеса в США. По данным американского Университета Дьюка, почти половина (46,9%) опрошенных финансовых директоров крупных компаний пессимистично оценивают дальнейшие перспективы экономики в Штатов, а около трети (30,3%) прогнозируют серьёзный спад ВВП страны в ближайшие 12 месяцев.

Ранее об угрозе рецессии в США предупредил и американский предприниматель Илон Маск. По его словам, экономический спад в Соединённых Штатах неизбежен и может продлиться больше года.

«Это просто моя догадка, но, возможно, (экономика будет сокращаться. — RT) до весны 2024 года», — считает бизнесмен.